"Русские" голоса могут радикально перекроить Израильский Кнессет

20:13 13.07.2019

Кнессет не пережил призыва

"Русский голос" может стать решающим на израильских выборах



17 сентября впервые в истории Израиля досрочные выборы в Кнессет пройдут менее чем через полгода после предыдущих, также досрочных. Причиной, вынудившей депутатов объявить о самороспуске ровно через месяц после принятия присяги, стала неспособность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сформировать правительственную коалицию.



Согласно израильским законам лидеру победившей на выборах партии отводится 42 дня на формирование правительственной коалиции. Она должна включать как минимум 61 из 120 депутатов Кнессета. Возглавляемая Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд" по итогам выборов получила 35 мандатов (затем один депутат откололся). Столько же получил новый, центристский блок "Кахоль-Лаван" ("бело-голубые", по цветам израильского флага) во главе с бывшим начальником генштаба Бени Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом.

Блок состоит из трех партий, и многие в Израиле называют его "лебедь, рак и щука" за разные взгляды вошедших в него политиков.



Успех блока связывают с его новизной, а также протестным голосованием против партии господина Нетаньяху.

Несмотря на одинаковые результаты двух партий, президент Реувен Ривлин поручил формирование правительства действующему премьер-министру, так как именно у него как у многолетнего лидера правого блока были все шансы заручиться поддержкой большинства депутатов. Предполагалось, что Биньямин Нетаньяху может собрать вокруг себя религиозные и правые партии, и в сумме это составит 65 мандатов. Однако коалиционные переговоры провалились. Близкие к премьеру партии настояли на роспуске Кнессета, чтобы избежать передачи права формирования правительства лидерам "Кахоль-Лаван".



Главным виновником провала коалиционных переговоров окружение премьера назвало лидера партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдора Либермана, который отказался идти на компромисс с религиозными партиями.

На выборах НДИ получила пять мандатов и выразила готовность войти в правительство Биньямина Нетаньяху, но на определенных условиях. Среди них - принятие закона о призыве. Речь идет об обязательном призыве в армию учеников ортодоксальных религиозных учебных заведений (иешив), которые до сих пор освобождались от службы, несмотря на то что в стране существует всеобщая воинская повинность. Закон был принят в первом чтении, но его дальнейшее обсуждение завязло в поправках.



Депутат Кнессета от партии "Наш дом - Израиль" - о политической платформе и борьбе за "русские голоса"

Напомним, в ноябре прошлого года Авигдор Либерман покинул пост министра обороны из-за несогласия со стратегией правительства по борьбе с палестинским движением "Хамас", которое контролирует сектор Газа. Тогда коалиция оказалась на грани распада, с минимальным парламентским большинством в 61 голос, но правительству удалось устоять. Правда, ненадолго. В конце декабря Биньямин Нетаньяху решился на досрочные выборы. Официальным поводом для роспуска Кнессета послужили именно разногласия вокруг закона о призыве. Верховный суд обязал Кнессет принять закон до 15 января, но входящие в коалицию партии так и не смогли прийти к компромиссу. Однако, как показала практика, выборы не изменили ситуацию, более того усугубили - без НДИ коалиция не сложилась.



Прогнозы о результатах будущих израильских выборах делать еще рано. Пока нет объявлений о новых коалициях и блоках. Однако упорство Авигдора Либермана заставило израильских политиков вспомнить о "русской улице", выходцах из бывшего СССР, многие из которых традиционно голосуют за НДИ.

Перетянуть голоса у партии господина Либермана пытались и в ходе предыдущей избирательной кампании, но в этот раз это стало одним из принципиальных вопросов, как для Биньямина Нетаньяху, так и его соперников.

Сам Авигдор Либерман уже объявил, что мечтает о коалиции без религиозных партий, куда войдут "Ликуд", "Кахоль-Лаван" и НДИ. "Бело-голубые" заявляют, что согласны на такой вариант, но только при условии, если Биньямин Нетаньяху уйдет из политики.



Депутат Кнессета от блока "Кахоль-Лаван" о том, почему новая политическая сила стала альтернативой партии власти

"Кахоль-Лаван" неоднократно призывал "ликудовцев" к смене партийного лидера. Однако пока однопартийцы премьера не готовы отвернуться от своего лидера. Впрочем, ситуация может поменяться. Напомним, еще в феврале юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции по так называемому делу 4000, а также в мошенничестве и злоупотреблении доверием по "делам 1000 и 2000". "Дело 1000" касается подозрений в получении премьер-министром дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одного из крупнейших в стране ИД Yediot Ahronot о лояльном освещении деятельности правительства. "Дело 4000" касается предоставления финансовых льгот телекоммуникационной компании "Безек" в обмен на позитивное освещение политики кабинета министров.



Президент израильского движения "За достойное будущее" Александр Берман:

В Израиле 240 тыс. пенсионеров, живущих ниже черты бедности. Из них большинство (около 60%) - это пенсионеры-репатрианты.

В общей же сложности сегодня в Израиле проживают 50 тыс. репатриантов пенсионного возраста, приехавших из стран бывшего в СССР в 1970–1980 годы и около 190 тыс. тех, кто переехал в 1990-е годы. У первых средняя пенсия составляет 5,6 тыс. шекелей (около $1,5 тыс.), у вторых -1963 шекеля (около $550). При этом среди приехавших в 1990-е пенсию получают всего 12%, а у 88% вообще нет никакой пенсии. Для тех, кто проработал в Израиле около 35 лет, пенсия мало чем отличается от зарплаты - но таких среди пожилых русскоязычных израильтян, приехавших в 1990-е годы, почти нет.

Кроме того, до 2008 года накопительную пенсию получали только госслужащие и члены профсоюзов. Получается, что у большинства из алии (волны репатриации) 1990-х годов накопительной пенсии нет. Они живут гораздо хуже, чем те, кто приехал в 1970-х. Коренное же отличие в "квартирном вопросе". До большой алии 1990-х годов государство брало на себя решение жилищных проблем. Пенсионеры получали социальное жилье, а те, кто приезжал в работоспособном возрасте, могли выкупить социальное жилье за небольшие деньги. В результате у 90% пенсионеров-репатриантов, приехавших в 1970-е годы, собственные квартиры. А среди пенсионеров-репатриантов 1990-х квартиры только у 52%, и многие из них еще не выплатили кредиты. А кто-то продолжает жить на съемных квартирах или выплачивать огромные проценты по ипотеке (расплачиваться в среднем приходится около 30 лет). Представьте, что эти люди выходят сегодня на пенсию,- что с ними происходит?

За последние годы цены на жилье выросли в три-четыре раза, рост цен на съем квартир сейчас составляет 5% в год. Раньше государство покрывало расходы на съем жилья на 90%, сейчас расходы возмещаются на сумму от 30% до 50%. Значительная часть пенсии уходит на оплату квартиры, то есть пенсия превращается в социальное пособие. Репатриантам из Эфиопии на основании принятого Кнессетом в 1993 году закона государство погашает 85% взятой ипотечной ссуды. У русскоязычных израильтян такой льготы нет. Эту проблему надо решить.

Марианна Беленькая



"Коммерсантъ" от 13.07.2019,