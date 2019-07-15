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Противостояние между Атамбаевым и Жээнбековым может создать нестабильность в ЦентрАзии, - В.Панфилова
20:48 15.07.2019

Президента Киргизии перехватила Москва

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

15.07.19

Сооронбай Жээнбеков обещает своему народу, что связи с РФ еще больше укрепятся. Фото с сайта www.president.kg
Судя по тому, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в минувшие выходные устроил вечер танцев в своей резиденции в селе в Кой-Таше, тучи над его головой рассеялись, по крайней мере, до осени. В Москве так не считают и обеспокоены внутриполитической ситуацией в республике. Об этом свидетельствует краткая, незапланированная встреча главы РФ Владимира Путина с киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым в Москве.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на минувшей неделе был с рабочим визитом в Швейцарии, за которой с 50-х годов прошлого века утвердилось название "штаб-квартира мирового правительства", еще ее называют "Черный вход в Белый дом". По официальной информации, часть переговоров была посвящена отношениям с Международным валютным фондом (МВФ). Обе стороны подчеркнули важность этого института для его членов и мировой экономики. Стороны также обсудили проблемы внутренней политики Киргизии. Жээнбеков, в свою очередь, предложил Швейцарии киргизские экопродукты: мед, орехи, сухофрукты и фасоль.
Также сообщалось, что глава Киргизии для полета в Берн воспользовался рейсовым самолетом компании "Аэрофлот". Летел он через Москву. И образовавшуюся между рейсами паузу в шесть часов он использовал для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Кремль накануне сделал ему предложение, от которого Жээнбеков не смог отказаться. О чем говорили главы двух государств, не разглашается. Понятно только, что в рамках краткой встречи ни о каком обсуждении проблем двусторонних отношений и тем более интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не могло быть и речи.

Судя по тому, как Алмазбек Атабмаев в конце минувшей недели устроил в своей резиденции вечеринку с танцами, стало понятно, что на встрече в Москве обсуждалась судьба экс-президента. Причем в пользу последнего. Атамбаев, как Жээнбеков, посылал сигналы в Москву. В противостоянии с экс-президентом позиция Кремля была очень важна, чтобы переломить ситуацию. Но Кремль занял нейтральную позицию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы не вмешиваемся во внутренние дела суверенного государства". Но после визита в Швейцарию ситуация изменилась. По сути, Жээнбеков сообщил, что готов к диалогу с США и возможному сотрудничеству.

Киргизский политолог Марс Сариев сказал "НГ", что Москва крайне обеспокоена внутриполитической ситуацией в республике. Вопрос политической стабильности в Киргизии сегодня стоит остро. В Кремле не желают, чтобы Киргизия превратилась во второй Афганистан. "Если до этого времени Москва занимала позицию обезьяны, наблюдающей с холма за схваткой двух тигров, то теперь она поняла, что такая сторонняя позиция ей победы не принесет. Противостоянием между Атамбаевым и Жээнбековым могут воспользоваться отдельные крупные глобальные игроки и создать нестабильность в Центральной Азии", – отметил эксперт. Экс-президент, по его словам, постепенно превращается в не признающего власть полевого командира, и если будут предприняты действия по его силовому захвату, то будут жертвы. Вследствие этого увеличится число сторонников, присоединятся соседние села и возможно усиление регионального раскола между севером и югом. У Атамбаева получится очень большой ресурс, Киргизия превратится в страну полевых командиров. При этом у Жээнбекова рейтинг стремительно снижается. Поэтому, считает эксперт, российский президент "перехватил" Жээнбекова на пути из Берна в Бишкек для выяснения его позиции. Понятно, что в Швейцарии киргизский лидер попытался заручиться поддержкой "мирового правительства" и может предпринять какие-то решительные меры.

Также стало известно, что главы двух государств обсудили вопросы борьбы с контрабандой и наркотрафиком. "В последнее время Москва фиксирует в Кыргызстане серьезные проблемы на этом направлении", – цитирует источника в администрации президента РФ ресурс Stanradar. Впрочем, "НГ" писала об этом в номере от 25.12.18. В частности, за 20 лет киргизская таможня зарегистрировала поступившие из Китая товары на общую сумму 11,64 млрд долл. При этом китайская таможня посчитала, что через границу в направлении Киргизии перевезено товаров на 61,667 млрд долл. Разница составляет 50 млрд долл. За 2017 год киргизская таможня зарегистрировала китайских товаров на сумму чуть более 1,5 млрд долл., китайская – 5,337 млрд долл. Разница составила почти 3,9 млрд долл. Из Турции за те же 20 лет объем поставок составил 1,129 млрд долл. А по данным турецкой таможни, товаров было отправлено на 2,968 млрд долл. Разница составляет 1,839 млрд долл. За счет контрабанды живет киргизская элита. Это замечание Москвы в Бишкеке расценили как наезд на южные кланы республики и ожидают кадровых перестановок в правительстве и на таможне.

Кроме контрабанды, по мнению Москвы, через Киргизию проходят большие объемы наркотиков-опиатов из Афганистана, при этом объемы изъятий значительно ниже, чем в Таджикистане или Узбекистане. "Создается впечатление, что кыргызская милиция героин вообще не замечает. Какие-то изъятия проводит Госкомитет нацбезопасности, но они и близко не соответствуют потоку, который, по нашим данным, идет через республику", – отмечает источник Stanradar. Просьба Жээнбекова выделить деньги на "абстрактное совершенствование работы МВД" понимания в Кремле не находит. Российская сторона готова помочь, но ждет от киргизских партнеров конкретных и реальных планов по улучшению ситуации.
По мнению заместителя директора Центра стратегических оценок и прогнозов (Москва) Игоря Панкратенко, Бишкек в глазах Москвы – вполне стабильная территория, особых проблем не вызывает, дополнительных усилий не требует. Более того, в связи с непоколебимой лояльностью Киргизии как члена ЕАЭС и ОДКБ кое-кто в Москве вообще склонен считать, что это не отдельная республика, а один из регионов России, просто с несколько необычным статусом. А коли так – то и внимания он заслуживает не больше, чем какой-либо российский регион в Уральском или Сибирском федеральных округах. Ну есть там какие-то проблемы, ну обещали мы им проектов на 6 млрд долл. – ну так и что с того, решим в рабочем порядке, без спешки. По его словам, весь киргизско-российский кейс свелся к сущему примитиву: Бишкек ожидает очередного транша из Москвы за лояльность, Москва готова выплатить, но не сразу. Этим все отношения исчерпываются, о прорывных экономических проектах уже и речи нет.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563212880
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