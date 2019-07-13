Блэкаут в Алматы: могла ли повлиять сильная жара?

15:29 15.07.2019

В АО "Алатау жарык компаниясы" прокомментировали массовое отключение электричества в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным компании, сегодня произошло аварийное отключение в городских электрических сетях 220-110 киловольт с потерей генерирующей мощности 201 мегаватт на ТЭЦ-2. Уже создана комиссия, которая выясняет причины алматинского блэкаута."На моей памяти, а я работаю в этой сфере более 20 лет, такого тотального отключения не было. Были единичные случаи отключений подстанций, но не так масштабно. Мы исключаем возможность пожара на подстанциях, горения, это ложная информация. Также исключаем возможность влияния аномальной жары.



Для выяснения всех причин создана специальная комиссия. Со всех датчиков и приборов будет снята информация. И после анализа очередности отключения линий будут известны обстоятельства аварии", - рассказал заместитель главного инженера АО "Алатау жарык компаниясы" Нуржан Адильбеков. Он также отметил, что отключение света началось в 14:13. По его словам, изначально были отключены электрические сети, позже произошло отключение на ТЭЦ-2.



В Алматы без света остались 40 процентов потребителей."Отключения произошли в Медеуском, Алмалинском и Ауэзовском районах, остальные районы остались без света частично. Сразу же создали выездные оперативные бригады и стали восстанавливать поврежденное оборудование. В течении двух часов после аварии, в 16:15, основные подстанции Ерменсай, Бесагаш, Таугуль и АХБК были подключены", - добавил он.После того как прекратилась подача электроэнергии, остановилось метро и не работали уличные светофоры.Ранее официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщил, что произошла авария на одной из электростанций, обеспечивающих город.Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил разобраться в причинах отключения электричества в городе.