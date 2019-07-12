 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 14.07.2019
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Суббота, 13.07.2019
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16:40  Юваль Ной Харари: "Технологии угрожают либеральной демократии"
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15:41  Миграция из Средней Азии приобретает угрожающие масштабы
15:10  Почему Путин пощадил Грузию, - А.Халдей
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Пятница, 12.07.2019
22:21  Кыргызстан задолжал Китаю 30 процентов своего ВВП - Deutsche Welle
22:16  В Таджикистане приступили к строительству основной дамбы Рогунской ГЭС
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20:41  Для доставки С-400 в Турцию потребовалась особая срочность
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12:29  Распад СССР: почему это катастрофа и почему – не "благословение", - М.Демурин
08:59  Хроники Туркменистана: миллиардные подряды семьи президента
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08:10  США ввязываются в мировую валютную войну, - О.Самофалова
07:30  Лидера киргизской мини-партии "Жаны Мезгил" Риту Сулайманову скрутили за мошенничество
07:03  Хватит лежать на дырявых диванах. КазМинтруд Сапарбаев призвал казахов-арысьцев начать трудиться
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06:34  США: демократы в поисках стратегии выигрыша-2020, - В.Прохватилов
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Рост Китая катастрофически низкий
19:04 14.07.2019

Эксперты ожидают, что экономика Китая вырастет более чем на 6%

По данным аналитиков, во втором квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% - это самый низкий уровень с 1992 года. В то же время официальные данные по экономическому росту КНР еще не опубликованы, сообщает ТГ-канал "Холодная война".

По итогам 2019 года эксперты ожидают, что экономика Китая вырастет более чем на 6%.
"Экономика Китая будет замедляться и во втором полугодии, поскольку внешний спрос остается пониженным, рост, скорее всего, стабилизируется в условиях внутренней поддержки.

Ежегодный темп роста останется выше 6%", - заявил Ван Тао, главный экономист китайской компании UBS AG.
Одной из главных причин такого замедления называют торговую войну с США, которая привела к падению внешнего спроса на китайскую продукцию.

Источник - iarex.ru
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