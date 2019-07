КазСпикер Дарига Назарбаева отмывала деньги под фамилией экс-мужа Рахата Алиева, - доклад Eurasia Democracy Initiative

06:12 15.07.2019 В течение трех лет после смерти бывшего зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Рахата Алиева, специалисты по расследованиям и научные работники пытались воедино собрать схемы, которые позволяли ему отмывать деньги. Такой доклад опубликовала организация Eurasian Democracy Initiative и при этом описала как вторая жена Рахата Алиева, Дарига Назарбаева, держала счета в Австрии.



В исследовании говорится, что Дарига Назарбаева использовала паспорт на имя "Дариги Алиевой" для открытия своих счетов, что позволило бы ей потенциально обойти процедуры должной осмотрительности, применяемые к политически значимым лицам. Однако в докладе утверждается, что просто обладание таким паспортом является нарушением уголовного кодекса Казахстана, поскольку "Алиева" в то время не была ее законной фамилией.



В статье также подробно рассказывается о том, что известно о состоянии Дариги, оцениваемом почти в 600 миллионов долларов, и сколько из него пришлось на печально известное правление ее мужа в должности главы комитета национальной безопасности (КНБ). Рахат Алиев умер в австрийской тюрьме в 2015 году, официальная версия: самоубийство.



"$200 млрд" казахстанских денег потеряно в оффшорах



По данным Всемирного банка, начиная с 1999 года Казахстан ежегодно демонстрирует положительный рост ВВП, тем не менее, интересно предположить, насколько больше этот рост мог бы быть, если бы миллиарды долларов не были потеряны в Казахстане из-за коррупции.



Согласно одной из прогнозных оценок, 25 процентов ВВП Казахстана было выведено из страны в течение первого десятилетия независимости, а 500 миллионов долларов потеряно всего за один год.



Страна едва улучшила свой рекорд за следующие два десятилетия: Казахстан занял 122-е место (из 180 стран) в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2017 год, уступив таким горячим точкам коррупции, как Египет, Пакистан и Колумбия.



По оценкам бывшего премьер-министра Казахстана Акежана Кажегельдина, правящая элита страны могла бы иметь в зарубежных фондах и собственности до $200 млрд. Неслучайно в списке самых богатых людей Казахстана значатся близкие к Нурсултану Назарбаеву людей: его бывший советник Болат Утемуратов, его зять Тимур Кулибаев, и олигархи Владимир Ким и Алижан Ибрагимов.



Действительно, страна имеет все признаки клептократии - где лидеры правительства используют свою власть, чтобы эксплуатировать людей и природные ресурсы страны, чтобы расширить свое личное богатство, говорится в докладе.



В последние годы появление казахстанских чиновников в утечках - "панамских и райских документах", (the Panama and Paradise Paper)а также утечках из оффшоров – подтвердили эксплуатацию природных богатств Казахстана в пользу определенных людей.



Бывший министр энергетики и нефти Сауат Мынбаев, как показал проект по освещению организованной преступности и коррупции, владел долей в Meridian Capital стоимостью в сотни миллионов долларов, компанией со многими контрактами, связанными с казахстанской нефтью и газом – тем самым сектором, в котором Мынбаев работал.



В другом примере внук президента Назарбаева, Нурали Алиев, который в 2014-2016 годах был заместителем акима Астаны, как выяснилось, держал большую часть своего состояния в размере 200 миллионов долларов в офшорах. Это не должно удивлять – Мынбаев и Алиев ничем не отличались от того, что делал сам Назарбаев: судебный процесс в США по печально известному делу "Казахгейт" в конце 1990-х годов показал, что Нурсултан Назарбаев был бенефициаром нескольких счетов в Швейцарии, на которые поступали деньги, связанные с казахстанскими нефтяными сделками. Назарбаев использовал часть денег, чтобы устроить свою младшую дочь в эксклюзивную швейцарскую школу и другие деньги, связанные со скандалом, были использованы для покупки снегоходов для Назарбаева и его жены Сары, говорится в докладе.



Рахат и Дарига - семейный бизнес



Ни один список самых богатых и влиятельных людей Казахстана не был бы полным без первой дочери президента, Дариги, которая в 2013 году заняла по версии Forbes 13-е место в списке богатейших людей Казахстана с состоянием в $595 млн, большая часть которых находилась в офшорах. Как она добилась такого состояния?



Первый транш богатства Дариги был заработан в партнерстве с ее печально известным бывшим мужем Рахатом Алиевым, который был известен своей жестокой тактикой в незаконном присвоении бизнеса в Казахстане, когда занимал руководящие должности в казахстанской налоговой полиции и КНБ, разведывательном управлении государства. Дарига явно выиграла от тактики мужа, о чем свидетельствует их совместная собственность на активы в трех основных сферах – медиа, сахар и банковское дело. Сообщалось, что Дарига и Рахат купили медиакомпанию "Караван" в 1998 году и были совладельцами, наряду с казахским государством, другой медиакомпании, АО "Хабар", которая управляла главным телеканалом страны.



По словам оппозиционера Серика Медетбекова, большая часть бизнес-империи Алиева была незаконно присвоена у других, в том числе у собственной медиакомпании Медетбекова, с использованием различных угроз и тактики запугивания. Сам Алиев, выступая под присягой в 2012 году, утверждал, что бизнес – портфель насчитывает более 40 предприятий - впечатляющая работа для того, кто по закону должен был поставить все бизнес объекты в доверительное управление в 1996 году, когда он пришел на государственную службу.



Рахат также владел более чем половиной голосующих акций Нурбанка, среднего казахстанского банка, в котором фигурировал его сын Нурали, которому в то время было всего 22 года – как член правления. Дарига и Нурали приобрели акции после того, как Рахат поссорился со своим тестем в 2007 году, и продали их в последующие годы. Дарига также приобрела и впоследствии продала акции Рахата в АО "Сахарный центр", компании, президентом которой Нурали стал в 2004 году. В дополнение к этому Нурали также занимал должность в крупной французской сахарной компании Sucres et Denrées, где Рахат владел 10-процентной долей.



Дарига и Нурали также владели Alma TV, телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги кабельного телевидения и интернета в Казахстане. В 2018 году сообщалось, что Дарига и Нурали могут владеть зданием роскошных апартаментов и офисов стоимостью более 130 миллионов фунтов стерлингов (181 миллион долларов) на знаменитой лондонской Бейкер-Стрит, где живет вымышленный Викторианский детектив Шерлок Холмс.



Деньги, которые Рахат накопил через эти компании, пошли на приобретение активов в пользу его семьи. Показания одного из адвокатов Рахата, Кристиана Лескощека (Christian Leskoschek), свидетельствуют о том, что когда Рахат Алиев стал послом Казахстана в Австрии в 2002 году, он и Дарига приобрели дом, расположенный по адресу Вайтлиссенгассе 9 (Veitlissengasse 9) в Вене. Лескощек прокомментировал так: "терпение не было сильной стороной Дариги Назарбаевой, и она сказала, что я должен по всем основаниям купить недвижимость". Адвокат также рассказал, что Нурали Алиев купил квартиру в Вене на Рорбахерштрассе ( Rohrbacherstrasse) в 2003 году, а вилла по соседству с недвижимостью на Вайтлиссенгассе была приобретена на имя Алиева в 2005 году.



Как известно, Рахат Алиев был выслан в Австрию в 2007 году по обвинению в попытке свержения правительства после того, как "бросил вызов" Нурсултану Назарбаеву. Затем произошел развод Рахата и Дариги, которая впоследствии попыталась перевести часть активов, находившихся под контролем ее мужа и его сообщников. К ним относятся активы, принадлежащие шурину Рахата Иссаму Гурани (Issam Hourani), палестинскому бизнесмену ливанского происхождения, и братьям Иссама, Девинчи и Хуссаму ( Devincci and Hussam).



Дарига приобрела компанию под названием Universal Oilfield Supply Holdings от шурина Девинчи, Кассема Омара в июне 2007 года. В том же году, Дарига завладела сельскохозяйственным заводом Ruby Roz и третья компания, принадлежащая Девинчи - Caratube International Oil Company LLP – лишилась лицензии в Казахстане в начале 2008 года. Caratube и Ruby Roz проходили тогда по судебному разбирательству, а Иссам и Девинчи Гурани утверждали, что они подверглись преследованиям из-за разногласий между президентом Назарбаевым и Рахатом Алиевым и что их обманули и принудили передать акции своих различных компаний Дариге Назарбаевой. Дело Caratube было первоначально отклонено в 2012 году с выводом трибунала, что истцам, Гурани, не удалось установить юрисдикцию трибунала над компанией, хотя последующие судебные разбирательства, которые завершились в 2017 году, обнаружили, что казахское государство нарушает контракт, и трибунал присудил $39,2 млн Caratube.



Таким образом, состояние Дариги тесно связано с состоянием Рахата – поэтому любой вопрос о том, как Рахат приобрел это богатство, должно распространяться и на Даригу, которая явно была не только бенефициаром, но во многих случаях совладельцем активов Рахата и взяла под контроль многие из них после развода. После его изгнания из Казахстана Алиев стал интересен европейским правоохранительным органам: власти как минимум трех стран – Австрии, Германии, Мальты – расследовали его на предмет отмывания денег, хотя австрийское расследование отмывания денег в отношении Алиева датируется как минимум 2005 годом - когда Рахат еще был женат на Дариге.



Расследование продолжалось несколько лет. В письме австрийских органов уголовного розыска от июня 2007 года запрашивалась информация о банковских счетах в Австрии, контролируемых Рахатом Алиевым. В связи с этим 23 августа 2007 года был получен ответ от советника на уровне министров, который был направлен в региональный уголовный суд в Вене. В письме документируются все счета, контролируемые Рахатом Алиевым – напрямую или через ассоциированных лиц – в Приватинвестбанке в Вене. Всего представлено 28 счетов, три из которых являются совместными счетами с Даригой (все открыты 25 июня 2003 года), и еще три счета, на которых единственным подписавшим является Дарига (открыты два дня спустя 27 июня 2003 года). Еще три совместных счета "Рахат/Дарига" были открыты 16 июня 2003 года в частном банке "Kathrein & Co" в Вене. Информация, переданная австрийским правоохранительным органам Kathrein & Co, предполагает, что Рахат и Дарига использовали нумерованные банковские счета для хранения как текущего счета, так и ценных бумаг. Нумерованные банковские счета - это номерной банковский счет, который обеспечивает большую секретность, поскольку это означает, что имя владельца счета не будет включено в банковские выписки или банковские квитанции. Этот тип счета запрещен в Германии и других странах.



По информации Kathrein & Co, Дарига обладала индивидуальными полномочиями по подписанию документов по нумерованным банковским счетам, которая на тот момент (13 июня 2007 года) имела 7 млн. долл.США на текущем счете и еще 946 000 евро в ценных бумагах.



Затем в письме от августа 2007 года анализируются переводы с этих счетов, включая переводы в компании, контролируемые Рахатом Алиевым, и из них. Переводы носят все признаки отмывания денег, как определено в докладе целевой группы по финансовым мероприятиям за 2013 год – межправительственного органа, который устанавливает глобальные стандарты в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями,-в котором перечислены ряд "красных флагов", которые должны следить за теми, кто работает в сфере финансовых услуг. Один из таких красных флагов: "клиент использует несколько банковских счетов или иностранных счетов без уважительной причины." Это может быть применено к счетам, указанным австрийскими властями: всего за две даты – 25 июня и 27 июня 2003 года – следователи говорят, что Алиевы открыли 13 счетов в одном банке: четыре на имя Рахата, четыре на имя его отца (Мухтар Алиев), Три на имя Дариги и еще три совместных счета (Дарига/Рахат). Одна из компаний Рахата, AV Maximus SA, имела в общей сложности пять счетов, открытых в два отдельных дня, один в 2005 году, а другой в 2005 и 2006, и еще два счета, открытые в 2004 году в Kathrein Bank. Переводы, задокументированные в письме от августа 2007 года, также имеет "красные флаги", включенные в отчет ФАТФ: отсутствует разумная коммерческая/финансовая/налоговая или юридическая причина для сделки и участие структур с несколькими странами, где нет очевидной связи с клиентом или сделкой или нет другой законной или экономической причины".



Несмотря на это, советник министра делает вывод, что в письме от августа 2007 года говорится: "проведенные до этого времени расследования не смогли предоставить никаких доказательств того, что деньги, выделенные Рахату Алиеву и другим лицам, могли быть получены в результате преступной деятельности." Тем не менее, многие из компаний, упомянутых в этом документе, станут частью будущих расследований по отмыванию денег против Алиева: следователи на Мальте рассмотрели переводы, связанные, среди прочего, с, AV Maximus Trading. Активы Алиева были заморожены мальтийскими судами в рамках расследования отмывания денег, которое, как сообщается, проводилось параллельно с аналогичным расследованием, проводимым в Крефельде, Германия. Никаких обвинений в финансовых преступлениях не было предъявлено Алиеву во время его смерти в феврале 2015 года, но комментарии, сделанные тогдашним еврокомиссаром по юстиции Сесилией Мальмстрем в ответ на вопрос, представленный членом Европейского парламента об Алиеве, предполагают, что трансграничный характер его финансовых операций затруднил расследование дела, из-за различий в законах каждой страны.



Как насчет участия Дариги? Хотя нет никаких доказательств того, что Дарига была связана с такими компаниями, как Av Maximus Trading, документы свидетельствуют о том, что два из совместных счетов Рахат/Дарига, находящихся в Privatinvest Bank AG, получили 13 686 230 евро и 4 961 796 долларов США в виде переводов, сделанных 8 августа 2005 года. Не исключено, что, поскольку Рахат контролировал совместные счета, Дарига, возможно, не знала или не получал выгоды от переводов. Однако, поскольку это совместный счет, она будет нести юридическую ответственность за средства, содержащиеся на этих счетах, и сможет получить к ним доступ.



Независимо от происхождения средств на этих счетах и ее осведомленности об этих переводах, возникает еще один вопрос, связанный с именем, которое Дарига использует для открытия вышеуказанных счетов: Дарига Алиева. Как сообщается, у Дариги было два паспорта на это имя: дипломатический паспорт, выданный в сентябре 2002 года, который использовался для открытия вышеуказанных счетов, и не дипломатический паспорт, номер 011271763, выданный в июне 2000 года.



В своей общественной жизни Дарига всегда была известна как Назарбаева – нет никаких доказательств того, что она когда-либо юридически меняла свою фамилию на фамилию своего тогдашнего мужа. Регистрация политической партии "Асар" Дариги состоялась в октябре 2003 года, вскоре после того, как она открыла счета на имя Алиевой в июне 2003 года. Для регистрации политической партии потребуется официальная документация: тот факт, что Дарига зарегистрировала партию под именем "Назарбаева", указывает на то, что в то время эта была ее законная фамилия.



Вполне вероятно, что Дарига использовала это имя, чтобы избежать усиленных процедур должной осмотрительности, связанных с тем, чтобы быть "политически значимым лицом"-"Дарига Алиева" (фамилия является одной из наиболее распространенных в Центральной Азии и на Кавказе) не была бы в базах данных, в отличие от "Дариги Назарбаевой", которая четко обозначила бы ее как дочь президента Казахстана.



Обладание Даригой несколькими паспортами с использованием фамилии, которая не является ее законным именем, может означать, что она нарушает часть 3 статьи 325 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "использование поддельного документа" – наказывается штрафом, 30-дневным сроком общественных работ или даже испытательным сроком до шести месяцев. Жена Мухтара Аблязова, Алма Шалабаева, была заочно осуждена после якобы получения второго паспорта от сотрудников Комитета регистрационной службы Министерства внутренних дел и сотрудников управления юстиции Атырауской области. Хотя сторонники Шалабаевой утверждают, что уголовное дело политически мотивировано, поразительно, насколько этот вопрос похож на приведенный выше пример Дариги Назарбаевой. Во всяком случае, ситуация с Даригой еще более ясна, поскольку, хотя Шалабаева якобы получила второй паспорт на свое имя, второй паспорт Дариги был на имя, которое, вероятно, не было юридически ее.



Неясно, рассматривали ли австрийские правоохранительные органы когда-либо аспект поддельных документов и фальшивых имен при расследовании возможного отмывания денег Рахатом Алиевым и его семьей. Другие правоохранительные органы-в том числе Генеральная прокуратура Казахстана – должны учитывать это при анализе денежных потоков и активов, находящихся у Дариги. Источник - ca-news.org

