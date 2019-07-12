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|"Мясной халал-парк". У Кыргызстана новый ням-ням проект на чужие деньги
08:15 14.07.2019
В Кыргызстане приступят к реализации проекта мясного халал-парка
В Кыргызстане намерены развивать халал-индустрию путем создания мясного халал-парка. Разработку технико-экономического обоснования проекта Министерство экономики рассчитывает осуществить на грант от Исламского банка развития и Исламской корпорациии по развитию частного сектора.
Договоренность была достигнута в апреле этого года, сейчас Минэкономики внесло в Жогорку Кенеш проект соглашения для ее ратификации. Согласно документу, доноры выделят грант на получение технической помощи на $380 тысяч, $280 тысяч из которых будут выделены Исламским банком, остальные $100 тысяч – Исламской корпорацией по развитию частного сектора.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) для халал-парка должно включать в себя различные компоненты производственно-сбытовой цепи по мясопереработке – от организации загонов для откорма скота до упаковки готового продукта.
По данным Минэкономики, на данный момент в Кыргызстане официально зарегистрировано 296 субъектов по переработке мяса, 90% из них – мини-предприятия. В то же время функционируют многочисленные стихийные мини-цеха, созданные без учета санитарных норм и правил. Оснащение территорий 69 официально зарегистрированных убойных пунктов и площадок также не отвечают современным требованиям.