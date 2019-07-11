Почему Путин пощадил Грузию, - А.Халдей

15:10 13.07.2019

конфликт, чреватый реваншем американских хозяев Саакашвили, для России невыгоден



В вопросе о том, почему Путин решил пощадить Грузию после инцидента с его личным оскорблением, которое попытался нанести ему какой-то грузинский фрик на тамошнем местном телевидении, возникло множество версий, где каждый комментатор пытается понять случившееся в силу своего кругозора и своих аналитико-синтетических способностей.

Нельзя требовать от обычных обывателей качественного суждения, но и профессионалы тут "давали пенку", что выражалось в непрофессиональном поведении и дилетантском рассуждении, что намного хуже, ибо им такое непозволительно. СМИ раскритиковали Петра Толстого, назвавшего Украину и Грузию двумя злобными инвалидами. Экспертное сообщество не должно скатываться на уровень площадной брани.



Обмен мнениями порой напоминал попытку Остапа Бендера узнать у своих компаньонов, что они думают по поводу пышных встреч, которые попадались им на пути "Антилопы Гну".

"- Они за нами не погонятся? - озабоченно спросил Паниковский. - Почему толпа? Что случилось?

- Просто люди никогда не видели автомобиля, - сказал Балаганов.

- Обмен впечатлениями продолжается, - отметил Бендер. - Слово за водителем машины. Ваше мнение, Адам Казимирович?

Шофер подумал, пугнул звуками матчиша собаку, сдуру выбежавшую на дорогу, и высказал предположение, что толпа собралась по случаю Храмового праздника.

- Праздники такого рода, - разъяснил водитель "Антилопы", - часто бывают у селян".

Как выяснилось, о том, что машина попала на трассу официально проводимого автопробега, не знал никто.



"Путин, как говорят в петербургских дворах, "разыграл комбинацию", когда Госдума приняла решение наказать Грузию, и все напряглись, а Путин неожиданно помиловал приговоренного и спас ему жизнь" - такое мнение высказал один из ТГ-каналов, претендующий на знание инсайда. Всем версия очень понравилась - такие схемы понятны многим "пикейным жилетам", точно знающим, кто в политике голова, и кому пальца в рот не клади.

"Путин послал Грузию в нокаут" - такое мнение высказали нейтральные журналисты, если сегодня вообще можно найти нейтрального журналиста. На этом их комментарии закончились, и было видно, что они сбиты с толку и не могут никак объяснить, что происходит. А если не могут, то и не пытаются. Довольно профессиональная реакция, надо сказать, – не говорить глупости, когда не можешь сказать что-то умное. Лучше подождать новых фактов и тогда делать обобщения.



"Путин на самом деле пощадил своих друзей, потому что в торговле "Боржоми" и вином задеты интересы людей, очень близко стоящих к власти" - такой вывод сделали претендующие на статус экспертов представители оппозиции.



И эта версия тоже многим очень понравилась своей простотой, ведь она понятна и доступна для каждого "пикейного жилета". Они так понимают жизнь и таким масштабом меряют политику. Простое возражение, что бизнес с Грузией просто карликовый по сравнению с теми отраслями, которые Путин поставил под удар санкций решениями по Крыму и Донбассу, и в которых "его друзья" пострадали намного сильнее, им в голову не приходит.

И особенно не приходит им в голову простая мысль, что у главы государства нет друзей, а есть исполнители, которым можно доверять и которым доверять нельзя. Дружба с теми, с кем проведена юность, у Путина закончилась еще в КГБ, а уж когда он попал в политику, то и вовсе стала невозможной.



И если Путин может кому-то сказать "ты" и даже потрепать по волосам, то в ответ тот никогда не посмеет ответить тем же. Ибо все понимает адекватно, потому и пользуется некоторым доверием, которое вызвано готовностью пожертвовать своими интересами ради государственной необходимости, если такая возникнет. И вообще подойти близко к Путину можно только при условии, что личный интерес понимается как интерес государства и никак иначе. Носители конфликта интересов от Путина лично удаляются на большую дистанцию. Любые другие суждения просто обнаруживают низкий уровень интеллекта того, кто это говорит и пишет.



Правы оказались те, кто сказал, что повышение уровня конфликта между Грузией и Россией не в интересах России. И потому Путин отделяет личные эмоции от государственных интересов. Ибо прагматизм показывает, что есть два пути давления на Грузию – через обострение конфликта и через его гашение. И у каждого варианта есть свои "за" и "против". Коротко можно рассмотреть каждый из них.



В случае обострения конфликта с Россией в Грузии ухудшится экономическое положение, нынешнее правительство потеряет власть и произойдет реванш Саакашвили. Для России это очень неплохой вариант, так как через время все закончится для Грузии очень плохо, и ставленники Саакашвили опять потеряют все, возможно, и с потерей свободы, а Грузия опять потеряет территории. При этом ближе, чем сейчас, для США Грузия не станет, и тут никаких дополнительных потерь к уже имеющимся для России нет.



Но этот вариант усилит в США группу Клинтонов и ослабит группу Трампа. Это России невыгодно, так как продолжение раскола в США ослабляет их намного сильнее, чем все прочие действия на мировой арене. Значит, в интересах России не усиливать врагов Трампа в Америке.

И потому конфликт в Грузии, чреватый реваншем американских хозяев Саакашвили, для России невыгоден. И значит, Путин в интересах России, а никак не Грузии, принимает решение пощадить Грузию и не усугублять ее и без того непростое положение. Ничего личного, только большая политика.



Да, в Грузии, кроме распропагандированных простаков и профессиональных жуликов, есть много достойных и порядочных людей, да, они недовольны выходкой телевизионного грузинского гея, и они понимают, что благодаря решению Путина у них не будет того обвала, который мог бы быть, реши Путин иначе. Но при всем уважении, не их мнение было для Путина решающим. Путин ориентируется на совершенно другие аргументы.

И в этом факте как в капле воды отразились реальные масштабы двух государств и двух президентов, но игра идет настолько сложная, что в одном месте дернешь, а в другом отзовется. Поспешишь в Грузии, а отзовется в США и бумерангом прилетит через Китай в Россию. И потому права на эмоции и ошибки у главы российского государства нет.



Настоящая политика выглядит именно так. Моська не может быть проблемой для слона, слон ориентируется на других слонов и если меняет маршрут движения, то вовсе не потому, что кто-то пытается укусить его за ногу. Слона боятся даже львы, они могу его повалить, лишь когда их много, а слон маленький, но взрослый опытный слон не может реагировать на стаю дворняжек, даже если их пытаются натравить на слона.



Проблема тут не у слона, а у моськи: как, кусая слона, не попасть под его ногу и не потерять зубы. Обижаться тут на слона не надо, надо просто понимать свое место в мире джунглей и вести себя соответственно. Тогда есть шанс дожить до старости.



Это единственный урок, который Путин преподал Грузии, и для ее благополучия важно усвоить его как можно лучше. Маленькие собачки в этом мире не могут себе позволить совершать большие ошибки. Других выводов из грузинского кейса сделать нельзя.



Александр Халдей