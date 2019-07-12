 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первые сталевары появились в Центральном Казахстане, - профессор Жауымбаев и его Кентские находки
07:08 15.07.2019

Ученые считают, что первые сталевары появились в Центральном Казахстане

Ученые считают, что первые сталевары появились в Центральном Казахстане. Группа исследователей под руководством профессора Сагындыка Жауымбаева привезла из долины близ Кентских гор артефакты, подтверждающие эту теорию.

Зубило для обработки камня и металла, тесло, напоминающее плотницкий топор, наконечник стрелы для охоты на птиц и мелких зверей, шило для кожи и даже пуговица из металла говорят о том, что много веков назад на территории Каркаралинского района жили и работали первые сталевары.

По словам Жауымбаева, древнее поселение Алат близ Кентских гор интересовало ученых давно. Сюда не раз приезжали археологии из Европы и Японии. Всех их интересовал ответ на вопрос: кто же претендует на звание самых древних металлургов – племена, жившие в землях Палестины или Сарыарки?

Дело в том, что за 15 лет раскопок в Кентских горах были найдены десятки артефактов, свидетельствующих о том, что почти 3,5 тысячи лет назад здесь кипела жизнь. В частности, была найдена печь, загруженная рудой и шлаком. Правда, эта находка породила загадку: почему металлурги оставили ее работающей? Как считает профессор Жауымбаев, возможно, во время процесса плавки произошло нападение вражеского племени либо случилось стихийное бедствие. Просто так бросить работу металлурги не могли.

Быть металлургом во времена бронзовой и железной эпох считалось престижным, – рассказывает ученый. – На поселение, где жили предки современных сталеваров, весьма часто нападали лишь с одной целью – захватить специалиста и добыть у него знания. Древние люди убивали всех, кроме металлургов.

К слову, известный японский археолог Ясуюки Мураками считает, что первая плавка производилась именно на территории Евразийского континента. Профессор исследовал Китай, Монголию, Алтайский край и даже Палестину. Везде он находил небольшие вещи, свидетельствующие о древней металлургии. В Палестине он раскопал печь, а вторая такая же была обнаружена в Каркаралинском районе.

12 Июля 2019 Автор: Дарья АРХИПОВА | Караганда

Источник - express-k.kz
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