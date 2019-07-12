Уроки "Тенгиза" для Казахстана - пляска на граблях продолжается

06:30 15.07.2019

"Инцидент на месторождении "Тенгиз" не первый. Подобные столкновения происходят регулярно последние 10 - 15 лет. Были конфликты с вахтовиками из Китая и Турции - сотрудниками иностранных фирм подрядчиков", - заявил казахстанский политолог Максим Казначеев, комментируя StanRadar.com столкновения на нефтегазовом месторождении на западе Казахстана, в ходе которых пострадали более 40 человек.

Анализируя ситуацию, эксперт отметил, что между людьми "складываются довольно жесткие межнациональные отношения".



"Причина в следующем - традиционно это мононациональный регион. Даже во времена Советского союза никто кроме казахов там не жил. А сейчас, когда появляются вахтовики из других стран - безработное местное население несколько недоумевает, почему они не востребованы, а на все месторождения завозят иностранных специалистов. И их претензии понять можно, точно так же, как можно понимать мотивацию нефтедобывающих компаний, работающих на этой территории", - пояснил он.



По словам собеседника, иностранные подрядчики, например, ливанская кампания, "обязались провести определенный объем строительных и монтажных работ, при этом исполнители все привозят с собой - материалы, часть техники, рабочих, что вполне естественно с точки зрения здравого смысла".



"Если компания берется что-то делать - она делает это с теми инструментами, в качестве которых уверена. А если нанять местную неквалифицированную рабочую силу, то сначала нужно вложит деньги и потратить время на то, чтобы их обучить. Зачем это подрядчику, если их контракт рассчитан на год или два?", - спросил Казначеев.

Дополнительным раздражающим фактором, по мнению политолога, является "совместное проживание на территории и постоянное взаимодействие людей".

"Если бы иностранные компании предоставляли своим сотрудникам отдельные рабочие городки или хотя бы территорию, чтобы они не пересекались с местными жителями - некоторых конфликтов, возможно, удалось бы избежать", - считает он.



Аналитик отметил, что "ситуация в вахтовых поселках в западном Казахстане остается напряженной уже много лет".

"Были более резонансные ситуации, когда дело доходило до драки между казахстанскими и турецкими рабочими, между казахами и гражданами КНР. И они начинались примерно одинаково - ссоры возникали чаще всего на бытовой почве", - напомнил он.



И добавил, что "подоплека у конфликтов предельно простая - персонал из числа казахстанских сотрудников задевает тот факт, что работы, которые, по их мнению, могут выполнять их безработные родственники, делают приезжие из других стран".

"Однако, риски, связанные с некачественными работами, которые могут возникнуть в этом случае - несет компания-подрядчик. Которая, естественно, не готова работать в таких условиях", - подчеркивает он.

Казначеев акцентирует внимание на том, что ситуация, на первый взгляд, кажется ужасной. Но дело спасает то, что иностранные компании налаживают работу и уезжают. Вместе со своими рабочими.



"И проблема как бы рассасывается сама собой. После каждого такого инцидента иностранные компании на какое-то время усиливают бдительность, а потом все становится на круги своя. Люди живут от конфликта до конфликта", - констатировал он.

Отвечая на вопрос о том, какое влияние подобные инциденты имеют влияние на инвестиционную привлекательность Казахстана, Максим Казначеев сказал:

"Эти риски, которые закладываются и учитываются иностранными фирмами, работающими в Казахстане. И, вероятно, менеджеры этих компаний оценивают уровень рисков как приемлемый. Поэтому они готовы это терпеть".