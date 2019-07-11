|Туркменские знахари пользуются президентской книгой "Лекарственные растения". Очень-но бумага мягкая?
19:48 13.07.2019
Население Туркменистана, особенно в сельской местности, все чаще обращается к тебибам - знахарям. Как сообщают корреспонденты Азатлыка, массовое обращение к знахарям наблюдается на фоне роста цен на медицинские услуги в стране и обострения дефицита лекарств.
"Как рассказала приятельница, которая у нас гостила, люди в массовом порядке идут за лечением не к врачам и не в поликлинику или больницу, а к тебибам, зачастую к шарлатанам".
Вместе с тем, как сообщают корреспонденты Азатлыка, предлагающие услуги нетрадиционного лечения, в качестве пособия прибегают к книгам президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
"У одного такого тебиба видели тетрадку с конспектом книги Бердымухамедова о лекарственных растениях. Спрашивается зачем?!", - сообщает корреспондент Азатлыка ссылаясь на очевидцев.
Причины, по которым знахари начали прибегать к творчеству президента страны Гурбангулы Бердымухамедова выяснить не удалось.
Творчество президента Бердымухамедова, за 12 лет правления выпустившего в своем авторстве более 50 книг, в том числе сборник "Лекарственные растения Туркменистана", пропагандируется в стране на официальном уровне. Книги переводятся и издаются на десятках языков мира.
К президентскому многотомнику "Лекарственные растения Туркменистана" прибегает и официальная медицина страны.
В октябре 2018 года Минздрав Туркменистана рекомендовал населению употреблять в качестве лекарств чай, на основе трав, описанных в книге президента, в том числе "шиповник, мяту, ромашку, корень солодки и другие".
В настоящее время на фоне дефицита лекарств, в аптеках Ашхабада вместо дефицитных лекарств предлагают настойки из трав.
Кроме того, служащие туркменской армии изготавливают по рецептам из президентской книги "Лекарственные растения", природные лекарственные средства. Об этом 11 января сообщило государственное информагентство ТДХ.
Сообщения о массовом обращении населения к нетрадиционным способам лечения совпали с очередным ростом цен на медицинские услуги и медикаменты, а также обострением дефицита лекарств в Туркменистане.
Народные врачеватели, знахари, гадалки, предсказатели систематически подвергаются гонениям властей.
Как сообщали корреспонденты Азатлыка, полицией и органами безопасности были осуществлены встречи с местными тебибами и гадалками с требованием прекратить деятельность. Так же неоднократно сообщалось о запрете осуществлять обрезание на дому.
В апреле 2016 года в Туркменистане вступил в силу закон "О рекламе". Согласно этому закону, наряду с некоторыми товарами и услугами, запрещена реклама "услуг гипнотизеров, знахарей (целителей), экстрасенсов, гадалок, астрологов, колдунов". Законом также запрещено "рекламировать услуги объявляющих себя или считающих себя способными предсказывать события, воздействовать на людей, их духовный мир и имущество, окружающую среду путем использования сверхъестественных способностей".
Вместе с тем, по мнению наблюдателей, основной причиной сохраняющейся популярности представителей народной медицины является снижение уровня доверия населения к официальной медицине, а также доступа к медицинским услугам.
"Падение уровня образования, одичание. Неверие в официальную коррумпированную медицину. При грамотном подходе, при приобретении страховки, можно пройти обследование и получить лечение. Но этого населению никто не разъясняет. Но основная и беспокоящая граждан причина - дороговизна и отставание рынка от современных лекарств и преграды для их ввоза", - сообщает корреспондент Азатлыка.