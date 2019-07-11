 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Не дадим превратить Киргизию в Кокандское ханство, - "Ачык саясат"
16:46 13.07.2019

После уничтожения Атамбаева установят кокандское ханство?

Президент Жээнбеков обязан сохранять целостность государства, спокойствие народа. Ему надо отставить в сторону личные интересы, принять самому решение как главе народа. Возможно, его окружение дает неправильную информацию, уподобляя его Солнцу и Луне. Но он должен знать каждую правду. Народу не нравится его противостояние с другом Атамбаевым, который сделал его президентом, и решение арестовать его.

Возможно, Жээнбеков может думать, что Атамбаева поддерживает только народ севера. Но в народный штаб в Кой-Таше приходят и присоединяются люди из Оша, Баткена, Джалал-Абада. А сколько тайно поддерживающих, передающих ему приветы.

Некоторые люди говорят "если вызовут на допрос, Атамбаев должен пойти, пусть докажет перед судом свою невиновность". Эй, родичи! Разве судьи сегодняшней власти дадут возможность доказать его невиновность? Сначала задайте сами себе этот вопрос. Вот полтора года не могут доказать виновность Сапара Исакова, сидят в отчаянии следователи и судьи. Не расследуя, осудили на 5 лет Дамира Мусакеева.

Они точно также сделают и с Атамбаевым. Если надо, нанесут ущерб его личной безопасности. Вызовут как свидетеля и сразу арестуют. Потом в тюрьме дадут препарат, наносящий вред его психологии, или сделают укол. На этом окончательно уничтожат. После уничтожения Атамбаева установят кокандское ханство. Простой народ сделают рабами. Кроме Атамбаева, ни один политик не сможет выступить против власти! Об этом надо знать, родичи. Именно с такими мыслями приходят в народный штаб люди, их количество растет с каждым днем, говорят "мы будем противостоять несправедливости, беззаконию". Их туда никто насильно не приводит. Народ сам приходит. Сегодняшняя правда такова.

Источник - Ачык саясат

Источник - paruskg.info
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