Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн

06:03 15.07.2019

Ближневосточные предприниматели заинтересованы в реализации крупных инфраструктурных проектов в российском регионе



Дмитрий Лару



Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове. Бизнесмены с Ближнего Востока уже подписали меморандум о сотрудничестве с российской стороной и готовы приступить к реализации проектов до конца года. Об этом "Известиям" рассказал представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина. В "Деловой России" (общественная организация, объединяющая более 3 тыс. предпринимателей. - "Известия"), которая принимает участие в переговорах, подтвердили эту информацию.



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Вкладывать готова

Представители крупной ближневосточной компании, которые попросили не указывать название фирмы из-за угрозы санкций, за последний год несколько раз побывали в Крыму для проведения переговоров с местными бизнесменами и чиновниками. В апреле между российской и бахрейнской сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве, рассказал "Известиям" Штефан Довина.

- До конца этого года мы готовы приступить к финансированию конкретного инфраструктурного проекта. В ближайшее время планируется встреча в Москве для обсуждения всех деталей, - пояснил он. - С нашей стороны существует несколько приоритетных направлений, в которых мы заинтересованы. Но, конечно, последнее слово за крымской стороной, которая должна указать, где они больше нуждаются в финансировании.



Он добавил, что в целом компания готова вкладывать в Крым внушительные суммы, поскольку бахрейнские бизнесмены видят большой инвестиционный потенциал полуострова.



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- Речь идет о капиталовложениях в миллионах евро. Конечно, все зависит от сферы деятельности. К примеру, если мы приступим к реализации проектов в области строительства дорог или железнодорожной инфраструктуры, то инвестиции в Крым достигнут суммы в размере около €500 млн, а то и выше. Мы готовы к сотрудничеству и в других областях. В частности, рассматривается возможность строительства цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетических и других сферах, - подытожил Штефан Довина.

Первый пакет

Бахрейнские предприниматели серьезно заинтересованы в сотрудничестве с Республикой Крым, поэтому речь идет не о единоразовом вложении, а о цепочке проектов, заявил "Известиям" сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

- Мы действительно ведем переговоры по разным проектам. Их представители уже несколько раз побывали в Крыму с бизнес-миссией и посетили несколько крупных предприятий полуострова. После первого раунда переговоров мы подписали меморандум о сотрудничестве и сейчас готовимся к новой встрече, где перейдем уже к деталям предложенных инвестпроектов. Первый пакет документов планируем согласовать в ближайшие месяцы, - отметил Андрей Назаров.



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По его словам, из-за антироссийских санкций невозможно раскрыть все подробности готовящихся соглашений и участников сделки.

- Многие западные деятели в 2014 году поставили перед собой цель изолировать Крым от окружающего мира. Политика ограничений, однако, не сработала, и полуостров с каждым годом привлекает все больше иностранцев, включая зарубежных инвесторов. Тем не менее попытки препятствовать зарубежным компаниям в работе в регионе никуда не делись, - уверен сопредседатель "Деловой России".



Большой потенциал

У Крыма большой инвестиционный потенциал и много отраслей, в которые иностранцы могут вкладывать ресурсы, отметил в беседе с "Известиями" сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.



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- Особенно привлекательна туристическая сфера, область портовой инфраструктуры или легкая промышленность. Иностранцы замечают, какими темпами полуостров начал развиваться после 2014 года. До воссоединения с Россией на полуострове было все практически разрушено, - сказал парламентарий. - Сейчас реализуются крупные инфраструктурные проекты. В частности, Крымский мост или аэропорт в Симферополе, строится трасса "Таврида". Кроме того, в эксплуатацию введены новые электростанции. Это все способствует привлечению инвестиций.

Стоит отметить, что ранее было достигнуто соглашение о выращивании олив на полуострове и производстве оливкового масла с итальянскими предпринимателями. Реализуются проекты и с другими иностранными инвесторами.



Многие инвесторы из зарубежных стран заинтересованы в полуострове. Так, в ходе прошедшего Ялтинского международного экономического форума весной этого года было заключено более 100 инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму 215 млрд рублей.

Предприниматели из Сирии, Италии, Бельгии и других стран, несмотря на санкции и попытку Брюсселя изолировать Крым, успешно реализуют на полуострове различные бизнес-проекты. Французские бизнесмены также заинтересованы вкладывать деньги в Крым. В частности, речь идет о сотрудничестве в сферах портовой инфраструктуры, медицинских технологий, пищевой продукции, гостиничного бизнеса, строительства и в других областях.



Крым в последние годы становится все более привлекательным местом для иностранцев. Это подтверждает и то, что бизнесмены все чаще, несмотря на беспрецедентное давление Запада и киевских властей, приезжают на полуостров, не боясь санкций.