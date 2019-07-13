Гран-при "Славянского базара" получил певец из Казахстана Адильхан Макин

19:32 15.07.2019

Жюри XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" объявило обладателя гран-при. Им стал представитель Казахстана Адильхан Макин.



Макин получил 178 баллов из 180 возможных за два дня конкурса. Он получит награду "Лира" и денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов.



Первую премию "Славянского базара в Витебске" получил грузинский певец Георгий Путкарадзе. Вторую премию присудили певцу из Белоруссии Ивану Здонюку, а также израильской певице Илай.



Лауреатами конкурсной программы также стали представитель России Иван Дятлов и Дмитрий Бабак из Украины - они разделили третье место фестиваля.



Торжественная церемония закрытия фестиваля "Славянский базар в Витебске" пройдет в Минске 15 июля.