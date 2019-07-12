Поднебесная закладная. Китай - крупнейший теневой кредитор мира

06:18 15.07.2019

На фоне доминирования КНР в мировой торговле растущая роль страны в глобальных финансовых потоках остается в тени, хотя экспорт китайского капитала по всему миру в последние десятилетия достиг рекордных масштабов, говорится в работе группы экономистов из Гарварда, Университета Мюнхена и кильского ИМЭ. Половина долгов не учитывается в статистике МВФ и ВБ, ранее списывавших долги части кредиторов Китая.



Резкий рост внешних долговых обязательств в руках китайского правительства превратил страну в крупнейшего официального мирового кредитора (по общей сумме выданных кредитов лидером остается США), однако сам мир практически ничего не знает о китайском экспорте капитала и его глобальных последствиях. КНР не отчитывается о своих кредитных активах международным организациям, ни МВФ, ни Всемирный банк (ВБ), ни кредитные рейтинговые агентства не учитывают эти долги в отчетах, стандартизированных данных не существует. Группа исследователей из Гарварда, Университета Мюнхена и Института мировой экономики (ИМЭ) немецкого Киля, опубликовавшая препринт статьи в серии американского Национального бюро экономических исследований (NBER), выявила около 2 тыс. займов и 3 тыс. грантов, выданных КНР с 1949 по 2017 год на общую сумму $530 млрд. Около 50% кредитования остается "теневым".



В отличие от других крупных экономик, почти все китайские зарубежные кредиты и инвестиции выдаются правительством КНР, госкомпаниями или нацбанком. Для развитых стран и стран со средне-высоким доходом речь идет о покупке суверенных бондов, осуществляемой Народным банком Китая, для развивающихся - о прямых кредитах госбанков КНР, часто по рыночным ставкам и с обеспечением в виде нефти.



По официальной балансовой статистике, китайские прямые займы и торговые кредиты выросли почти с нуля в 1998 году до более чем $1,6 трлн (2% мирового ВВП) в 2018 году, большинство займов получили страны с низким и средним доходом. По оценке исследователей, на долю структур Китая приходится четверть банковского кредитования развивающихся стран, это делает Китай крупнейшим официальным кредитором, оставляющим позади МВФ и ВБ. С учетом суверенных бондов эта сумма вырастает до более чем $5 трлн (6% мирового ВВП). А вместе с иностранными ценными бумагами и прямыми инвестициями размер внешних финансовых обязательств мира перед КНР в 2017 году превышал 8% ВВП мира. Кредитная экспансия Китая в последние 20 лет вызвана не менее резким ростом ВВП страны в сочетании со стратегией (с 1999 года) "выхода за рубеж" (рост иноинвестиций). Скачок госзаймов и инвестиций беспрецедентен для мирного времени, он сравним лишь с ростом внешних кредитов США в годы двух мировых войн. Китайские кредиты способствовали финансированию масштабных инфраструктурных, энергетических и добывающих проектов в более чем 100 экономиках. В то же время у 50 основных заемщиков размер долга перед КНР вырос в среднем с 1% ВВП в 2005-м до более 15% ВВП в 2017 году (более 40% общего внешнего долга) - и это по самым низким оценкам.



"Теневой" китайский долг особенно велик для Венесуэлы, Зимбабве и Ирана. С учетом "теневого" китайского кредитования уровень задолженности и долговая нагрузка развивающихся стран оказываются значительно выше, чем считается. Это не учитывается ни в рекомендациях международных финансовых организаций, ни в рыночной оценке суверенных долгов. Часть стран-заемщиков КНР ранее являлись бенефициарами инициативы МВФ и Всемирного банка по снижению долгового бремени (HIPC). В последние десятилетия официальные кредиторы кредитовали развивающиеся страны на льготных условиях, Китай же часто кредитует по рыночным ставкам с премией за риск, с более коротким сроком погашения и частично с залогом сырьевых доходов заемщика. Такая практика была характерна для зарубежных кредитов Франции, Германии и Великобритании в XIX веке, отмечают авторы, другой исторический аналог - кредитный бум в международных финансах в 1970-х, окончившийся после 1982 года массовыми дефолтами и "потерянным десятилетием" в экономиках Латинской Америки.



Надежда Краснушкина

Газета "Коммерсантъ" №122 от 15.07.2019, стр. 2