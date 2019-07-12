 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Цанькао сяоси: в России выпускники военных училищ пьют из касок
16:38 13.07.2019

Одна из традиций выпускников военных училищ России – залпом опустошить каску с шампанским или вином. Автор статьи отметил, что подобный "отважный поступок" показывает, что русских заслуженно считают "воинственным народом". При этом, из таких огромных "бокалов" пьют не только юноши, но и хрупкие девушки, которые вывели эту традицию на новый уровень, пишет "Цанькао сяоси".
Цанькао сяоси (Китай): в России выпускники военных училищ пьют из касок? Эта традиция идет из Красной Армии, а пьют только отличники

Подходит к концу пора выпускных, скоро бывшие курсанты российских военных училищ начнут новый этап своей жизни. Недавно в интернете появились фотографии с выпускного Военного университета Министерства обороны России, на которых курсанты пили вино. Оно приходит на помощь, когда при прощании сложно подобрать правильные слова. Кроме того, в этой традиции также проявляется "характер воинственного народа".
В рыцарских романах о смелости главного героя принято говорить так: "он ест мясо большими кусками и пьет вино из большой чаши". А теперь посмотрите, как пьют выпускники российских военных училищ. В смелости курсанты ВУМО не уступают тем самым рыцарям, они пьют прямо из каски. Такой огромный "бокал" в состоянии вместить все переживания этого дня.
Из каски пьют не только "грубые парни", но и "милые девушки", что идет вразрез с их образом. Можно заметить, что все пьющие - отличники, об этом можно судить по количеству медалей на их форме.

Данная традиция берет начало в Красной Армии, где в некоторых войсках было принято опускать медаль героя войны в каску с алкоголем, а затем выпивать его залпом. Это делалось не только из-за гордости, но еще и на удачу. Поэтому такое безумное распитие алкоголя выпускниками, окончившими вуз с отличием, приветствуется как их преподавателями, так и сокурсниками.

В других военных вузах страны помимо каски могут использовать различные "кубки". Например, в 2012 году выпускники Санкт-Петербургской военно-морской академии пили из огромного стеклянного бокала, не уступающего по размеру каске. При этом, в него было воткнуто более 10 острых кортиков, выдаваемых по окончании академии. На новый уровень данную традицию вывели выпускницы, которые "с криком разбили бокал", выпив из него вино.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Оригинал публикации: 俄军校毕业生用钢盔饮酒？苏联红军老传统 想喝还要成绩好
Опубликовано 12/07/2019

Дун Лэй (董磊)

Источник - inosmi.ru
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