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    Афганистан   | 
Талибы вновь идут на север!
22:41 13.07.2019

Снова бои у границ СНГ: боевики захватывают базы и города – сводка боевых действий в Афганистане

264 силовика, не менее 20 боевиков и 58 мирных жителей погибли в течение недели боев в Афганистане. Потери боевиков зачастую невозможно верифицировать, так как они находятся в стадии наступления и независимые наблюдатели имеют ограниченный доступ к местам боевых действий, а сводки властей не всегда вызывают доверие.

Резкий рост потерь связан с масштабным наступлением Талибана, преимущественно затронувшим провинцию Джаузджан, Фарьяб и Кундуз, а также масштабными атаками в Кабуле и Кандагаре. Силы самообороны и полиции в большинстве случаев практически не оказывали сопротивления боевикам, отступая или сдаваясь в плен. Бои снова опасно приблизились к границе СНГ близ Туркменистана.

В общей сложности, под контролем вооруженной оппозиции находится территория 63 административных районов, 141 контролируют власти, 193 – разделены между администрацией боевиками.

Общие итоги недели катастрофичны для официального Кабула и НАТО. В случае сохранения текущей динамики есть риск стратегического поражения провластных сил до конца сентября. Впрочем, остается вероятность, что на следующей неделе уровень военной активности начнет падать.

29 июня

В районе города Нарин провинции Баглан боевиками группировки "Талибан" убиты 30 членов проправительственного вооруженного формирования.
tolonews.com

Боевики группировки "Талибан" совершили минометный обстрел города Мехтарлам провинции Лагман, в результате чего погиб 1 мирный житель, еще 6 получили ранения.
pajhwok.com

В провинции Кандагар сотрудниками афганской разведки арестованы 40 боевиков группировки "Талибан".
pajhwok.com

В районе города Таринкот провинции Урузган произошло вооруженное столкновение в ходе которого погибли 2 служащих афганской полиции и 10 боевиков группировки "Талибан".
pajhwok.com

В районе Ханка провинции Джаузджан при попытке установки СВУ подорвался боевик группировки "Талибан".
pajhwok.com

В районе Сароби провинции Кабул афганским спецназом убиты 20 боевиков группировки "Талибан".
khaama.com

В районе Бала Булук провинции Фарах боевиками "Талибана" убиты 3 афганских военнослужащих.
nytimes.com

В результате нападения боевиков "Талибана" на пост афганской полиции в районе Кошенда провинции Балх убиты 2 служащих полиции.
nytimes.com

В районе Шахрак провинции Гор боевиками "Талибана" убиты 5 полицейских.
nytimes.com

30 июня

В уезде Маруф провинции Кандагар четыре боевика-смертника совершили самоподрыв, в результате чего погибли 8 мирных жителей.
afghanistan.ru

Афганские ВВС нанесли авиационный удар по позициям "Талибана" в районе Шолгара провинции Балх. В результате операции убиты 45 боевиков.
afghanistan.ru

В районе Имам Сахиб провинции Кундуз боевиками "Талибана" убиты 14 служащих афганской полиции, еще 20 взяты в плен.
pajhwok.com

Афганский спецназ в районе Цирук провинции Пактика провел специальную операцию, по итогам которой убиты 13 боевиков группировки "Талибан".
khaama.com

В районе Чак-э-Вардак провинции Вардак афганскими военнослужащими убиты 13 боевиков группировки "Талибан", еще 4 задержаны.
khaama.com

В районе Маруф провинции Кандагар в результате атаки "Талибана" убиты 45 полицейских.
nytimes.com

В результате нападения боевиков "Талибана" в районе Горзиван провинции Фарах убиты 2 полицейских, еще 2 получили ранения.
nytimes.com

Боевики "Талибана" совершили нападения на военную базу в районе Чахарсари провинции Кундуз. В ходе вооруженного столкновения погиб 1 военнослужащий, еще 2 ранены.
nytimes.com

В районе Карамкул провинции Фарьяб боевиками "Талибана" убиты 2 полицейских, еще 12 получили ранения.
nytimes.com

В результате взрыва придорожной мины в районе городе Таликан провинции Тахар убиты 5 афганских полицейских.
nytimes.com

Боевики "Талибана" совершили нападение на позиции афганской армии в районе Чамкани провинции Пактия. В ходе столкновения погибли 5 военнослужащих.
nytimes.com

В ходе вооруженного столкновения с боевиками "Талибана" в районе Ахмадабад провинции Пактия убит 21 член проправительственного вооруженного формирования, еще 16 получили ранения.
nytimes.com

1 июля

В результате взрыва заминированного грузовика в Кабуле убиты 40 мирных жителя, еще более 60 человек получили ранения. Значительные повреждения получили несколько зданий, включая объект Министерства обороны и общеобразовательную школу.
tolonews.com

В результате авиационного удара афганских ВВС в районе Ахмадабад провинции Пактика убиты 43 боевика "Талибана".
khaama.com

В районе Ширин Тагаб провинции Фарьяб произошло вооруженное столкновения, в ходе которого убиты 42 боевика "Талибана" и 2 сотрудника афганской службы безопасности.
pajhwok.com

В результате взрыва придорожной мины в районе Пачирагам провинции Нангархар погиб 1 служащий полиции, еще 7 получили ранения.
pajhwok.com

В районе Ачин провинции Нангархар афганским спецназом убиты 7 боевиков группировки "Исламское государство".
khaama.com

В ходе вооруженного столкновения с боевиками "Талибана" в районе Андхой провинции Фарьяб убиты 2 члена проправительственного вооруженного формирования.
nytimes.com

В результате нападения боевиков "Талибана" в районе Бала Мургаб провинции Бадгис убиты 3 военнослужащих и 1 полицейский.
nytimes.com

В районе Кадис провинции Бадгис боевиками "Талибана" убиты 3 военнослужащих и 3 полицейских, еще 10 стражей порядка получили ранения.
nytimes.com

В ходе вооруженного столкновения с боевиками "Талибана" в районе Нахрин провинции Баглан убиты 2 члена проправительственного вооруженного формирования.
nytimes.com

2 июля

Боевики "Талибана" захватили район Куш Тепа провинции Джаузджан. В ходе вооруженного столкновения погибли 50 служащих афганской полиции, еще 150 захвачены в заложники.
afghanistan.ru

Афганскими войсками захвачены два опорных пункта силовиков в районе Маймана провинции Фарьяб.
pajhwok.com

Афганскими войсками в районах Назирабад, Хазар-Кала и Пуштун-Кот провинции Фарьяб убит 31 боевик группировки "Талибан".
khaama.com

В результате авиационного удара афганских ВВС в районе Сар-Хавза провинции Пактика убиты 8 боевиков группировки "Талибан".
khaama.com

Афганским спецназом в районе Андар провинции Газни убиты 3 боевика движения "Талибан".
khaama.com

В районе Доши провинции Баглан боевиками "Талибана" захвачена стратегическая долина Каян.
khaama.com

Афганскими ВВС в районе Сайядабад провинции Вадак убиты 4 боевика группировки "Талибан".
khaama.com

В районе Шахрак провинции Гор боевиками "Талибана" убиты 3 военнослужащих, еще 3 получили ранения.
nytimes.com

В городе Таликан провинции Тахар в результате вооруженного столкновения с боевиками "Талибана" убит 1 военнослужащий, еще 2 получили ранения.
nytimes.com

Боевики "Талибана" совершили обстрел в районе Чамкани провинции Пактия, в результате чего погибли 2 мирных жителя.
nytimes.com

В результате взрыва СВУ в районе Паштун Кот провинции Фарьяб погибли 5 полицейских, еще 9 получили ранения.
nytimes.com

Боевики "Талибана" обстреляли военную колонну в районе Баглан-е-Маркази провинции Баглан, в результате чего погиб 1 военнослужащий, еще 3 получили ранения.
nytimes.com

3 июля

В результате вооруженного столкновения с боевиками группировки "Талибан" в районе Данд-и-Гори провинции Баглан убиты 5 афганских полицейских, еще 14 получили ранения.
pajhwok.com

В деревне Джат Кок района Андхой провинции Фарьяб афганским спецназом убит теневой глава этого района – мулла Раз Моххамад.
khaama.com

В районе Бати Кот провинции Нангархар на собственных минах подорвались 2 боевиков группировки "Талибан".
khaama.com

ВВС западной коалиции нанесли авиационный удар по позициям "Исламского государства" в районе Хогьяни провинции Нангархар, в результате чего убиты 3 боевика.
khaama.com

В городе Пули-Хумри провинции Баглан боевиками "Талибана" убиты 6 полицейских, еще 12 получили ранения.
nytimes.com

В ходе вооруженного столкновения с боевиками "Талибана" в городе Кундуз убит 1 служащий афганской полиции.
nytimes.com

В районе Куш-е-Рубатсанги провинции Герат боевиками "Талибана" убиты 5 военнослужащих.
nytimes.com

В районе Сагар провинции Гор в результате атаки боевиков "Талибана" погибли 2 офицера полиции и 13 членов проправительственного вооруженного формирования.
nytimes.com

4 июля

Афганский канал "Толо" сообщил, что по итогам боев правительство утратило контроль по меньшей мере над 64 административными центрами районов. Территориальные потери в сельской местности – учету не поддаются. Наиболее масштабные территории, отошедшие под контроль боевиков зафиксированы в провинциях Фарьяб и Газни.
tolonews.com

В районе Зарикох провинции Герат в результате авиационного удара ВВС западной коалиции убиты 5 боевиков группировки "Талибан".
ariananews.af

В результате проведения специальной операции в районе Ватапур провинции Кунар убиты 10 боевиков группировки "Исламское государство".
pajhwok.com

В районе Сар-Хавза провинции Пактика афганскими войсками убиты 7 боевиков группировки "Талибан"
khaama.com

В Кабуле при попытке самоподрыва арестован боевик группировки "Талибан".
khaama.com

В результате серии авиационных ударов сил западной коалиции в районах Майдан-Шар, Джалрез и Нерх провинции Вардак убиты 28 боевиков группировки "Талибан".
khaama.com

ВВС западной коалиции нанесли авиационный удар в районе Андар провинции Газни, в результате чего убиты 7 боевиков "Талибана".
khaama.com

Афганские ВВС нанесли авиаудар в районе Пули-Алам провинции Логар. В результате операции убиты 6 боевиков движения "Талибан".
khaama.com

В районе Сабари провинции Хост афганским спецназом убиты 2 боевика "Талибана", еще 6 арестованы.
khaama.com

В районе Шинданд провинции Герат афганскими войсками убиты 3 боевика группировки "Талибан".
khaama.com

Афганскими силами безопасности нанесен авиационный удар в районе Бала Мургаб провинции Бадгис, в результате чего убиты 8 боевиков "Талибана".
khaama.com

В районе Дех Бала провинции Нангархар афганским спецназом убиты 2 боевика группировки "Исламское государство".
khaama.com

В районе Двалат Яр провинции Гор в результате нападения боевиков "Талибана" погиб мирный житель, еще 1 получил ранения.
nytimes.com

В результате авиационного удара правительственных сил в городе Пули-Хумри погибли 2 мирных жителя, еще 3 получили ранения.
nytimes.com

В результате взрыва придорожной мины в районе Давлатабад провинции Балх погиб 1 военнослужащий, еще 3 полицейских получили ранения.
nytimes.com

5 июля

В района Шабжа-Сабз-Пош провинции Фарьяб боевики "Талибана" обстреляли местный рынок с использованием минометов. В результате нападения погибли 4 мирных жителя, еще 36 получили ранения.
khaama.com

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563046860
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