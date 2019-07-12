Цанькао сяоси: в России выпускники военных училищ пьют из касок

16:38 13.07.2019

Одна из традиций выпускников военных училищ России – залпом опустошить каску с шампанским или вином. Автор статьи отметил, что подобный "отважный поступок" показывает, что русских заслуженно считают "воинственным народом". При этом, из таких огромных "бокалов" пьют не только юноши, но и хрупкие девушки, которые вывели эту традицию на новый уровень, пишет "Цанькао сяоси".

Цанькао сяоси (Китай): в России выпускники военных училищ пьют из касок? Эта традиция идет из Красной Армии, а пьют только отличники



Подходит к концу пора выпускных, скоро бывшие курсанты российских военных училищ начнут новый этап своей жизни. Недавно в интернете появились фотографии с выпускного Военного университета Министерства обороны России, на которых курсанты пили вино. Оно приходит на помощь, когда при прощании сложно подобрать правильные слова. Кроме того, в этой традиции также проявляется "характер воинственного народа".

В рыцарских романах о смелости главного героя принято говорить так: "он ест мясо большими кусками и пьет вино из большой чаши". А теперь посмотрите, как пьют выпускники российских военных училищ. В смелости курсанты ВУМО не уступают тем самым рыцарям, они пьют прямо из каски. Такой огромный "бокал" в состоянии вместить все переживания этого дня.

Из каски пьют не только "грубые парни", но и "милые девушки", что идет вразрез с их образом. Можно заметить, что все пьющие - отличники, об этом можно судить по количеству медалей на их форме.



Данная традиция берет начало в Красной Армии, где в некоторых войсках было принято опускать медаль героя войны в каску с алкоголем, а затем выпивать его залпом. Это делалось не только из-за гордости, но еще и на удачу. Поэтому такое безумное распитие алкоголя выпускниками, окончившими вуз с отличием, приветствуется как их преподавателями, так и сокурсниками.



В других военных вузах страны помимо каски могут использовать различные "кубки". Например, в 2012 году выпускники Санкт-Петербургской военно-морской академии пили из огромного стеклянного бокала, не уступающего по размеру каске. При этом, в него было воткнуто более 10 острых кортиков, выдаваемых по окончании академии. На новый уровень данную традицию вывели выпускницы, которые "с криком разбили бокал", выпив из него вино.

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Оригинал публикации: 俄军校毕业生用钢盔饮酒？苏联红军老传统 想喝还要成绩好

Опубликовано 12/07/2019



Дун Лэй (董磊)