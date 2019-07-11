Молодая казахская поэтесса Макпал Мыса выпустила 3 книгу

00:14 14.07.2019

Стихи молодой казахстанской поэтессы Макпал Мыса переведены на десятки языков мира.



В этом году Макпал Мыса вошла в список "Сто новых имен Казахстана". За нее проголосовали 140 тысяч человек. К слову, Макпал является потомком бия и поэта Шогана абыза, жившего в XVI веке. Девушка признается, что взяться за перо ее вдохновил дед Бекберген, живший в Нарынколе.



Она написала три книги и неоднократно побеждала в республиканских конкурсах. У нее потрясающая дикция и красивый голос. Ее стихи были переведены с казахского на английский, турецкий, азербайджанский, испанский и другие языки. Ей довелось читать свои произведения перед первым президентом Нурсултаном Назарбаевым.



В эпоху Интернета поэты начали отвоевывать внимание публики у прозаиков. Свои стихи Макпал публикует в соцсетях. Ее фанаты искренне недоумевают, почему эстрадные кокетки популярнее нежной поэтессы, подобные которой, возможно, рождаются раз в столетие.



Девушка восхваляет горные реки, степные дороги и любовь к родным. А ее произведение "Я скучаю, но ненавижу" – эталон лирики.



Стихи – неумирающая мелодия Вселенной, – заявляет Макпал в одном из своих произведений. – А счастье не на земле, а в небе летает птицей.









Алан ИСАЕВ | Нур-Султан