Рост Китая катастрофически низкий

19:04 14.07.2019

Эксперты ожидают, что экономика Китая вырастет более чем на 6%



По данным аналитиков, во втором квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% - это самый низкий уровень с 1992 года. В то же время официальные данные по экономическому росту КНР еще не опубликованы, сообщает ТГ-канал "Холодная война".



По итогам 2019 года эксперты ожидают, что экономика Китая вырастет более чем на 6%.

"Экономика Китая будет замедляться и во втором полугодии, поскольку внешний спрос остается пониженным, рост, скорее всего, стабилизируется в условиях внутренней поддержки.



Ежегодный темп роста останется выше 6%", - заявил Ван Тао, главный экономист китайской компании UBS AG.

Одной из главных причин такого замедления называют торговую войну с США, которая привела к падению внешнего спроса на китайскую продукцию.