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Индия срочно достраивает свой первый авианосец "Викрант"
12:04 14.07.2019

Индия быстро строит свой авианосец, а России и фрегаты уже не по силам
Все возрастающая технологическая отсталость страны лишает ВМФ РФ всяких перспектив

Александр Ситников

Вице-адмирал ВМС Индии Саксена, военный чиновник, ответственный за приобретение кораблей, сообщил, что первый индийский авианосец собственного производства Vikrant ("Викрант") передадут ВМС Индии примерно через полтора года. Такую сенсационную новость поведало издание The Economictimes, приведя кое-какие любопытные подробности.

"Строительство в настоящее время движется очень, очень быстрыми темпами, и планируется провести испытания платформы в феврале-марте следующего года… В связи с этим на борту корабля происходит напряженная работа… Газовые турбины будут установлены в третьем квартале этого года", - сказал вице-адмирал во время научного семинара "национальное судостроение".

По его словам, Индии "действительно нужен авианосец", поскольку Китай энергично строит свои носители. В тоже время, сам по себе "Викрант" не имеет значения без собственной палубной авиации. Надо понимать, что поднятая тема в Нью-Дели тщательно прорабатывается, несмотря на "хотелки" Москвы продать истребитель МиГ-29К. Впрочем, вице-адмирал уклонился от "самолетных" подробностей. Мол, построим корабль - тогда и вернемся к этому вопросу.

В его развернутом ответе говорится и о том, что сегодня мало иметь "книгу заказов от военных" и, само собой, казенные деньги для контрактов. Намного важнее "повысить конкурентоспособность местного судового оборудования … для долгосрочного развития отрасли". Короче, чиновники Минобороны Индии не просто осуществляют поддержку индийских верфей и производителей оригинального судового оборудования, но и проводят мероприятия по технологическому обновлению, в том числе, для создания нового торгового флота.

Если верить Саксену, то в Индии в рамках перспективного плана "Make in India", реализуется стратегическая программа модернизации всей судостроительной отрасли. Причем, судя по всему, под жестким контролем военных. Вице-адмирал также утверждает, что программа охватывает другие отрасли - металлургию, электрическое и инженерное оборудование, портовую инфраструктуру, логистику и судоходство.

Итак, Индия не только активизировала постройку авианосца "Викрант", который еще несколько лет назад запросто мог стать долгостроем, но и решила обновить всю технологическую цепочку, включая смежные отрасли. В этой связи напрашивается закономерный вопрос: почему же наше военное кораблестроение не отвечает современным вызовам?

Есть две точки зрения на эту проблему. Первая заключается в том, что Россия в настоящее время вообще не нуждается в авианосце. Да, бюджетные ограничения играют определенную роль. Но ситуация не столь критична, как, скажем, в этой же Индии, которая вынуждена конкурировать с Китаем на море. Даже в ряде экспертных сообществ США утверждается, что военный флот РФ, как и советский ВМФ, выполняет функцию отрицания силы, прежде всего, американской.

Дескать, для обороны всегда нужен на порядок меньший потенциал, чем для нападения. А если уж "русским и строить" авианосцы, то строго в соответствии с советской доктриной - ракетные линкоры с палубой для самолетов поддержки. Наряду с атомными подлодками, они, скорей всего, не победят ВМС США и союзников. Но сделают невозможным нападение на российские порты и береговые укрепления.

Вторая точка зрения основывается на том, что Россия, напротив, остро нуждается в авианосцах для проекции силы вдали от своих берегов. Например - в Сирии или Венесуэле. Но национальные верфи не могут осилить строительство больших кораблей. О чем речь, если промышленность РФ "не потянула" даже аналоги французских вертолетоносцев типа "Мистраль", несмотря на полученные от Парижа технологии и документацию?

Росс Холл, офицер ВМС США, эксперт по противолодочной обороне авианосцев класса "Нимиц", считает, что "деньги, конечно, огромная часть ответа на вопрос, но я думаю, что есть и другие причины, и лежат они в плоскости технологий". У очень многих людей, не знакомых с особенностями этих кораблей, имеется упрощенное представление об объеме задач, как проектных, так и производственных, которые необходимо решить, чтобы спустить на воду такой гигант.

Мол, проще создать новую автомобильную корпорацию, выпускающую, скажем, один миллион хороших автомобилей в год, чем освоить выпуск того же "Нимица". Иначе авианосец будет обречен на вечные ремонты и сомнительную военную ценность. В частности, американцы справились с паровой катапультой, но "терпят жестокое поражение" с электромагнитной. Даже президент США Трамп сказал, что "парни окончательно запутались".

Кроме того, постройка одного морского авиационного носителя мало меняет. Опыт эксплуатации "Нимица" показывает, что нужно иметь три, а лучше четыре авианосца, чтобы хотя бы один находился в морских походах. Можно привести более близкий пример: с 1991 по 2015 год тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" совершил всего семь дальних походов, из них шесть - в Средиземное море.

Кстати, в словах вице-адмирала Саксена четко прослеживается эта мысль: постройка "Викранта" должна открыть дорогу для следующих авианосцев. Однако без технологического рывка обозначенную задачу не решить. Что касается денег, то у Нью-Дели они появились только за счет роста ВВП, который вот уже несколько лет держится на уровне 7%.

Вот и получается: без сильной и высокотехнологической гражданской экономики невозможно и эффективное военное судостроение. Иначе говоря, при ручном труде сварщиков, который преобладает на российских судостроительных предприятиях, уже не преуспеть в гонке морских вооружений. В частности, британская верфь Cammell Laird (графство Мерсисайд) установила оборудование Gullco для автоматической сварки, что, собственно, и позволило ей построить авианосец HMS "Queen Elizabeth" в сжатые сроки.

Для информации: корпус корабля "Queen Elizabeth" длиной 284 метра, шириной 73 метра и водоизмещением 70?600 т был изготовлен всего за два года - с 7 июля 2009 года по 30 июня 2011 года. Потом, правда, шли долгие внутрикорпусные работы. Но если бы не финансовый кризис, то ВМС Соединенного королевства уже в 2015 году пополнились новым авианосцем.

Сегодня автоматизирована сварка даже двойного корпуса корабля, хотя совсем недавно она казалась невозможной из-за ограниченных пространств. Помимо больших сварочных комплексов к делу подключены малые сварочные роботы размером 0,7 метра. Причем, практически весь процесс судостроения переведен на "цифру", начиная с 3D проектирования и кончая покрасочными работами. Как итог - стоимость нового 100-тысячетонного американского авианосца, построенного по новым технологиям, снизилась почти в два раза. Если раньше контракт оценивался в $ 11 млрд., сейчас - не более $ 6 млрд.

Таким образом, "упадок российского флота - это не просто уменьшение количества военных кораблей, а упадок промышленности и инфраструктуры", - констатирует американское издание Jalopnik, специализирующее на инновационной промышленности и технических новинках, в том числе военных.

Трудно и, увы, горько спорить с таким утверждением. Справедливости ради, успех американской программы авианосцев базируется, прежде всего, на инженерной школе и управленческих традициях. А нам после развала СССР приходится все начинать с нуля - почти весь прежний технологический задел в области кораблестроения остался на Украине. Сюда же следует прибавить новейшие автоматизированные сварочные и "цифровые" проектные технологии, которые западные военные судостроители просто покупают на рынке. Тогда как российским военным верфям из-за санкций они не доступны.

И все-таки опыт Индии показывает, что строить авианосцы можно и нужно. Правда, прежде следует добиться роста ВВП хотя бы на 6?8% в год. Иначе бюджет не выдержит. Но с нашими темпами развития национальной экономики для РФ скоро даже фрегаты станут непозволительной роскошью.

Таким образом, ответ на вопрос "Почему Россия не может построить авианосец?" звучит предельно просто: "Правительство Медведева давно и хронически неэффективно".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563095040
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