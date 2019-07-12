Послом Казахстана в ЮАР поедет Тумыш

07:15 15.07.2019

Кадровые перестановки

Новые назначения в дипкорпусе, акиматах Астаны, Шымкента, ЗКО, финансовых организациях



Указом Главы государства Тумыш Канат Кобыландыулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.

Указом Главы государства Калиев Талгат Габдуллович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.



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Канат Кобыландиевич ТУМЫШ

Канат Кобыландиевич является кадровым дипломатом, опытным специалистом в сфере многосторонней дипломатии, международной безопасности, разоружения и контртерроризма.

Родился 7 ноября 1975 года в Актобе. В 1997 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "международные экономические отношения".

Свою дипломатическую карьеру начал с должности референта Управления Государственного протокола МИД Казахстана в 1997 году.

С 1998 по 2005 годы работал на различных должностях в центральном аппарате МИД Казахстана, а также в Генеральном консульстве Казахстана в Стамбуле, посольствах РК в Анкаре и Будапеште.

С 2005 года прошел этапы карьерного роста от первого секретаря Департамента международных организаций и проблем безопасности до заместителя директора Департамента общеазиатского сотрудничества.

В 2010 году на II Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) был назначен заместителем Исполнительного директора этой международной организации, где проработал до июня 2014 года.

Затем, в 2014-2015 годы, являлся советником Министра иностранных дел.

В феврале 2015 года был назначен советником-посланником Постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

До своего назначения в Преторию с августа 2016 года являлся заместителем Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета Безопасности ООН.

12 июля 2019 года, Указом Главы государства назначен Послом Казахстана в Южной Африке.

Имеет дипломатический ранг Советника 1 класса.

Женат, трое детей.