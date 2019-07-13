За неуважение к портрету президента Кыргызстана молодые чиновники будут строго наказаны

21:19 15.07.2019

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки", которые публично проявили неуважение к портрету президента КР, будут строго наказаны. Об этом сообщает мэрия столицы в понедельник. Как сообщается, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой молодые чиновники производят недопустимые и неуважительные манипуляции с портретом президента Кыргызстана. "Незамедлительно последовала реакция со стороны руководства столичной мэрии. Во время очередного планового совещания первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев дал поручение вице-мэру Азизу Алымкулову, руководителю аппарата столичного муниципалитета Балбаку Тулобаев и начальнику МП "Бишкекские парковки и стоянки" Улану Жолдошову наказать сотрудников в соответствии с законодательством вплоть до увольнения", - сообщает мэрия. Отметим, что позже появилась видеозапись, в которой молодые люди приносят публичные извинения.