 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ангренские ТЭС Узбекистан передает на 3 года в доверительное управление казахстанской компании
08:26 14.07.2019

Ангренскую и Ново-Ангренскую ТЭС передадут в доверительное управление казахстанской компании

Ангренскую и Ново-Ангренскую теплоэлектростанции (ТЭС) в Ташкентской области передадут в доверительное управление казахстанской компании "Горные работы" сроком на три года.
Об этом сообщил председатель правления АО "Тепловые электрические станции" Руслан Мубаракшин во ходе пресс-конференции 10 июля в Ташкенте.
По его словам, впервые в истории Узбекистана тепловые электростанции передаются частной компании.
"В настоящее время идет процесс согласования соответствующего документа, в котором предусмотрено, в том числе, максимальное сокращение использования природного газа и увеличение доли сжигания угля на данных станциях. ТЭС будут переданы в управление на три года", - рассказал Руслан Мубаракшин.
Объясняя выбор компании "Горные работы", глава АО "Тепловые электрические станции" пояснил, что данное предприятие является совладельцем крупных угольных разрезов Казахстана, в связи с чем параллельно обсуждается вопрос поставки угля в Узбекистан на льготных условиях, чтобы себестоимость электроэнергии, а следовательно, и тарифы для потребителей, не повысилась.

Источник - centralasian.org
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