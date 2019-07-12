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В Казахстане "активисты" создали новое правозащитное движение "Каhарман-Герой"
06:08 15.07.2019

Ряд активистов объявили о создании правозащитного движения "Қаhарман"

Инициаторы гражданского правозащитного движения "Қаhарман" ("Герой") на пресс-конференции в столице Казахстана, 12 июля 2019 года.

В пятницу, 12 июля, в казахстанской столице группа молодых активистов объявила о создании гражданского правозащитного движения "Қаhарман" ("Герой"). Основной целью движения спикеры на специально организованной пресс-конференции назвали защиту прав тех, кто подвергся преследованию за свою гражданскую позицию.

Инициаторами движения выступили граждане, которые отбыли административный арест либо были оштрафованы после майских и июньских протестов в ряде городов, участники которых требовали честных и справедливых выборов. Инициаторы отмечают, что намерены осуществлять правозащитную деятельность в сотрудничестве с юристами.

Гражданская активистка Жанбота Алжанова говорит, что инициаторы не планируют регистрировать движение и что о работе движения планируется информировать на страницах в социальных сетях. Среди выступающих на пресс-конференции была Алия Избасарова, сестра Алимжана Избасарова, призванного на срочную службу в армию вскоре после выхода на свободу после пяти суток ареста "за участие в незаконном митинге" 1 мая в Нур-Султане. Она сказала, что решилась участвовать в правозащитной деятельности после преследований участников митингов.

"В последние два месяца мы занимались оказанием помощи тем, кто подвергся репрессиям. Считаем помощь в защите прав граждан своим долгом", - сказала Избасарова и добавила, что движение планирует действовать исключительно в правовом поле.

Протестные настроения в Казахстане значительно усилились после отставки с президентского поста в марте Нурсултана Назарбаева, руководившего страной почти 30 лет, и прихода ему на смену Касым-Жомарта Токаева, тогда спикера сената. Акции протеста были вызваны одобренными парламентом предложениями Токаева переименовать столицу из Астаны в Нур-Султан и избрать на пост спикера сената - второго лица в стране - старшую дочь экс-президента Даригу Назарбаеву. Позднее участники митингов ставили под сомнение легитимность досрочных президентских выборов, проведенных 9 июня, и их итоги.

В мае-июне по всей стране были задержаны тысячи человек. Сотни позднее подверглись штрафам и арестам. Очередная волна задержаний произошла 6 июля - в День столицы, который также является днем рождения Назарбаева. Власти Казахстана называют акции протеста "незаконными", а действия силовых и судебных структур "профессиональными" и в "рамках закона". Подавление митингов в Казахстане осудили многие международные организации, в том числе ОБСЕ, Офис ООН по правам человека, Human Rights Watch и PEN International.

Источник - rus.azattyq.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563160080
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