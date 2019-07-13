|21:19 За неуважение к портрету президента Кыргызстана молодые чиновники будут строго наказаны
20:56 Международный Суд взыскал с Пакистана рекордные $5,8 млрд в пользу мутного канадо-британо-чилийского СП
20:48 Противостояние между Атамбаевым и Жээнбековым может создать нестабильность в ЦентрАзии, - В.Панфилова
19:38 С-400 – символическая месть Турции американцам? - Мира Гасанова
19:32 Гран-при "Славянского базара" получил певец из Казахстана Адильхан Макин
18:34 Сохранит ли власть президент Грузии Зурабишвили? - С.Тарасов
15:51 Кремль беспокоит транзит наркотиков через Кыргызстан
15:29 Блэкаут в Алматы: могла ли повлиять сильная жара?
15:20 РосКланы. Транзит власти и схватка "всех против всех", - М.Хазин
11:52 Негры темной ночью: трагедия американского аболиционизма. Новый роман К.Уайтхеда
11:49 Израиль выдавит Турцию из Сирии, перекрыв доступ к дешевой нефти, - Стив Браун
11:46 Штурм Бастилии, которого... не было (подлинная история)
08:48 "Дело блогерш-убийц": счет жертв пошел на сотни тысяч
07:50 Китай готовит капкан для военных промышленников США, - Вл.Скосырев
07:47 ЕС в полушаге от санкционного удара по Турции. Из-за кипрских шельфо-богатств, - Ф.Селимова
07:33 Интернет усиливает эффект ноцебо, зловредного близнеца плацебо? - Le Temps
07:15 Послом Казахстана в ЮАР поедет Тумыш
07:08 Первые сталевары появились в Центральном Казахстане, - профессор Жауымбаев и его Кентские находки
06:30 Уроки "Тенгиза" для Казахстана - пляска на граблях продолжается
06:26 В Душанбе возведут 9 новых "звездных" гостиниц. Рахмон повелел
06:21 Радикальный исламизм и наркотрафик: О чем Путин говорил с Жээнбековым
06:18 Поднебесная закладная. Китай - крупнейший теневой кредитор мира
06:15 В Кой-Ташском Штабе атамбаевского ополчения прошел концерт артистов кыргызской эстрады
06:12 КазСпикер Дарига Назарбаева отмывала деньги под фамилией экс-мужа Рахата Алиева, - доклад Eurasia Democracy Initiative
06:08 В Казахстане "активисты" создали новое правозащитное движение "Каhарман-Герой"
06:03 Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн
00:56 Казахстан. Власть должна определиться, что важней – элита или народ? - Г.Илеуова
00:42 Этническая преступность и национальный суицид, - Дм.Юрьев
|За неуважение к портрету президента Кыргызстана молодые чиновники будут строго наказаны
21:19 15.07.2019
Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки", которые публично проявили неуважение к портрету президента КР, будут строго наказаны. Об этом сообщает мэрия столицы в понедельник. Как сообщается, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой молодые чиновники производят недопустимые и неуважительные манипуляции с портретом президента Кыргызстана. "Незамедлительно последовала реакция со стороны руководства столичной мэрии. Во время очередного планового совещания первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев дал поручение вице-мэру Азизу Алымкулову, руководителю аппарата столичного муниципалитета Балбаку Тулобаев и начальнику МП "Бишкекские парковки и стоянки" Улану Жолдошову наказать сотрудников в соответствии с законодательством вплоть до увольнения", - сообщает мэрия. Отметим, что позже появилась видеозапись, в которой молодые люди приносят публичные извинения.