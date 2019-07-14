Китай готовит капкан для военных промышленников США, - Вл.Скосырев

07:50 15.07.2019

14.07.2019

Владимир Скосырев



Пекин намерен "наказать" Вашингтон за поддержку Тайваня



Милитаризация Южно-Китайского моря – одно из последствий противостояния США и КНР.



Китай введет санкции против компаний США, поставляющих оружие Тайваню. Таков его ответ на решение Вашингтона продать острову оружие на 2,2 млрд долл. Иными словами, Пекин предлагает Америке отведать лекарство, которым она сама постоянно потчует других. Как отмечают эксперты, этот шаг, призванный показать, что давлению США будет дан жесткий отпор, носит скорее символический характер.



Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что поставки американского вооружения Тайваню имеют целью подорвать суверенитет Китая и нанести ущерб его государственным интересам. Поэтому Пекин намерен наложить санкции на те американские компании, которые причастны к продаже оружия правительству острова.

С предупреждением Вашингтону выступил и министр иностранных дел КНР Ван И, находившийся с визитом в Венгрии. "Мы призываем США полностью признать серьезность тайваньского вопроса и не играть с огнем", – сказал он.



Как отмечает газета South China Morning Post, решение США мало поможет снижению напряженности между Вашингтоном и Пекином, которые втянуты в споры по поводу ряда вопросов – начиная с торговли, технологий до милитаризации Южно-Китайского моря.



Нынешняя сделка с Тайванем по своим масштабам самая крупная из тех, что были заключены с этой страной после того, как Дональд Трамп стал президентом США в январе 2017 года. Предыдущие соглашения предусматривали продажу торпед, компонентов к ракетам, обучение тайваньского персонала военными США.

Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, которая ждет не дождется воссоединения с материком. А если Тайбэй осмелится провозгласить независимость, то Пекин, как неоднократно было сказано, будет готов применить силу.



Неизвестно, было ли сообщение Госдепартамента США о продаже оружия преднамеренно приурочено к зарубежной поездке президента Тайваня Цай Инвэнь. Но эти события произошли практически одновременно.

Цай отправилась на Гаити и в некоторые другие страны Карибского моря, которые продолжают сохранять дипломатические отношения с Тайванем вопреки нажиму со стороны КНР. А по пути глава тайваньской администрации остановилась в Нью-Йорке, где тайваньская миссия устроила в честь нее прием.

Цай также переговорила по телефону со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и с сенаторами и членами Конгресса. США и Тайвань, как подчеркнула Цай, придерживаются демократических ценностей, и потому связи будут крепнуть.



Это был прямой вызов Пекину. Его реакция носила как политико-экономический, так и военный характер. В беседе с "НГ" главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов отметил: объявляя о санкциях против американских компаний, "Китай показывает, что способен проявлять жесткость и напористость, сопоставимую с тем, что демонстрирует Трамп. Многие из американских санкций носят пустой и символический характер. Например, заморозка активов политических деятелей, у которых этих активов не было, или санкции против компаний, которые на рынке США и некоторых других стран не присутствуют. Сделка США с Тайванем в этот раз предусматривает поставку танков и переносных ракет Stinger. Компании, производящие эти виды вооружений, не сотрудничают, да и не могут сотрудничать с Китаем. Ведь американское эмбарго на поставку оружия Китаю, введенное в 1989 году после событий на Тяньаньмэнь, остается в силе. Если бы эти компании что-то захотели продать Китаю, то им бы не позволила это сделать сама американская администрация".



Но побочные эффекты от китайских санкций вполне вероятны. Военно-промышленные компании в США собраны в очень крупные консорциумы монопольного характера. Вполне возможно, подчеркнул эксперт, что кто-то из продавцов гражданской продукции присутствует на китайском рынке. Они могут пострадать.



Ведь китайцы четко заявили, что будут создавать список иностранных "ненадежных компаний". То есть компаний, которые ведут неправильную конкуренцию и наносят ущерб китайским производителям. Их очень легко причислить к перечню тех американских фирм, которые вооружают остров, представляющий собой часть Китая, без согласия центрального правительства. Это вполне логичное обоснование для применения санкций Китаем, заключил Ломанов.



Ресурс Flight указывает, что жертвами рестрикций КНР могут стать компании United Technologies и Gulfstream, которые взаимодействуют с Китаем в аэрокосмической сфере и в то же время связаны с фирмой Raytheon. Эта всемирно известная компания производит ракеты Stinger.