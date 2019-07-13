|Кремль беспокоит транзит наркотиков через Кыргызстан
15:51 15.07.2019
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков внезапно изменил свой график полета и на обратном пути из Швейцарии посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Официальные источники о сути переговоров ничего не сообщили, ограничившись дежурными фразами.
StanRadar.com узнал, о чем беседовали главы России и Кыргызстана.
По данным источника в Администрации президента России, главным образом на встрече Владимира Путuна с Сооронбаем Жээнбeковым обсуждались вопросы безопасности. В том числе темы борьбы с терроризмом и контрабандой. Отдельно стороны остановились на теме противостояния наркотрафику.
"Последнее время в Москве фиксируют в Кыргызстане серьезные проблемы по этому направлению", - подчеркнул источник.
По мнению Москвы, через Кыргызстан проходят большие объемы наркотиков-опиатов из Афганистана, при этом объемы изъятий значительно ниже, чем в Таджикистане или Узбекистане.
"Создается впечатление, что кыргызская милиция героин вообще не замечает. Хоть какие-то изъятия проводит Госкомитет нацбезопасности, но они и близко не соответствуют потоку, который, по нашим данным, идет через республику", - отмечает источник.
Также источник сообщил, что просьбы Бишкека подарить деньги на абстрактное "совершенствование" работы МВД понимания в Кремле не находят. Российская сторона готова помочь, но ждет от кыргызских партнеров конкретных и реальных планов по улучшению ситуации.
Кроме того, по словам источника, в ходе переговоров обсуждались проблемы роста религиозного радикализма, проникновения террористов извне, а также вопросы выделения денежных средств Кыргызстану.