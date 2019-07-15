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Международный Суд взыскал с Пакистана рекордные $5,8 млрд в пользу мутного канадо-британо-чилийского СП
20:56 15.07.2019

Чилийско-канадские горняки отсудили у Пакистана $6 млрд
Арбитраж Всемирного банка присудил компании Antofagasta компенсацию за срыв проекта в 2011 году

В конце минувшей недели Международный центр Всемирного банка по урегулированию инвестиционных споров вынес решение, в соответствии с которым правительство Пакистана должно выплатить в виде компенсаций и процентов $5,8 млрд местному СП между канадской Barrick Gold и чилийско-британской горнодобывающей Antofagasta. Многолетнее разбирательство началось после того, как власти Пакистана еще в 2011 году отказали СП в выдаче лицензии на разработку одного из крупнейших в мире месторождений меди и золота, когда иностранные компании потратили на предварительные изыскания для получения разрешений около $500 млн.

Компания Antofagasta опубликовала свое заявление по решению арбитража Всемирного банка поздно вечером в минувшую пятницу. Поясняется, что общая сумма $5,8 млрд состоит из $4,08 млрд рыночной стоимости крупного пакистанского месторождения Reko Diq в 2011 году и процентов на $1,75 млрд, накопившихся к моменту вынесения вердикта.

Месторождение Reko Diq находится в провинции Белуджистан и является одним из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с оцениваемыми запасами руды в 5,9 млрд тонн с содержанием меди 0,41%. Золотые запасы месторождения Reko Diq оцениваются примерно в 41,5 млн унций. Оно было открыто австралийским горнодобывающим гигантом BHP еще в конце 1990-х годов, в начале 2000-х права на разработку проекта были проданы пакистанскому СП под названием Tethyan Copper Company Limited, в котором 50% принадлежит зарегистрированной в Великобритании чилийской группе Antofagasta plc и канадской Barrick Gold. Antofagasta является многопрофильным промышленно-горнодобывающим конгломератом. Компания известна своими крупными проектами по добыче меди и других цветных металлов не только в Южной, но и Северной Америке.

После покупки прав на проект СП между Barrick и Antofagasta начало работы по технико-экономической оценке (ТЭО) начала добычи на месторождении Reko Diq. Общий объем инвестиций в проект оценивался в $3 млрд. Однако в 2011 году региональное правительство Белуджистана отказало СП в предоставлении лицензии на разработку проекта, сославшись на заключения экспертов, признавших план СП неудовлетворительным.

По неофициальным данным местных СМИ, чиновники были недовольны слишком долгой подготовкой плана по добыче и тем, что иностранные компании "обманывали" власти в оценке проекта.

Почему итоги работы горнодобывающих компаний в 2018 году не произвели впечатления на рынок ценных бумаг
Позже власти заявили, что намерены самостоятельно начать разработку проекта. Представители СП, в свою очередь, заявили, что уже потратили на разработку ТЭО $400–500 млн, и обвинили пакистанские власти в нарушении обязательств. Иностранные инвесторы подали иск в арбитраж Всемирного суда, который в итоге признал вину пакистанских властей.

После публикации решения акции Antofagasta на торгах в Лондоне выросли в цене на 5,2%.
Компания приветствовала решение суда, заявив, что по условиям Конвенции Международного центра Всемирного банка по урегулированию инвестиционных споров есть очень мало шансов обжаловать результат решения. Правительство Пакистана заявило, что изучит решение и при необходимости направит соответствующую петицию в Арбитражный суд Всемирного банка.

Евгений Хвостик
"Коммерсантъ" от 15.07.2019,

Источник - kommersant.ru
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