 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.07.2019
21:19  За неуважение к портрету президента Кыргызстана молодые чиновники будут строго наказаны
20:56  Международный Суд взыскал с Пакистана рекордные $5,8 млрд в пользу мутного канадо-британо-чилийского СП
20:48  Противостояние между Атамбаевым и Жээнбековым может создать нестабильность в ЦентрАзии, - В.Панфилова
19:38  С-400 – символическая месть Турции американцам? - Мира Гасанова
19:32  Гран-при "Славянского базара" получил певец из Казахстана Адильхан Макин
18:34  Сохранит ли власть президент Грузии Зурабишвили? - С.Тарасов
15:51  Кремль беспокоит транзит наркотиков через Кыргызстан

15:29  Блэкаут в Алматы: могла ли повлиять сильная жара?
15:20  РосКланы. Транзит власти и схватка "всех против всех", - М.Хазин
11:52  Негры темной ночью: трагедия американского аболиционизма. Новый роман К.Уайтхеда
11:49  Израиль выдавит Турцию из Сирии, перекрыв доступ к дешевой нефти, - Стив Браун
11:46  Штурм Бастилии, которого... не было (подлинная история)
08:48  "Дело блогерш-убийц": счет жертв пошел на сотни тысяч
07:50  Китай готовит капкан для военных промышленников США, - Вл.Скосырев
07:47  ЕС в полушаге от санкционного удара по Турции. Из-за кипрских шельфо-богатств, - Ф.Селимова
07:33  Интернет усиливает эффект ноцебо, зловредного близнеца плацебо? - Le Temps
07:15  Послом Казахстана в ЮАР поедет Тумыш
07:08  Первые сталевары появились в Центральном Казахстане, - профессор Жауымбаев и его Кентские находки
06:30  Уроки "Тенгиза" для Казахстана - пляска на граблях продолжается
06:26  В Душанбе возведут 9 новых "звездных" гостиниц. Рахмон повелел
06:21  Радикальный исламизм и наркотрафик: О чем Путин говорил с Жээнбековым
06:18  Поднебесная закладная. Китай - крупнейший теневой кредитор мира
06:15  В Кой-Ташском Штабе атамбаевского ополчения прошел концерт артистов кыргызской эстрады
06:12  КазСпикер Дарига Назарбаева отмывала деньги под фамилией экс-мужа Рахата Алиева, - доклад Eurasia Democracy Initiative
06:08  В Казахстане "активисты" создали новое правозащитное движение "Каhарман-Герой"
06:03  Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн
00:56  Казахстан. Власть должна определиться, что важней – элита или народ? - Г.Илеуова
00:42  Этническая преступность и национальный суицид, - Дм.Юрьев
Воскресенье, 14.07.2019
20:17  Новая люстрация на Украине: Зеленский мечтает сунуть Порошенко в мусорный бак
19:04  Рост Китая катастрофически низкий
16:09  В Турции появится альтернатива правящей партии
12:04  Индия срочно достраивает свой первый авианосец "Викрант"
08:30  Америка начала танкерную войну с Ираном, - Геворг Мирзаян
08:26  Ангренские ТЭС Узбекистан передает на 3 года в доверительное управление казахстанской компании
08:15  "Мясной халал-парк". У Кыргызстана новый ням-ням проект на чужие деньги
07:57  Турция с триумфом встречает "Триумф", - С.Тарасов
00:46  Америка побеждает OPEC? Только в чьих-то влажных мечтах, - А.Запольскис
00:32  Такая-сякая Хайя. Почему от эмира Дубая сбежала любимая жена и чем ему это грозит
00:14  Молодая казахская поэтесса Макпал Мыса выпустила 3 книгу
00:07  Как город победит национальное государство, - Г.Ревзин
00:01  Еще раз про "дурдом", или мирзиеевский Узбекистан, - Б.Мусаев
Суббота, 13.07.2019
22:41  Талибы вновь идут на север!
20:13  "Русские" голоса могут радикально перекроить Израильский Кнессет
19:48  Туркменские знахари пользуются президентской книгой "Лекарственные растения". Очень-но бумага мягкая?
17:48  Казахский менталитет: "коль рубнуть, так уж сплеча!", - Н.Даутбек-кызы
16:46  Не дадим превратить Киргизию в Кокандское ханство, - "Ачык саясат"
16:40  Юваль Ной Харари: "Технологии угрожают либеральной демократии"
16:38  Цанькао сяоси: в России выпускники военных училищ пьют из касок
15:41  Миграция из Средней Азии приобретает угрожающие масштабы
15:10  Почему Путин пощадил Грузию, - А.Халдей
14:43  США требуют от Ватикана рассекретить сделку с Китаем
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Блэкаут в Алматы: могла ли повлиять сильная жара?
15:29 15.07.2019

В АО "Алатау жарык компаниясы" прокомментировали массовое отключение электричества в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным компании, сегодня произошло аварийное отключение в городских электрических сетях 220-110 киловольт с потерей генерирующей мощности 201 мегаватт на ТЭЦ-2. Уже создана комиссия, которая выясняет причины алматинского блэкаута."На моей памяти, а я работаю в этой сфере более 20 лет, такого тотального отключения не было. Были единичные случаи отключений подстанций, но не так масштабно. Мы исключаем возможность пожара на подстанциях, горения, это ложная информация. Также исключаем возможность влияния аномальной жары.

Для выяснения всех причин создана специальная комиссия. Со всех датчиков и приборов будет снята информация. И после анализа очередности отключения линий будут известны обстоятельства аварии", - рассказал заместитель главного инженера АО "Алатау жарык компаниясы" Нуржан Адильбеков. Он также отметил, что отключение света началось в 14:13. По его словам, изначально были отключены электрические сети, позже произошло отключение на ТЭЦ-2.

В Алматы без света остались 40 процентов потребителей."Отключения произошли в Медеуском, Алмалинском и Ауэзовском районах, остальные районы остались без света частично. Сразу же создали выездные оперативные бригады и стали восстанавливать поврежденное оборудование. В течении двух часов после аварии, в 16:15, основные подстанции Ерменсай, Бесагаш, Таугуль и АХБК были подключены", - добавил он.После того как прекратилась подача электроэнергии, остановилось метро и не работали уличные светофоры.Ранее официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщил, что произошла авария на одной из электростанций, обеспечивающих город.Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил разобраться в причинах отключения электричества в городе.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563193740
Новости Казахстана
- Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №50
- Кадровые перестановки
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2019г. составил 104,3%
- В Правительстве РК совместно с ПАО КАМАЗ подписано Соглашение о намерениях по реализации экспортоориентированных проектов
- Сагинтаев поручил разобраться в причинах тотального блэкаута в Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 июля 2019 года №59
- Аскар Мамин провел переговоры по расширению торгово-экономического сотрудничества с Таджикистаном
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  