Радикальный исламизм и наркотрафик: О чем Путин говорил с Жээнбековым

06:21 15.07.2019

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков внезапно изменил свой график полета и на обратном пути из Швейцарии посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Официальные источники о сути переговоров ничего не сообщили, ограничившись дежурными фразами.

StanRadar.com узнал, о чем беседовали главы России и Кыргызстана.



По данным источника в Администрации президента России, главным образом на встрече Владимира Путuна с Сооронбаем Жээнбeковым обсуждались вопросы безопасности. В том числе темы борьбы с терроризмом и контрабандой. Отдельно стороны остановились на теме противостояния наркотрафику.



"Последнее время в Москве фиксируют в Кыргызстане серьезные проблемы по этому направлению", - подчеркнул источник.

По мнению Москвы, через Кыргызстан проходят большие объемы наркотиков-опиатов из Афганистана, при этом объемы изъятий значительно ниже, чем в Таджикистане или Узбекистане.

"Создается впечатление, что кыргызская милиция героин вообще не замечает. Хоть какие-то изъятия проводит Госкомитет нацбезопасности, но они и близко не соответствуют потоку, который, по нашим данным, идет через республику", - отмечает источник.



Также источник сообщил, что просьбы Бишкека подарить деньги на абстрактное "совершенствование" работы МВД понимания в Кремле не находят. Российская сторона готова помочь, но ждет от кыргызских партнеров конкретных и реальных планов по улучшению ситуации.

Кроме того, по словам источника, в ходе переговоров обсуждались проблемы роста религиозного радикализма, проникновения террористов извне, а также вопросы выделения денежных средств Кыргызстану.



Источник - StanRadar.com



ОТ РЕДАКЦИИ



Весьма похоже, что эти вопросы и правда обсуждались. замечено, что в последнее время путинская администрация жестче, без всякой "политкорректности" указывает нынешней власти на серьезные проблемы Кыргызстана, которые касаются всех, затрагивают и соседние страны. Сначала заявили о немыслимом уровне контрабанды. И речь, конечно, шла не только о реэкспорте китайских тряпок, как старается представить кыргызская сторона, но прежде всего о незаконном перегоне криминальных автомобилей и о реэкспорте ГСМ, которые, напомним, республика получает от России без пошлин, по заниженным ценам.



Эти проблемы не решены. Хотя в Казахстане и посадили кыргызского депутата, возглавлявшего группировку авто-контрабандистов, Но вот демарш наших умников из правительства с переориентированием на казахские поставки ГСМ вряд ли понравился Кремлю. Кто-то наверху, видимо, спасает свой контрабандный бизнес. Но дело может закончиться плачевно: и беспошлинные квоты Россия прекратит выдавать, и Казахстан в какой-то момент сделает финт и прекратить свои поставки. Кыргызстан останется с жесточайшим дефицитом ГСМ - и это будет урок нынешней власти...



Говорить же о повальной исламизации у нас не принято, ее стараются не замечать или делают вид, что так и надо: мол, страна мусульманская, что вы хотите? А хочет Россия, чтобы исламизация эта держалась в рамках приличия и не становилась государственной политикой, и не лезла в политические процессы, как это мы наблюдаем сейчас. Простой пример. Госкомрелигии наотрез отказывается регистрировать тенгрианство - ИСКОННУЮ, родную религию кыргызов. Что это, как не откровенный перекос в сторону исламизма?



Вопрос об Атамбаеве, конечно, затрагивался тоже. Не случайно, визит в Москву господина Жээнбекова был таким срочным. Как раз в тот самый момент, когда здесь началась возня с повестками Атамбаеву, грозящая перейти в силовой захват.



И здесь надо понимать главное. Кремль, конечно, не заступается за Атамбаева как за персону. Ему важен не человек, а функция, политика, которую проводит конкретный человек. Именно это имел в виду сам Атамбаев, когда заявлял о необходимости сохранения... не его личной власти, нет, - а той внешней политики, которую он установил при своей власти. Вовсе не собирался он руководить страной, лежа на диване, как заявляют злопыхатели. "Друга Сооронбая" просто ловко внушили обидную мысль, что Атамбаев держит его за марионетку и накрутили против Атамбаева, направив усилия на преследования последнего.



А дело-то было, собственно, лишь в том, что Сооронбай Шарипович моментально развернулся в своей политике на 180 градусов. И Атамбаев был единственным, кто мог помешать Жээнбековым заключить новый договор о сотрудничестве с США. Именно поэтому неким агентам влияния из ближнего окружения Жээнбековых потребовалось устранить Атамбаева.



Все это легко понять. Трудно понять, почему этого не замечают сами Жээнбековы. Но Кремль такой расклад сильно беспокоит. Беспокоит, что за ниточки дергают агенты и продавливают планы США - вот о чем речь! Вот что четко читается между строк! И тут не надо ссылаться на какие-то анонимные "источники"....