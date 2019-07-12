 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.07.2019
07:50  Китай готовит капкан для военных промышленников США, - Вл.Скосырев
07:47  ЕС в полушаге от санкционного удара по Турции. Из-за кипрских шельфо-богатств, - Ф.Селимова
07:33  Интернет усиливает эффект ноцебо, зловредного близнеца плацебо? - Le Temps
07:15  Послом Казахстана в ЮАР поедет Тумыш
07:08  Первые сталевары появились в Центральном Казахстане, - профессор Жауымбаев и его Кентские находки
06:30  Уроки "Тенгиза" для Казахстана - пляска на граблях продолжается
06:26  В Душанбе возведут 9 новых "звездных" гостиниц. Рахмон повелел

06:21  Радикальный исламизм и наркотрафик: О чем Путин говорил с Жээнбековым
06:18  Поднебесная закладная. Китай - крупнейший теневой кредитор мира
06:15  В Кой-Ташском Штабе атамбаевского ополчения прошел концерт артистов кыргызской эстрады
06:12  КазСпикер Дарига Назарбаева отмывала деньги под фамилией экс-мужа Рахата Алиева, - доклад Eurasia Democracy Initiative
06:08  В Казахстане "активисты" создали новое правозащитное движение "Каhарман-Герой"
06:03  Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн
00:56  Казахстан. Власть должна определиться, что важней – элита или народ? - Г.Илеуова
00:42  Этническая преступность и национальный суицид, - Дм.Юрьев
Воскресенье, 14.07.2019
20:17  Новая люстрация на Украине: Зеленский мечтает сунуть Порошенко в мусорный бак
19:04  Рост Китая катастрофически низкий
16:09  В Турции появится альтернатива правящей партии
12:04  Индия срочно достраивает свой первый авианосец "Викрант"
08:30  Америка начала танкерную войну с Ираном, - Геворг Мирзаян
08:26  Ангренские ТЭС Узбекистан передает на 3 года в доверительное управление казахстанской компании
08:15  "Мясной халал-парк". У Кыргызстана новый ням-ням проект на чужие деньги
07:57  Турция с триумфом встречает "Триумф", - С.Тарасов
00:46  Америка побеждает OPEC? Только в чьих-то влажных мечтах, - А.Запольскис
00:32  Такая-сякая Хайя. Почему от эмира Дубая сбежала любимая жена и чем ему это грозит
00:14  Молодая казахская поэтесса Макпал Мыса выпустила 3 книгу
00:07  Как город победит национальное государство, - Г.Ревзин
00:01  Еще раз про "дурдом", или мирзиеевский Узбекистан, - Б.Мусаев
Суббота, 13.07.2019
22:41  Талибы вновь идут на север!
20:13  "Русские" голоса могут радикально перекроить Израильский Кнессет
19:48  Туркменские знахари пользуются президентской книгой "Лекарственные растения". Очень-но бумага мягкая?
17:48  Казахский менталитет: "коль рубнуть, так уж сплеча!", - Н.Даутбек-кызы
16:46  Не дадим превратить Киргизию в Кокандское ханство, - "Ачык саясат"
16:40  Юваль Ной Харари: "Технологии угрожают либеральной демократии"
16:38  Цанькао сяоси: в России выпускники военных училищ пьют из касок
15:41  Миграция из Средней Азии приобретает угрожающие масштабы
15:10  Почему Путин пощадил Грузию, - А.Халдей
14:43  США требуют от Ватикана рассекретить сделку с Китаем
13:41  В Анкару привезли новую партию С-400
13:25  Милости просим на Колыму! Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием образования города
Пятница, 12.07.2019
22:21  Кыргызстан задолжал Китаю 30 процентов своего ВВП - Deutsche Welle
22:16  В Таджикистане приступили к строительству основной дамбы Рогунской ГЭС
21:01  Американский оружейный секонд-хенд достается боевикам, - В.Мухин
20:41  Для доставки С-400 в Турцию потребовалась особая срочность
18:45  В Кыргызстане через 10 лет может наступить энергетический коллапс
16:21  Росия и Киргизия рекультивируют отношения, - "Къ"
15:10  Пираты Ормузского пролива. Запад обвинил Иран в новой атаке на танкеры
14:58  Дуэль США – Иран приобретает шизофренический характер, - С.Тарасов
14:42  В Ашхабаде штрафуют за содержание коров в квартирах и дворах
14:34  Будет ли Китай раздавлен "торговой войной"? - Чжан Сяо
14:01  Манчжурский кризис. Авантюра ценой в миллионы жизней, - А.Широкорад
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Кой-Ташском Штабе атамбаевского ополчения прошел концерт артистов кыргызской эстрады
06:15 15.07.2019

В доме Атамбаева в Кой-Таше прошел концерт артистов

В "Народном штабе", который расположен на территории дома Алмазбека Атамбаева, 13 июля прошел концерт артистов отечественной эстрады.
Концерт начался приблизительно в 19 часов. 9 артистов выступили на импровизированной площадке во дворе дома А.Атамбаева.
По словам организаторов, приглашали всех желающих. За день до мероприятия они опубликовали анонс на своей странице в соцсети.
Концерт посетили около 150 человек.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563160500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 июля 2019 года №59
- Аскар Мамин провел переговоры по расширению торгово-экономического сотрудничества с Таджикистаном
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в VIII заседании казахстанско-кыргызского Межправсовета в Бишкеке
- Кадровые перестановки
- На коллегии МВД рассмотрен ход реализации поручений президента
- В Генпрокуратуре подвели итоги полугодия и определили задачи на перспективу
- Итоги за первое полугодие 2019 года подвели в минюсте
- Техосмотр в Казахстане отменять не будут
- Налоговая амнистия для физлиц: погасишь задолженность - спишут пеню
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  