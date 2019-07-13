Кремль беспокоит транзит наркотиков через Кыргызстан

15:51 15.07.2019

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков внезапно изменил свой график полета и на обратном пути из Швейцарии посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Официальные источники о сути переговоров ничего не сообщили, ограничившись дежурными фразами.

StanRadar.com узнал, о чем беседовали главы России и Кыргызстана.



По данным источника в Администрации президента России, главным образом на встрече Владимира Путuна с Сооронбаем Жээнбeковым обсуждались вопросы безопасности. В том числе темы борьбы с терроризмом и контрабандой. Отдельно стороны остановились на теме противостояния наркотрафику.

"Последнее время в Москве фиксируют в Кыргызстане серьезные проблемы по этому направлению", - подчеркнул источник.



По мнению Москвы, через Кыргызстан проходят большие объемы наркотиков-опиатов из Афганистана, при этом объемы изъятий значительно ниже, чем в Таджикистане или Узбекистане.



"Создается впечатление, что кыргызская милиция героин вообще не замечает. Хоть какие-то изъятия проводит Госкомитет нацбезопасности, но они и близко не соответствуют потоку, который, по нашим данным, идет через республику", - отмечает источник.



Также источник сообщил, что просьбы Бишкека подарить деньги на абстрактное "совершенствование" работы МВД понимания в Кремле не находят. Российская сторона готова помочь, но ждет от кыргызских партнеров конкретных и реальных планов по улучшению ситуации.



Кроме того, по словам источника, в ходе переговоров обсуждались проблемы роста религиозного радикализма, проникновения террористов извне, а также вопросы выделения денежных средств Кыргызстану.