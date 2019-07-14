ЕС в полушаге от санкционного удара по Турции. Из-за кипрских шельфо-богатств, - Ф.Селимова

07:47 15.07.2019

Проблема кипрских богатств рассорила Анкару и Брюссель



Фемида Селимова

14.07.2019



Второе турецкое буровое судно, "Явуз", приступит к геологоразведке в водах Кипра в ближайшее время.

Евросоюз, который пригрозил Турции наказанием за проведение геолого-разведочных работ у побережья Кипра, намерен перейти от слов к делу. Уже 15 июля министры иностранных дел стран – членов ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы принять совместное решение о санкциях против Анкары, которая продолжает вести бурение в тех водах, которые Никосия считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ).



"В свете продолжения незаконных геолого-разведочных работ Турции ЕС решил приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту и отказаться от дальнейших встреч на высоком уровне на неопределенное время", – приводит агентство Reuters тезисы из проекта заявления.



Данное решение дипломаты стран – членов ЕС уже обсуждали в Брюсселе на минувшей неделе. Участникам встречи не удалось прийти к единодушному мнению относительно введения рестрикций против Анкары, несмотря на давление со стороны правительства греков-киприотов и главы их МИДа Никоса Христодулидиса. В этой связи некоторые наблюдатели полагают, что данное решение может быть изменено.



Помимо прочего Совет ЕС хочет сократить финансовую поддержку Турции на 2020 год, а также призвать Европейский инвестиционный банк пересмотреть свою деятельность в отношении Анкары. Брюссель готов на более жесткие санкционные меры в отношении Турции, если ее власти не прекратят геологоразведочные работы на континентальном шельфе Кипра. По данным Reuters, за шесть лет ЕС должен был предоставить Турции 4,45 млрд евро на политические реформы, сельское хозяйство и другие проекты, чтобы помочь ей подготовиться к возможному вступлению в сообщество. Однако в прошлом году в знак протеста против ухудшения ситуации в сфере прав человека в Турции Брюссель лишил ее 175 млн евро. В ЕС заявили, что при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Анкара все дальше удаляется от блока.

Обнаруженное в 2011 году у южного побережья Кипра месторождение "Афродита" (предполагаемые запасы составляют 170 млрд куб. м) обострило затянувшийся конфликт между Афинами и Анкарой. Как известно, Греция позиционирует себя гарантом интересов Республики Кипр со столицей в Никосии (признана международным сообществом), в то время как Турция выступает гарантом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) (признана только Турцией). В свою очередь, Анкара, которая не признает правительства Кипра, заявляет, что турки-киприоты наравне с греками имеют право на природные богатства в оспариваемом регионе.



В июне на саммите ЕС лидеры государств и правительств союза выразили серьезную озабоченность действиями Турции. "Евросовет сожалеет о том, что Анкара до сих пор не ответила на неоднократные призывы ЕС прекратить эту деятельность. ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром", – говорилось в совместном заявлении участников саммита. Тогда же Еврокомиссии было поручено подготовить точечные меры в отношении Турции из-за ее незаконных действий в ИЭЗ Кипра. Впрочем, Анкара не стала реагировать на угрозы ЕС. В начале июля Турция (как она ранее уже обещала) направила в спорный район второе буровое судно "Явуз". Как заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, корабль приступит к бурению в ближайшие дни.

Этот шаг в США сочли провокационным и призвали Анкару отказаться от проведения геологоразведочных работ у побережья республики.



На прошлой неделе Анкара выступила с заявлением, в котором отвергла не утихающую в свой адрес критику со стороны Греции и Брюсселя о незаконности буровых работ у берегов Кипра. Турецкие власти вновь заявили о своей приверженности к защите прав и интересов турок-киприотов. "До тех пор пока греческая община Кипра не вовлечет турок-киприотов в механизмы принятия решений, включая распределение доходов, и не гарантирует их права на углеводородные ресурсы, Турция продолжит отстаивать права турок-киприотов на ресурсы шельфа острова, так же как она защищает свои права на континентальный шельф в Восточном Средиземноморье", – говорится в заявлении турецкого МИДа. Его глава Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции в минувшую среду заявил, что помимо стран-гарантов ни одна страна или международная организация не вправе давать комментарии по вопросу Кипра и Восточного Средиземноморья. Шеф турецкой дипломатии подчеркнул, что в этом вопросе Анкара всегда действует в соответствии с международным правом.



В свою очередь, в Анкаре предостерегли ЕС от введения антитурецких санкций, заявив, что они будут иметь негативные последствия и для самого союза. "Мы хотим указать, что это будет серьезным недостатком видения и исторической ошибкой для ЕС", – заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. "Европейские власти должны найти общее решение, когда права обеих сторон защищены", – подчеркнул он.



В экспертной среде сомневаются, что Брюссель может зайти далеко в санкциях против Анкары, поскольку он во многом зависит от нее. Эксперты, в частности, указывают на то, что Турция оказывает ЕС колоссальную поддержку, сдерживая огромные миграционные потоки. Кроме того, она является пятым по величине торговым партнером ЕС, прибыльным рынком для европейских товаров.

Похоже, в Брюсселе не собираются действовать очертя голову. Как сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата – участника дискуссий о санкциях, любые дальнейшие штрафные меры против Анкары в случае их введения будут носить ограниченный характер. "Они будут направлены против отдельно взятых людей, связанных с этой конкретной незаконной (буровой. – "НГ") деятельностью. Мы стараемся тщательно это проверять, потому что нам необходимо сотрудничество с Турцией в сфере миграции, НАТО и противодействия терроризму", – цитирует агентство своего собеседника. Он также указал на зависимость некоторых стран – членов ЕС от Турции как транзитера энергоносителей. "Поэтому мы должны действовать осторожно. Не ожидайте каких-либо широких экономических санкций", – подчеркнул собеседник агентства.



Накануне в ходе пресс-конференции премьер-министр ТРСК Эрсин Татар сообщил о совместном с президентом страны Мустафой Акынджи решении выдвинуть предложение грекам-киприотам о создании общего комитета по геологоразведочным и буровым работам. Это, по мнению Татара, позволило бы эффективно защищать прав турецкого и греческого населения Кипра.