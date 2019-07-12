Новая люстрация на Украине: Зеленский мечтает сунуть Порошенко в мусорный бак

20:17 14.07.2019 Предстоящие в воскресенье выборы в Раду превратили Киев в банку с политическими пауками



Светлана Гомзикова



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Сергей Слободчук



Зеленский все же внес в Раду законопроект о люстрации своего предшественника Порошенко и всех высших должностных лиц, которые находились вместе с ним у власти с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года. То есть - впереди замаячила та самая процедура, с помощью которой теперь подпадающие под люстрацию люди избавлялись после Майдана от сторонников Януковича.

Новый украинский лидер как бы продемонстрировал, что всерьез намерен "очистить власть" от депутатов, которые "не ходят на работу", от министров, "угробивших здоровье нации" и от прокуроров, способных "посадить только собственную печень". Именно такими формулировками Зеленский высказался о "достижениях" команды Порошенко в видеообращении, опубликованном на Facebook.



И теперь, можно сказать, он сделал свой ход, чтобы персоналии уходящего режима больше никогда не могли оказаться у власти. Причем, его законопроект предусматривает существенное расширение перечня должностей, подпадающих под ограничительные меры. В списке "на выбывание" - бывший президент Порошенко, все депутаты и спикер Верховной рады, все члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также - оборонных предприятий. В качестве причин для люстрации названы массовые злоупотребления властью и служебным положением, а также уход от ответственности за преступные действия, направленные на собственное обогащение.



Проблема в том, что обречь эту идею в форму закона должны как раз парламентарии "набора Порошенко". По сути - те самые прогульщики и стяжатели, которых, по инициативе Зеленского, предлагается подвергать должностному остракизму.



Собственно, по этой причине, как считает глава киевского Центра политического и экономического анализа, украинский политолог Александр Кава, инициативу президента реализовать невозможно. По мнению эксперта, "в данном случае мы имеем дело просто с предвыборными обещаниями Владимира Зеленского. Обещаний с его стороны звучало довольно много, но пока не было достаточного количества реальных дел, которые бы подтвердили, что слова не расходятся с делом. Более того, некоторые его заявления довольно противоречивы, то есть в разное время заявления по схожим вопросам имеют разные акценты. Поэтому инициатива такая с его стороны может быть, - законопроект такой может быть зарегистрирован, но я очень сомневаюсь, что такой законопроект может быть принят".



Между тем для Зеленского этот закон имеет почти личное значение. До выборов в Раду осталось чуть больше недели. И на пике конкурентного обострения в Киеве ему нужно срочно набирать очки и отыгрывать "провальный" на Юго-Востоке рейтинг. На кону фактически само президентство прежде успешного комика, которое он без особых усилий получил со значительным кредитом доверия в 73%. Потому что власть, которую ему делегировал украинский избиратель, необходимо еще удержать. А для этого надо уметь ею пользоваться. И кто в этой схватке окажется за бортом - остается вопросом открытым…



- Причина подобных телодвижений исключительно одна - это выборы, - комментирует законопроект Зеленского о люстрации украинский политолог и политтехнолог Сергей Слободчук. - У новой власти рейтинг начал быстро проседать, потому что были очень большие ожидания в отношении Зеленского. Но он уже почти два месяца при власти, а на деле не сделано ничего.

Плюс - были всевозможные обещания. Например, сторонники нынешнего президента раскручивали лозунг: "Придет весна - будем сажать". Вот и весна прошла, и половина лета пролетела. Никто никого никуда не сажает.



Но, поскольку посадить Порошенко они не смогут, то пытаются выкрутить ситуацию в сторону люстрации. И это укладывается в еще одну политтехнологическую игру, которую разыгрывают сейчас в Киеве: хороший президент хочет творить народу добро (непонятно только, что ему мешает), а ему не дают этого делать продажные депутаты, корыстное правительство и коррумпированные чиновники. Президент вносит хорошие законопроекты, а Верховная рада не хочет их принимать.

Точно так же они обещали внести в Верховную раду законопроект об отмене формулы "Роттердам+", с помощью которой обогащается олигарх Ахметов. Это такая же мертворожденная инициатива, как и люстрация. И еще куча всяких идей.

"СП": - Поясните.

- Формулу "Роттердам+" принимала Национальная комиссия, которая регулирует вопросы электроэнергетики. Верховная рада не может здесь что-либо принять, отменить. Ничего вообще сделать не может.

Законопроект о люстрации точно также регенерируется в пиар-ход. Никто не надеется на то, что этот документ примут. Потому что и тот законопроект о люстрации, который приняли в 2014-2015 годах, противоречит целому ряду законодательных норм и Конституции Украины. Хотя по нему была достаточно большая работа и дискуссия по этому поводу.

Я думаю, не имеет смысла анализировать серьезно все эти, так называемые, "инициативы". Тут игра идет на публику. Задача - подтвердить вот этот сценарий: "Хороший президент борется против плохой старой власти".

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"СП": - А вообще Порошенко и его команда для Зеленского представляют какую-то угрозу сейчас?

- Никоим образом. Они уже проиграли. Это сошедшие с дистанции люди, чего их бояться…

"СП": - Но многие все еще занимают значимые посты и вполне могут вставлять, что называется, палки в колеса Зеленскому.

- Конкретно у Порошенко нет никаких государственных полномочий, чтобы вставлять палки. Эти полномочия только у президента.

К тому же по некоторым персоналиям есть договоренность, что они останутся. Генпрокурор Луценко - например. Коломойский же в интервью прямо приказал его оставить. Вот он и остается.

При чем тут Порошенко? Порошенко - бывший президент. Даже не депутат Верховной рады. Он ни на что фактически повлиять сейчас не может. Он минимально через фракцию сейчас только может влиять. Уже и премьер-министр Гройсман его на три буквы посылает. И это часть той же самой игры.

"СП": - А Коломойский может в этом смысле на что-то повлиять? Олег Царев, например, посоветовал Зеленскому не расслабляться, потому что человек, которые привел его, по сути, во власть, через год может обеспечить ему импичмент. Возможно такое развитие событий?

- Не стоит сбрасывать со счетов такое развитие событий. Потому что сейчас там внутри началась борьба между тремя, минимум, группами влияния - Коломойский, окружение Зеленского и люди Пинчука.

Но тут вопрос, есть ли у Коломойского монополия на влияние в "проекте Зеленский". Он был одним из миноритарных акционеров в данном случае. Пытается, конечно, шашкой махать и рассказывать, что он - главный "решала". Но он - не главный. Поэтому влиять может только отчасти.

Что касается импичмента, то импичмент, напомню, противоречит Конституции Украины, чтобы они там не напридумали. Во-вторых, в Раде надо иметь большинство голосов, чтобы хотя бы запустить эту процедуру. А я не думаю, что именно у Коломойского такое большинство голосов будет.

"СП": - Суд Евросоюза, как известно, отменил на днях санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича и ряда его соратников. Можно ли говорить, что в лице этих людей у Зеленского появятся новые конкуренты?

- Не думаю. Они же не участвуют на Украине в политике никаким образом. Чтобы вернуться в политику, надо стать хотя бы депутатом Верховной рады. А, скажем, ЦИК не принял регистрацию того же Андрея Клюева, экс-главы администрации Януковича. И снял его с выборов.

Поэтому пока импичмент не просматривается вообще никак.



"СП": - Какой, на ваш взгляд, расклад для партии Зеленского просматривается в новом парламенте, и будет ли у него там решающий голос?

- Решающего голоса у президента не будет. Потому что партию его формируют "с колес" разные силы. И он там номинальный глава.



К тому же, сложно не заметить, что налицо ситуация, когда Зеленский и его соратники, скажем так, разочаровывают граждан своими действиями. Потому что ведут себя абсолютно противоположно тому, что обещали. Достаточно вспомнить скандальные заявления советника нынешнего президента по поводу русского языка. И не менее скандальные слова представителя президента о том, что Зеленский шутил, когда обещал снизить коммунальные тарифы для населения.



Пока, как бы, это версия "Порошенко-лайт". И, соответственно, электорат (эти 73%, которые были у Зеленского во втором туре) - это достаточно ситуативный электорат, который на глазах разваливается.

Естественно, сейчас у Киева ставка на то, чтобы взять и по партийному списку максимально обналичить этот результат. И по мажоритарным округам. Хотя часть этих мажоритарных округов (сейчас счет идет на десятки) они просто слили по договоренности с Порошенко, рядом олигархический групп.

Поэтому, скажем так, сейчас ситуация на грани. И будет у Зеленского большинство или нет, покажут ближайшие несколько дней. Источник - svpressa.ru

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