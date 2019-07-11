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Туркменские знахари пользуются президентской книгой "Лекарственные растения". Очень-но бумага мягкая?
19:48 13.07.2019

Население Туркменистана, особенно в сельской местности, все чаще обращается к тебибам - знахарям. Как сообщают корреспонденты Азатлыка, массовое обращение к знахарям наблюдается на фоне роста цен на медицинские услуги в стране и обострения дефицита лекарств.
"Как рассказала приятельница, которая у нас гостила, люди в массовом порядке идут за лечением не к врачам и не в поликлинику или больницу, а к тебибам, зачастую к шарлатанам".

Вместе с тем, как сообщают корреспонденты Азатлыка, предлагающие услуги нетрадиционного лечения, в качестве пособия прибегают к книгам президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
"У одного такого тебиба видели тетрадку с конспектом книги Бердымухамедова о лекарственных растениях. Спрашивается зачем?!", - сообщает корреспондент Азатлыка ссылаясь на очевидцев.
​Причины, по которым знахари начали прибегать к творчеству президента страны Гурбангулы Бердымухамедова выяснить не удалось.
Творчество президента Бердымухамедова, за 12 лет правления выпустившего в своем авторстве более 50 книг, в том числе сборник "Лекарственные растения Туркменистана", пропагандируется в стране на официальном уровне. Книги переводятся и издаются на десятках языков мира.
К президентскому многотомнику "Лекарственные растения Туркменистана" прибегает и официальная медицина страны.

В октябре 2018 года Минздрав Туркменистана рекомендовал населению употреблять в качестве лекарств чай, на основе трав, описанных в книге президента, в том числе "шиповник, мяту, ромашку, корень солодки и другие".
В настоящее время на фоне дефицита лекарств, в аптеках Ашхабада вместо дефицитных лекарств предлагают настойки из трав.​

Кроме того, служащие туркменской армии изготавливают по рецептам из президентской книги "Лекарственные растения", природные лекарственные средства. Об этом 11 января сообщило государственное информагентство ТДХ.
Сообщения о массовом обращении населения к нетрадиционным способам лечения совпали с очередным ростом цен на медицинские услуги и медикаменты, а также обострением дефицита лекарств в Туркменистане.
Народные врачеватели, знахари, гадалки, предсказатели систематически подвергаются гонениям властей.
Как сообщали корреспонденты Азатлыка, полицией и органами безопасности были осуществлены встречи с местными тебибами и гадалками с требованием прекратить деятельность. Так же неоднократно сообщалось о запрете осуществлять обрезание на дому.

В апреле 2016 года в Туркменистане вступил в силу закон "О рекламе". Согласно этому закону, наряду с некоторыми товарами и услугами, запрещена реклама "услуг гипнотизеров, знахарей (целителей), экстрасенсов, гадалок, астрологов, колдунов". Законом также запрещено "рекламировать услуги объявляющих себя или считающих себя способными предсказывать события, воздействовать на людей, их духовный мир и имущество, окружающую среду путем использования сверхъестественных способностей".

Вместе с тем, по мнению наблюдателей, основной причиной сохраняющейся популярности представителей народной медицины является снижение уровня доверия населения к официальной медицине, а также доступа к медицинским услугам.

"Падение уровня образования, одичание. Неверие в официальную коррумпированную медицину. При грамотном подходе, при приобретении страховки, можно пройти обследование и получить лечение. Но этого населению никто не разъясняет. Но основная и беспокоящая граждан причина - дороговизна и отставание рынка от современных лекарств и преграды для их ввоза", - сообщает корреспондент Азатлыка.

Источник - stanradar.com
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