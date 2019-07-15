Сохранит ли власть президент Грузии Зурабишвили? - С.Тарасов

18:34 15.07.2019

Зурабишвили дрейфует между радикальными и умеренными националистами, что в равной степени предусматривает использование в своих интересах антироссийских настроений. Но теперь важно знать, какое место станет дальше занимать президент в грузинском политическом ландшафте в ситуации исчезновения многих ресурсов у правящей "Грузинской мечты".



Станислав Тарасов, 15 июля 2019



Президент Грузии Саломе Зурабишвили стала терять имидж опытного дипломата французской школы, все больше скатываясь к образу, определенному ее главным оппонентом на президентских выборах экс-главой МИД и членом "Единого национального движения" Григолом Вашадзе: "Это адский коктейль грузинского провинциализма и французской аррогантности". Как уточнял Вашадзе, "ее появление на международной арене испортит не только нашу внешнюю политику, но и нашу репутацию". Действительно, заявления президента в связи с акциями протеста, которые начались 20 июня в Тбилиси, поразили своей экстравагантностью и нелогичностью.



Сначала она заявила, что это "России выгодно внутреннее противостояние в стране" и обвинила Москву "в расколе грузинского общества". В то время, как многие члены правительства Грузии и видные функционеры "Грузинской мечты" были осторожны в своих оценках, заявляя, что протестное движение в Тбилиси инициировано сторонниками Михаила Саакашвили, которые намеревались совершить "государственный переворот". Это первая странность в ситуации. Вторая. Согласно конституции Грузии президент - должность представительская, никаких реальных полномочий у нее нет. Но почему тогда Россия решила резко отреагировать на заявление именно Зурабишвили, объявив о прекращении авиасообщения с Грузией?

После хамской выходки телеканала "Рустави 2" в адрес президента России Владимира Путина, когда российский парламент выступил с инициативой по введению санкций против Грузии, Путин заявил о нежелательности такого рода действий. И вновь на это отреагировала Зурабишвили, заявив, что "будет первой, кто призовет к деэскалации конфликта с Россией", говорила, что "приветствует слова Путина, предпочитая их открытым угрозам". Вновь складывалась парадоксальная ситуация: с одной стороны Зурабишвили обвиняла Москву в организации беспорядков, называя ее "врагом и оккупантом", с другой, стала призывать "оккупантов" продолжить отдыхать в Грузии, так как "они любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего".



Сейчас грузинские эксперты подсчитали, что в случае введения Россией заявленных санкций в полном объеме Грузия будет терять 1,4 млрд долларов дохода ежегождно. Зурабишвили как глава государства не может не знать об этом. Тем не менее она продолжает прибегать к антироссийским выпадам, призывать "западных партнеров" выступить "если не посредниками, то, по крайней мере, адвокатами Грузии" в ее отношениях с Москвой. Под партнерами она подразумевает Европейский союз и даже НАТО, с которыми Тбилиси подписал немало разных соглашений. Напомним, что после вступления в должность Зурабишвили совершила турне по странам Европы, провела переговоры в штаб-квартире альянса, завернула в Берлин и Париж. Ее сторонники объявили эту ее поездку "триумфальной", ведь она говорила с европейскими политиками "на одном политическом языке".



Москва же демонстрирует сегодня отстраненность от событий в Грузии, предоставляя возможность Западу компенсировать Тбилиси потери от возможных санкций, предоставить финансовую помощь со стороны ЕС или США. Но, как пишет Stratfor, "нынешний момент очередного грузинского кризиса совпал с тем, что Евросоюз сфокусирован на своей внутренней политике, а Вашингтон не демонстрирует устойчивой политики по отношению к Закавказскому региону". Вот почему стремление как власти, так и оппозиции в Грузии разыграть в своих интересах "русскую карту" может и находят какое-то понимание на Западе, однако практической поддержки нет. Кстати, такой ход событий предвидел портал Грузия online, который предостерегал тбилисских политиков от культивирования "прямолинейных и наивных представлений об отношении Запада к Грузии", который "сегодня погавкает, а послезавтра покажет, что грузины никому не нужны".

"У нас меньше поддержки со стороны Запада, чем у географически более везучих стран, - пишет портал. - Но и в этой ситуации у нас есть возможность самим же определить свое геополитическое направление. Другой вопрос, насколько, и как мы используем эти шансы".



Должно быть, на такие шансы рассчитывала "Грузинская мечта", выдвигая на пост президента страны Зурабишвили. Но она сама рассматривала и рассматривает свою миссию в ином контексте, дрейфует между радикальными и умеренными националистами, что в равной степени предусматривает использование в своих интересах антироссийских настроений. Теперь становится важным то, какое место будет занимать Зурабишвили в грузинском политическом ландшафте в ситуации исчезновения многих ресурсов правящей "Грузинской мечты", сменит ли она тактику действий, решив все свалить на оппозицию, за которой якобы "стоит Россия", а потом на "Грузинскую мечту", за которой "тоже стоит Россия".

Как полагают некоторые грузинские эксперты, события в Тбилиси, которые поначалу развивались по армянскому сценарию, наткнулись на жесткое противодействие властей. В НАТО заявляют, что в их задачу входит сделать все для того, чтобы Грузия стала "неперевариваемым куском для России". А депутат парламента Грузии Тамаз Мечиаури заявляет, что когда его страна "вступит в ЕС, там уже никого не будет". Посмотрим, как будут дальше развиваться события, и о чем еще проговорится Зурабишвили. Ей предстоит не узелки развязывать, а хотя бы уцелеть политически. Проиграв, придется удалиться в эмиграцию, как это сделали в свое время ее родители.

15 июля 2019

Станислав Тарасов