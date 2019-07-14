В Турции появится альтернатива правящей партии

16:09 14.07.2019 Согласно интернет-изданию AhvalNews, бывший министр экономики Али Бабаджан и бывший президент Абдуллах Гюль взялись за создание новой партии. Ожидается, что Бабаджан станет ее председателем.



В Турции появится альтернатива правящей партии



Согласно интернет-изданию AhvalNews, бывший министр экономики Али Бабаджан и бывший президент Абдуллах Гюль взялись за создание новой партии. Ожидается, что Бабаджан станет ее председателем. Кроме того, в партии готовы войти бывшие высокопоставленные чиновники. Такие, как бывшие министры внутренних дел Бешир Аталай, промышленности, науки и технологий Нихат Эргюн, юстиции Садуллах Эргин, культуры и туризма Эртугрул Гюнай, экономист Дарон Аджемоглу, бывший вице-премьер Мехмет Шимшек, бывшие председатель Конституционного суда Турции Хашим Кылыч и докладчик КС Осман Джан, писатель Фехми Кору. Экс-премьер Ахмет Давутоглу тоже намеревался стать членом новой партии. Однако из-за того, что Давутоглу вставлял палки в колеса Гюлю, его не приняли. Кроме того, однопартийцы Гюля не поддерживают политические взгляды Давутоглу в отношении Сирии.



Буровое судно "Явуз" пришвартовалось к берегам Кипра



Агентство Türk информирует, что турецкое буровое судно "Явуз" пришвартовалось к берегам Кипра и вскоре начнет геологоразведочные работы. "Явуз" прибыло к Кипру после первого турецкого корабля "Фатих", отправленного в мае и поставленного на якорь к западу от Кипра в прошлом месяце. Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что судно начнет бурение в районе полуострова Карпасия уже на этой неделе.

ЕС готовит санкции против Турции

По данным газеты Euronews Türkçe, комитет постоянных представителей стран - членов Европейского союза (Coreper) рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочных работ у побережья Кипра. Согласно полученной изданием информации от должностных лиц Еврокомиссии и Европейского конгресса, санкции включают сокращение финансовой поддержки Турции, а также пересмотра деятельности Европейского инвестиционного банка в отношении Турции. Этот вопрос будет обсуждаться в качестве приоритетного пункта на следующем заседании комитета министров Совета Европы в Страсбурге. Турция также является членом комитета. Однако отмечается что заседания могут и вовсе отменить. Прибытие бурового судно "Явуз" к полуострову Карпасия на этой неделе потенциально усугубляет и без того обострившуюся напряженность в отношениях между Турцией, Кипром и Грецией из-за запасов газа в восточном Средиземноморье. Кроме того государства-члены ЕС и официальные лица США выступили против бурения Турции в данной области. Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о том, что вторая буровая операция, которая была запланирована через два месяца после начала текущих буровых работ на западе Кипра, нарушает суверенные права Кипра.

Турецкая ASELSAN активно продвигает свою продукцию на внешнем рынке

Согласно телеканалу CNN Türk, турецкая оборонная компания ASELSAN, успешно интегрирует высокие технологии, разработанные в оборонной промышленности, в гражданские отрасли. На этот раз ASELSAN реализовала проект системы сбора платы за проезд по шоссе в Республике Македония. Турецкая компания, подписав контракт на 15,9 млн евро, построила зону сбора платы за проезд и центр управления системой на автомагистрали "Коридор 10", протяженностью более 200 километров. Были успешно введены в эксплуатацию семь пунктов сбора платы за проезд по главной автотрассе, которая была проложена параллельно с железной дорогой Север-Юг, соединяющей Сербию и Черногорию с Грецией. Система электронного сбора оплаты за проезд по автомагистрали "Коридор-10" была недавно представлена общественности премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым и генеральным директором автомобильных дорог Зораном Китановым.

Первая партия С-400 уже в Турции

Как пишет интернет-издание TR724, несмотря на возникший кризис в отношениях между Турцией и США из-за поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400, сделка между Анкарой и Москвой состоялась. В пятницу первый груз был доставлен на авиабазу Мюртед в турецкую столицу. Комплексы были отправлены с авиабазы в Твери 8 июля на двух самолетах.



ЗРК С-400

Владислав Осипов © ИА REGNUM

"Мы предупреждали о негативных последствиях"

По данным газеты Sözcü, официальный представитель государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что позиция Вашингтона по приобретению Турцией российских комплексов С-400, не изменилась. "Мы почти каждый день слышим новости о том, что Турция берет под полный контроль С-400. Если Анкара продолжит сделку по покупки С-400, то она может столкнуться с негативными последствиями, которые коснутся программы F-35", - цитирует заявления Ортагуса новостное издание. Кроме того, представитель госдепартамента напомнила о законодательстве, прошедшем через Конгресс - законе CAATSA, о котором осведомлены власти Турции. Ортагус отметила, что государственный секретарь США Майк Помпео занимает последовательную позицию по проблеме С-400. "Моя и госсекретаря позиция по отношению к покупке Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) ПВО С-400 не изменилась", - заявила она.



В Турции нарушается свобода выражения мнения

Согласно турецкой редакции Deutsche Welle Türkçe, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что в Турции ущемляют свободу выражения мнения бывшего председателя Демократической партии народа (HDP) Селахаттина Демирташа. ЕСПЧ обязал Анкару заплатить Демирташу 2 тыс. евро за моральный ущерб и 1 тыс. евро на покрытие судебных издержек. Демирташ обратился в суд 5 июня в 2005 году, когда был председателем правозащитной ассоциации в Диярбакыре. Он был осужден за "пропаганду террористической организации" после выступления на телеканале ROJ. Демирташ, арестованный в ноябре 2016 года, по-прежнему находится в тюрьме расположенной в северо-западной части Турции, в городе Эдирне.

В Турции за три года похитили 29 человек

Портал ArtıGerçek рассказывает о том, что в Турции в течении двух лет чрезвычайной ситуации силами безопасности и мафиозными структурами было похищено множество людей, местонахождение которого до сих пор неизвестно. Портал сообщает, что в Турции систематически похищают людей, увозят в черных машинах, надевают мешки на головы. Кроме того, отмечается, что в стране существуют тайные тюрьмы, в которых тысячи людей подвергаются постоянным пыткам. Недавно одна из членов "Правовой инициативы" Фатма Бостан Унал подготовила отчет о пропавших без вести, которые скорей всего были похищены JITEM (JITEM была командованием разведки и борьбы с терроризмом Национальной жандармерии). На вопрос о том, кто похищает людей, начиная с 2016 года, Унал ответила, что никто не знает, есть только разные домыслы. "Однако факт, что несмотря на то, что есть так много улик, а полиция не может найти пропавших людей, выходит за рамки логики. Из заявлений людей, которые были похищены, затем задержаны или арестованы, мы понимаем, что государственные силы каким-то образом были замешаны. Мы подозреваем, что эта группа, похожа на JITEM, которая существовала в 90-х годах", - подчеркнула она. По данным Ассоциации по правам человека (İHD) в Турции, за 2017−2018 года угрозам и предложениям стать шпионам подверглись в общей сложности 291 человек. Среди них 35 человек с различными политическими взглядами были похищены. Судьба четырех человек, похищенных в те года, до сих пор неизвестна.



Похищение

В Турции нарушают религиозные свободы

Согласно SamanyoluHaber, Конституционный суд Турции признал препятствование со стороны властей Турции организации выборов константинопольского армянского патриарха "нарушением религиозной свободы". КС вынес решение, согласно которому отклонение запроса на избрание нового армянского патриарха в условиях недееспособности нынешнего являлось "нарушением свободы вероисповедания". В 1998 году местоблюстителям константинопольского армянского патриарха был выбран Месроп Мутафян. В 2007 году у него стало заметно ухудшаться здоровье. Врачи подтвердили, что патриарх болен настолько, что не может выполнять свои обязанности. Турецкие армяне два раза обращались к властям Стамбула с просьбой провести избрание нового патриарха. Одну заявку подали архиереи, другая заявка поступила от мирянин. Власти ответили, что пока архиепископ Мутафян жив, престол патриарха не может считаться вакантным, выборы нового патриарха проводиться не могут. Заместитель губернатора Стамбула в своем письме заявил, что Армянская апостольская церковь может выбрать лишь главного викария. В 2010 году религиозное собрание избрало таковым архиепископа Арама Атешяна. Миряне подали иск в административный суд об отмене выборов нового местоблюстителя. Тот отклонил дело, в то время как Государственный совет, рассматривающий дело в апелляционном порядке, не принял апелляцию. В связи со сложившийся ситуацией "группа гражданских лиц" во главе Левоном Берча Кузукоглу и Оханнесом Гарбисом Балмумджяном обратились в Конституционный суд в индивидуальном порядке. В заявлении утверждалось, что мэрия Стамбула вмешалась в возникший вопрос, попыталась решить проблему патриарха, создав институт, который не имеет связей с армянским сообществом. Отмечено вмешательство во внутренние дела армянского сообщества, тот факт, что избрание патриарха было предотвращено недемократическим способом, таким образом была нарушена свобода религии.

14 июля 2019

Ариф Асалыоглу Источник - regnum.ru

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