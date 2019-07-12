В Кой-Ташском Штабе атамбаевского ополчения прошел концерт артистов кыргызской эстрады

06:15 15.07.2019

В доме Атамбаева в Кой-Таше прошел концерт артистов



В "Народном штабе", который расположен на территории дома Алмазбека Атамбаева, 13 июля прошел концерт артистов отечественной эстрады.

Концерт начался приблизительно в 19 часов. 9 артистов выступили на импровизированной площадке во дворе дома А.Атамбаева.

По словам организаторов, приглашали всех желающих. За день до мероприятия они опубликовали анонс на своей странице в соцсети.

Концерт посетили около 150 человек.