Казахстан. Власть должна определиться, что важней – элита или народ? - Г.Илеуова

00:56 15.07.2019

От этого зависит дальнейшее развитие. Похоже, что в Казахстане скоро грядут реформы, считают аналитики. Чем шире будут изменения, тем лучше окажется для всех. Часть экономических реформ могут ударить по экономическим интересам различных элитных групп. Но если их не провести, будет расти социальная напряженность. Так что выбирать придется. И возможно, уже очень скоро.

Социальная сфера в приоритете, но и об остальном забывать нельзя

Политолог Максим Казначеев считает, что в реформировании нуждаются практически все сферы жизни. Если сейчас выделять что-то одно – должного эффекта это не даст, поэтому нужно связывать воедино экономический, социальный и внутриполитический блоки.

- Хотя есть говорить именно о формате "пожарная команда", в приоритете социальная сфера. Протестность растет, и необходимо минимизировать связанные с ней риски. Пока предприняты определенные пиар-шаги вроде списания долгов и штрафов, но этого мало, - сказал Казначеев.

Обществу пообещали "повышать уровень жизни". Но на это потребуются немалые деньги, а значит требуются экономические и внутриполитические изменения.

То есть реформирование должно охватывать все направления работы госаппарата. И быть скоординированным как по времени, так и по ресурсной базе.

Эксперт полагает, что новая президентская команда эту необходимость понимает. По крайней мере сложилось такое субъективное ощущение. Но конкретно что-то утверждать рано.

Отсечь абсурдные проекты

- Самый большой риск, что вместо системных изменений обществу предложат какие-то косметические меры. Упростят проведение митингов и регистрацию новых политических партий, например. Но это не системная работа. Насколько Акорда и политическая элита готовы к системному реформированию, очень большой вопрос, - сказал Казначеев.

Хотя либерализацию политического поля проведут в любом случае, как выразился эксперт, "под парламентские выборы".

Казначеев полагает, что если системная работа действительно начнется, найти деньги вполне реально.

- Например, отсечь всякие абсурдные проекты. Провести ревизию всех программ в плане эффективности расходов. И из всех неэффективных деньги смело забирать, а проекты закрывать.

Можно подумать о сокращении национальных компаний с соответствующим перераспределением бюджета, - сказал политолог. Последние озвученные Токаевым инициативы обнадеживают. Например, запрет на создание новых компаний квазигоссектора.

Хотя Казначеев отдает себе отчет в том, что предлагаемые им меры могут нарушить баланс внутриэлитных групп. По чьим-то экономическим интересам это серьезно ударит

- Акорде нужно самой себе ответить на вопрос: что важней – подкармливать элитные группы или снизить градус социальной напряженности и протестности? Пока вроде бы новая команда показывает, что она хочет работать с социальной сферой, - сказал эксперт.

Пришло время для масштабной ревизии

Политолог Марат Шибутов для начала предложил провести некую ревизию уже существующих различных программ и документов. В частности, среди них есть принятые, например в 2015, но срок действия начинается в 2020. На них обратить внимание в первую очередь и решить, нужны ли они на самом деле?

- Некоторые не просто устарели, а даже вредны. Например, в части налогообложения – отмена патента для индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей. В результате она приводит к увеличению налогов для таких лиц раз в пять, - сказал Шибутов.

Во-вторых, пересмотреть действующие стратегические документы, то есть различные концепции, программы и доктрины. Эксперт считает, что актуальных пунктов в этом списке 8-10, зато прилагается бесполезный груз еще из несколько десятков

- Просто пересмотреть и лишние ликвидировать. Они уже фактически не действуют, зато создают большие проблемы для государственного аппарата, - отметил Шибутов.

Попутно пересмотреть концептуальный план законотворчества на пять лет. И наконец, усилить роль парламента – не декларируемую, а реальную.

- Сделать так, чтобы он на самом деле не зависел от исполнительной власти. Это фундамент. Тогда можно приступать к остальным мерам, - резюмировал эксперт.

Политика казахстанцев никогда по-настоящему не интересовала

Социолог Гульмира Илеуова прогнозировать и предлагать сферы для реформирования не взялась. Зато описала точку зрения общества, поскольку сама изучает именно настроения населения. Сограждане ожидаемо хотят решения социально-экономических проблем.

- Если посмотрим исследования за последние 10, а то и 20 лет, никогда никакие другие проблемы население по-настоящему не интересовали. Все время одно и то же – цены, доходы, тарифы, - сказала она.

Запросов на политические реформы со стороны подавляющей части населения можно не ожидать, уверена Илеуова. При этом нужно учитывать общую для всех стран особенность. Что бы ни сделала власть в социальной сфере, всегда одни будут довольны, а другие нет. При этом на постсоветском пространстве своя специфика.

- Итог рыночного развития - формирование очень дифференцированного общества. А значительная часть населения живет советскими мерками - условно "социально-распределительного характера". Когда эти две вещи встречаются в голове одного человека, он выбирает ту, что полезней лично для него. Но сейчас условия другие, экономика другая и все остальное. Старую систему не восстановить, и эту данность придется принять, - сказала Илеуова.