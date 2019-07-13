РосКланы. Транзит власти и схватка "всех против всех", - М.Хазин

15:20 15.07.2019 у нынешних управленческих кланов, связанных с любыми властными группировками, нет будущего



В преддверие моего семинара, посвященного вопросам влияния экономической ситуации на политическую, я внимательно слежу за происходящими событиями. В том числе с использованием не совсем (и совсем не) официальных источников. И с некоторым удивлением обнаруживаю, что большая часть комментаторов совершенно не понимает, что в стране происходит. Ну, с моей личной точки зрения, разумеется.

Любые рассуждения о "транзите" в части будущего Путина после 2024 года представляются мне бессмысленными. По очень простой причине: еще 5 лет экономического спада страна не переживет. Сие просто невозможно. Собственно, мировая экономика их тоже не переживет, а сочетание таких двух спадов для нас - тотальная катастрофа. Выжить мы сможем только в ситуации, когда в мире будет спад, а у нас - рост! При этом такая ситуация в принципе возможна, что очень вдохновляет!



Есть только одна тонкость: это невозможно, пока финансово-экономическую политику у нас определяет "либеральная" (то есть дочерняя по отношению к "Западному" глобальному проекту, транснациональным финансистам) элитная группа. Беда в том, что не так-то просто ее из власти убрать, хотя бы потому, что внутренний властный дискурс и система отношений во власти построена именно на либеральных принципах! То есть если сегодня в систему государственного управления попадает хоть самый-самый распатриотичный патриот, он быстро перестраивается на либеральные рельсы. Просто потому, что иначе он ни выполнять никаких указаний не может, ни давать их не может. Его не поймут и будут активно выталкивать из системы.



Любой, кто с системой сталкивался это понимает, остальным просто предлагаю поверить. Невозможно здесь что-то сделать иначе, как приходом очень большой группы новых чиновников, которые будут носителями новых управленческих принципов и будут просто игнорировать все либеральные формы и методы чиновного взаимодействия. Отметим, что либералы, когда пришли во власть в конце 1991 года, сделали именно так. Они просто игнорировали старый аппарат и его законы (для приватизации вообще приняли отдельное законодательство, которое противоречило законодательству страны) и вели все госуправление через "молодых реформаторов" и их секретариаты. Все остальное демонстративно игнорировалось!



Старый аппарат просуществовал до начала 2000-х годов (в Министерстве экономики его представителей довыбивал уже Греф), но его представителей использовали уже как чистых экспертов, никаких управленческих решений эти люди не принимали, хотя их квалификация была на порядок выше, чем у "молодых реформаторов". Беда в том, что сегодня такой вариант работы практически невозможен: в начале 90-х старые властные группировки были порушены, а сегодня они существуют и назначить на высокие должности (министров и вице-премьеров) совершенно новых не либеральных людей просто не получится. Хотя бы потому, что властные кланы будут отчаянно сопротивляться!



Обращаю внимание: никакие хозяйственные решения сегодня невозможно принять без либералов в правительстве (Минфин!) и Центробанке (банки!), так что даже патриотическим структурам приходится с ними взаимодействовать. И по той причине даже в не либеральных властных группировках на экономических позициях стоят люди, которые понимают государственное управление исключительно в рамках либерального дискурса. Альтернативных фигур просто неоткуда взять. А если их брать с самого низа (команда Гайдара состояла из людей с крайне низким социально-управленческим статусом с точки зрения советской системы), то начнут возражать более статусные представители существующих властных группировок. Сюзерен никогда не пустит своего вассала на высокую должность, которую хочет занять сам.

Мы все видим сегодня колоссальную по масштабу схватку "всех против всех" в силовой части госаппарата, постепенно расширяющуюся на региональную часть. Судя по всем, следующий этап - федеральная часть. Именно этот процесс многие источники называют "транзитом власти". Но в реальности, как мне кажется, процесс куда более сложный. Дело в том, что поскольку по итогам этого процесса "либеральная" элитная группа должна исчезнуть (напоминаю, мы говорим о конструктивном и позитивном для России варианте развития событий), иначе мы не сумеем преодолеть экономический спад, то она кровно заинтересована в том, чтобы оформить "транзит" так, чтобы для нее осталось место на празднике жизни!

Иными словами, с их (либералов) точки зрения Путин должен уйти до того, как "либеральная" элитная группа исчезнет, и в рамках оформления этого ухода (того самого "транзита", в современной терминологии) "либеральная" группа должна получить свое место, чем более высокое, тем лучше. Если это не получится, то она исчезнет полностью. И именно поэтому о "транзите" говорят либо сторонники либералов, либо же те, кто вынуждено (в силу их монополии на общественно-политических дискурс в рамках системы государственного управления) говорит на их языке!



В реальности, никакого транзита нет и он не предусматривается! Путина он вообще не интересует, после Осаки тема новых "Ялты" и "Бреттон-Вудса" стала очевидной, Трамп уже принимает активные действия по разрушению бреттон-вудской (долларовой) системы и говорить о каком-то "транзите" до этих конференций просто бессмысленно! Не говоря уже о том, что если Путин участвует в этих конференциях, то ему наплевать на то, как будет переформатироваться система управления в стране и ее окрестностях ("Кто его посадит, он же памятник!" (С)).

Ну и поскольку вероятность появления новых стратегических союзников у России сильно растет, то и с ними потом нужно будет всю картину пересогласовывать. Так что спешить с транзитом никому не нужно!

Повторю еще раз: с точки зрения лично Путина и его ближайшего окружения беседы и действия о транзите являются вещью вредной и контрпродуктивной! Им это совершенно не нужно, им нужно ликвидировать "либеральную" элитную группу в системе управления экономикой и финансами, подготовить альтернативную управленческую группу и дать ей возможность начать реальные экономические реформы и подготовить новые конференции о будущем мира! Отметим, что поручить это нынешнему правительству и ЦБ никак невозможно, этими структурами руководят личные враги Трампа и Си! Ну, точнее, представители их личных врагов!



Тем, кто в это не верит, напоминаю, что многие высшие чиновники правительства состоят "на кормлении" у олигархов первой волны, которые не так давно давали показания американской юстиции (по инициативе "команды Клинтон") про связи Трампа и Путина. Кто-то всерьез считает, что Трамп это может простить? Я вот в это не верю, тем более, что соответствующие действия, скорее всего, станут главной "фишкой" предвыборной кампании Трампа против Демократической партии США. Напомню, кстати, что олигархов первой волны, как и правительство Гайдара, "окормляла" администрация президента США Билла Клинтона… Сплетни про неформальные отношения министра финансов США того времени Саммерса и Чубайса долго еще ходили по коридорам наших властных структур… А ведь Чубайс, скорее всего, в силу опыта и ума, никаких показаний против Трампа не давал!

И таким образом получается, что вся нынешняя драка связана с одним очень простым обстоятельством: у нынешних управленческих кланов, связанных с любыми властными группировками, нет будущего. А значит, самое главное, осуществить личный "транзит", то есть быстро украсть все, до чего дотягиваются руки, свалить ответственность на представителей других группировок и сбежать. Но вот почему политическое руководство молчит и эту вакханалию не останавливает? А очень просто: все эти люди, поскольку они живут и дышат в рамках либерального дискурса, просто не нужны в рамках новой реальности. Ну так и пусть сами расчищают места от самих себя для новых людей! Зачем им мешать!

Углубляться дальше я не буду, поскольку это куда интереснее делать на семинаре, куда я всех еще раз приглашаю!



Михаил Хазин Источник - khazin.ru

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