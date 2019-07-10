 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Интернет усиливает эффект ноцебо, зловредного близнеца плацебо? - Le Temps
07:33 15.07.2019

10 июля 2019 г.
Брюно Люс | Le Temps

"В интернете полно беспокойных пользователей, которые благодаря поискам и обсуждениям ставят под сомнение назначенное им лечение и находят его побочные эффекты", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Брюно Люс.
(...) "Все эти беспокойства обусловлены "ноцебо". Это отрицательный двойник эффекта плацебо, обозначающий нежелательные симптомы того или иного лекарства - тошноту, головную боль, усталость... - возникшие из-за опасений пациента. Патрик Лемуан, психиатр и автор книги "Тайна ноцебо" (издательство Odile Jacob, 2011), добавляет: "Отношения с врачом, сарафанное радио по поводу лекарства или приверженность теориям заговора также могут оказать влияние". А во времена Web 2.0 влияет и то, что мы читаем в интернете", - говорится в статье.
"Сайты, форумы и социальные сети изобилуют страшными статьями или рекомендациями, способствующими эффекту ноцебо. Согласно исследованию, опубликованному в июле 2018 года в издании International Journal of Cardiology, чем больше существует сайтов о побочных эффектах антихолестериновых препаратов, тем выше там распространенность их непереносимости. Авторы приходят к выводу, что поиск в Google может усилить побочные эффекты", - отмечает журналист.
"(...) Интернет срабатывает как на диагностическом, так и на терапевтическом этапе. Сначала пациент узнает свои симптомы и приходит к вам по поводу предполагаемого заболевания, это действует безотказно. Затем, когда мы выписываем препарат, нам возражают, поскольку он вызывает такое-то побочное явление", - поясняет Жан-Франсуа Бергман, глава отделения внутренних болезней больницы Ларибуазьер.
"(...) По мнению Оливье Деришара, профессора психологии в Женевском университете, эффект ноцебо также обусловлен ухудшением отношений между пациентом и врачом, - говорится в статье. "Недостаточное информирование о риске создает этические и правовые проблемы. О нем не следует умалчивать, но надо подчеркивать пользу, развивать терапевтический альянс с пациентом, чтобы восстановить статус врача, как источника информации, заслуживающей доверия", - указывает он.
"Согласно опросу Odoxa, опубликованному в ноябре 2018 года, выясняется, что почти 60% французов считают, что "онлайн-отзывы пациентов дают ценную информацию о побочных эффектах лекарств", - передает Le Temps. - Клаудия Верон, член Исследовательского центра психологии здоровья при Лозаннском университете, отмечает: "Интернет может стать хорошим источником, но вы должны знать, как найти актуальную и качественную информацию".
"Избегайте поисковых систем, которые выделяют коммерческие сайты, - говорит она, - и будьте бдительны на форумах, где вас могут напугать. Выбирайте сайты, рекомендованные медицинскими работниками, и медицинские порталы с проверенной информацией".
"(...) Возможно ли бороться с дезинформацией в интернете, чтобы помешать эффекту ноцебо?- задумывается автор статьи. "В Фрибургском университете и Высшей специализированной школе Фрибурга мы провели исследование, охватившее примерно 100 пациентов с диагнозом "рак", а также их родственников и медицинских работников. Что они искали в Google? В какой момент болезни? Как часто?- подробно объясняет Шанталь Мартин Зельх, профессор психологии. - Согласно нашим предварительным результатам, время, проведенное в интернете, судя по всему, зависит от времени, проведенного с врачом. Если пациент чувствует, что у него нет всего необходимого, то он будет искать больше информации в интернете - скорее всего, в Doctissimo или Wikipedia".
"Уверенные в действенности своих исследований ученые разрабатывают "защищенный Google для информации о здоровье". Его запуск запланирован на 2020 год", - сообщает Le Temps.

Источник: Le Temps

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563165180
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