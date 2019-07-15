ЧП в Арысе: казминобороны Ермекбаев отделался "стргачом"

06:45 16.07.2019

ЧП в Арысе: министру обороны РК Ермекбаеву объявлен строгий выговор

Министру обороны РК Нурлану Ермекбаеву объявлен строгий выговор из-за ЧП в Арысе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Распоряжением главы государства на основании представления премьер-министра РК за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и ослабление ведомственного контроля, повлекшие взрыв боеприпасов в воинской части в Арысе, объявлен строгий выговор министру обороны РК Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу", - говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Напомним, назначен Нурлан Ермекбаев министром обороны РК был назначен 7 августа 2018 года.

24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития "Туркестан" для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

1 июля стало известно, что начаты работы по уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов. Кроме того, по факту съемки боеприпасов на территории режимного объекта в Арысе начато служебное расследование. Как уточнил 2 июля председатель КЧС МВД Владимир Беккер, саперы в Арысе нашли почти 11,5 тыс. боеприпасов и их фрагментов.

3 июля стало известно, что вместе с расследованием причин взрывов в Арысе начата проверка выделенных средств.

5 июля стало известно, что в Арысе начаты работы по передислокации воинской части.

7 июля в минобороны сообщили о том, что комиссия главной инспекции минобороны прибыла для служебного расследования в Арыс.

8 июля спецкомиссия начала проверку объектов хранения боеприпасов вооруженных сил Казахстана.

10 июля в акимате Туркестанской области сообщили, что, согласно поручению, запланировано выплатить 55 602 жителям Т5,6 млрд (по Арысу – 44 994 человека, по Акдалинскому сельскому округу – 4324, по Кожатогайскому сельскому округу – 4 232, по Дерменинскому сельскому округу – 2 052). Ожидается выделение из резерва правительства РК Т3 млрд, из областного бюджета Т1 млрд и из поступивших средств в специально созданный фонд "Туркестан" Т1,6 млрд.

Также стало известно, что в Арысе полностью заменят системы безопасности и объявления тревог.