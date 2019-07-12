Ангренские ТЭС Узбекистан передает на 3 года в доверительное управление казахстанской компании

08:26 14.07.2019

Ангренскую и Ново-Ангренскую ТЭС передадут в доверительное управление казахстанской компании



Ангренскую и Ново-Ангренскую теплоэлектростанции (ТЭС) в Ташкентской области передадут в доверительное управление казахстанской компании "Горные работы" сроком на три года.

Об этом сообщил председатель правления АО "Тепловые электрические станции" Руслан Мубаракшин во ходе пресс-конференции 10 июля в Ташкенте.

По его словам, впервые в истории Узбекистана тепловые электростанции передаются частной компании.

"В настоящее время идет процесс согласования соответствующего документа, в котором предусмотрено, в том числе, максимальное сокращение использования природного газа и увеличение доли сжигания угля на данных станциях. ТЭС будут переданы в управление на три года", - рассказал Руслан Мубаракшин.

Объясняя выбор компании "Горные работы", глава АО "Тепловые электрические станции" пояснил, что данное предприятие является совладельцем крупных угольных разрезов Казахстана, в связи с чем параллельно обсуждается вопрос поставки угля в Узбекистан на льготных условиях, чтобы себестоимость электроэнергии, а следовательно, и тарифы для потребителей, не повысилась.