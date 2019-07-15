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"Экотерроризм" как форма политического самовыражения, - О.Никифоров
00:51 16.07.2019

Борьба со всемирным потеплением выходит на новый уровень

Известный немецкий экономический еженедельник Wirtschaftswoche внес на днях в журналистику новый термин: "экотерроризм". Эксперты журнала решили разобраться, что стоит за продолжающимися уже не один месяц пятничными протестами немецких школьников, которые выходят на улицы с требованием к правительству новой климатической политики. Опрос школьников, проведенный Институтом по изучению общественного мнения, показывает, что немецкая молодежь требует соучастия в управлении государством. Другими словами, решения актуальных проблем путем проведения референдумов. Если в 2014 году за это высказывались 73% молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, то сейчас таких уже 94%. Руководитель института Хорст Опашовский, пишет журнал, считает, что пятничное движение школьников Fridays for Future представляет собой совершенно новое явление на политической сцене страны. Не секрет, что политические партии – прежде всего "Зеленые" – активно и с успехом используют лозунги школьников в политической борьбе. Поэтому проигнорировать их уже не удается и правительству, которое назначило на осень подготовку документа о реализации Германией намеченных целей по снижению выбросов парниковых газов к 2030 году. Предполагается снижение выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом. В преддверии ожидаемой острой дискуссии по нему Совет экономических экспертов при правительстве Германии, известный под названием "совет мудрецов" и регулярно оценивающий важнейшие политические, но прежде всего экономические проблемы в стране, выступил с обращением к правительству.

В рекомендациях "мудрецы" исходят из того, что правительство будет придерживаться принципа налогообложения выбросов. Но с их точки зрения, цена такого налогообложения не должна наносить ущерба промышленности и дополнительно отягощать бюджеты граждан, особенно социально слабых. Но, что самое главное, немцы не должны идти в этом направлении в одиночку, то есть платить за выбросы должны все страны Евросообщества.

Сейчас в Германии существует торговля квотами на выбросы. Она затрагивает примерно 45% всего объема эмиссии и охватывает электроэнергетический сектор. Эксперты полагают, пишет немецкая экономическая газета Handelsblatt, что в европейском масштабе налогообложение эмиссии парниковых газов должно охватывать энергетический (отопление) и транспортный секторы. Однако, подчеркивает в направленном правительству анализе руководитель группы экономических экспертов Кристоф Шмидт, налог на выбросы не должен служить источником дополнительных поступлений в бюджет, а должен полностью возвращаться в форме дотаций гражданам страны. Ведь, по расчетам газеты, введение такого налога только в транспортном секторе приведет к увеличению стоимости литра бензина почти в три раза.
Другой аспект проблемы связан с тем, что экологическая тема начинает все активнее навязываться обществу. Причем это происходит не только в Германии, но и в других странах. Показательна в этом плане дискуссия по налогообложению выбросов парниковых газов в американском штате Орегон, которая на днях привела к тому, что аналогичный закон по усиленному налогообложению грузовиков был отложен по инициативе республиканцев.

При этом в развернувшейся в штате дискуссии речь уже шла об экотеррористах и климатических беженцах. Эти беженцы, с иронией отмечает Wirtschaftswoche, бегут не от невыносимых температур, а от невыносимых законов по охране окружающей среды. Главным героем дискуссии стала республиканский политик, сенатор в штате Орегон Ким Тэтчер. Именно благодаря ей в политическом лексиконе появилось выражение "экотеррористы", о котором и сообщил еженедельник. Так она называет тех политиков и экоактивистов, которые намеревались с помощью законопроекта HB 2020 взимать плату за выбросы парниковых газов с фирм штата. Именно из-за угрозы принятия подобного закона сама Тэтчер и 10 других сенаторов перерегистрировали свои фирмы в соседних штатах, где нет таких "драконовских", по их мнению, законов по охране окружающей среды, и назвали себя климатическими беженцами.

Не стоит думать, что "экотеррористы" есть только в других странах. В связи с этим достаточно вспомнить о волне насмешек и осуждений, не говоря уже об обвинениях в некомпетентности, которые обрушились на главу нашего государства после его выступления на II Глобальном саммите по производству и индустриализации. Там президент с иронией прокомментировал стремление некоторых поборников борьбы с парниковыми выбросами повсеместно строить ветряные электростанции. Как известно, он заявил, что от ветряных электростанций гибнут птицы, а черви вылезают из-под земли.

Экология сейчас и в нашей стране превращается в фактор острой политической борьбы, особенно если учесть, что уже в ряде министерств подготовлены законопроекты по налогообложению выбросов, о которых "НГ-энергия" уже неоднократно писала. Эти законы наталкиваются на резкое неприятие среди ряда промышленных фирм и предпринимательских союзов.

Более того, российский Greenpeace уже организует российских школьников на демонстрации с требованием более активных мер по борьбе с изменением климата. Очередная акция, если верить Greenpeace, была назначена на прошлую пятницу. Как написала организация в своем сообщении, полученном редакцией, "российские школьники и студенты, которые 15 марта и 24 мая требовали более активных мер по борьбе с изменением климата по примеру шведской девятиклассницы Греты Тунберг, объявили о своей следующей акции в Москве. Она намечена на 12 июля". Насколько она была успешной, редакции пока неизвестно.

Хочется надеяться, что России, несмотря ни на что, удастся избежать волны климатических беженцев, а законы по борьбе с выбросами парниковых газов в случае их принятия не лягут дополнительным бременем на плечи налогоплательщиков.

Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"
15.07.19

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563227460
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