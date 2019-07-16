В букварьном смысле: переход на латиницу в Казахстане затянется, - Э.Байназаров

07:04 16.07.2019 Правительство республики рассматривает возможность продлить смену алфавита еще на 10 лет



Переход на латиницу в Казахстане может затянуться еще на 10 лет сверх установленных указом президента сроков - минимум до 2030–2035 года. Об этом "Известиям" заявили несколько высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики. Необходимость постепенного перехода подтвердили и другие опрошенные "Известиями" политики. Между тем замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко пояснил "Известиям", что смена алфавита позволит казахстанцам проще интегрироваться в мировое сообщество, поскольку свыше 90% научной литературы в мире выходит на латинской графике. Он также подчеркнул: статус русского языка в стране не будет ущемлен ни в коем случае.

Факультативные новшества

Уличные указатели в центре Нур-Султана приглашают нас проехать к Syrtky Ister Ministrlygy - министерству иностранных дел республики, название которого с недавних пор начертано латиницей. Внутри здания таблички с фамилиями и должностями на новом алфавите, надписи "вход" и "выход" также избегают кириллических букв.



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К чему приведет переход на латиницу

Согласно планам правительства, в 2021 году старая графика окончательно исчезнет из паспортов, а перевод документации всех госорганов завершится к 2024 году. До 2020 года латиница будет включена в школьные уроки - учебники первоклассников с 2020–2021 года будут выходить в латинской графике.

В апреле этого года новшества дошли до денежной сферы - Нацбанк республики начал чеканку новых монет без кириллицы. Под гербом страны вместо привычного "Қазақстан" теперь красуется Qazaqstan. В банке специально подчеркнули, что монеты с прежним написанием по-прежнему считаются платежным средством.

Однако сами власти не сильно торопятся с переходом на латиницу.

"Известия" изучили государственные порталы Казахстана и выяснили - пока ни одно ведомство, несмотря на то, что переход идет уже второй год, не предлагает версию на новой графике. Единственное исключение - управление делами президента республики.

Сайты того же МИДа или министерства образования, инициировавшего переход на латиницу, по-прежнему используют только кириллический вариант казахского.

Даже официальный сайт Нурсултана Назарбаева elbasy.kz не имеет латинскую версию. Аккаунты президента республики Касыма-Жомарта Токаева в Twitter и Instagram в употреблении латиницы также замечены не были.

На официальных мероприятиях с участием президента новый алфавит используется факультативно - например, на состоявшемся 4 июля пленарном заседании Совета иностранных инвесторов название мероприятия было начертано латиницей. А вот на торжественном концерте в честь Национального дня домбры 7 июля использовалась кириллица.

Немецкий не поможет

По словам высокопоставленного источника "Известий" в дипломатических кругах Казахстана, за оставшиеся семь лет (официально переход должен был закончиться до 2025 года) обучить старшее поколение казахстанцев латинице будет крайне сложно и процесс может затянуться на 10 лет.



Язык мой - враг мой

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- Несмотря на то что в советской школе люди изучали немецкий язык с его латинской графикой, подавляющая часть населения старше 65 лет не владеет латиницей на должном уровне, - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что его родители также волнуются о том, как они будут жить в новом мире без кириллицы.

Другой источник "Известий" также заметил, что наиболее ярые сторонники скорейшего введения латиницы - казахские переселенцы - этнические казахи, которые в советские годы эмигрировали в Китай, Турцию и другие страны. При Нурсултане Назарбаеве началась масштабная программа репатриации казахов, им в надел выдают землю, подъемные средства. Большинство таких переселенцев совершенно не владеет русским языком. Именно этим и объясняется их желание поскорее перейти на латинский алфавит на манер Турции, пояснил источник.

- Тренд на латиницу должен сохраниться, это действительно лучше подходит для отражения всех звуков нашего языка, - признал он. - Но перейти в столь короткие сроки - всего за семь лет - страна просто не успеет. В МИДе и правительстве обсуждают возможность продлить переход, чтобы сделать его как можно более безболезненным.

Реформа необходима, это здравая идея, но она затянется надолго, уверены и опрошенные "Известиями" жители казахстанской столицы.

- В личной переписке и с родителями, и с друзьями мы используем исключительно кириллицу. При этом я горжусь казахским языком, - рассказала "Известиям" Жанар, студентка одного из крупных вузов Нур-Султана.

Она признается, что среди ее одногруппников нет никого, кто писал бы в WhatsApp на латинице.



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Нурсултан Назарбаев поручил правительству до конца 2017 года составить график перехода казахского алфавита на латиницу

- Я прекрасно знаю английский язык, но воспринимать родную речь этими буквами… Не получается, все выглядит так непривычно. Мы с родителями - они сейчас живут в Шымкенте, на юге Казахстана - серьезно обсуждали этот переход. Они сильно переживают, поскольку уже сейчас возникают разночтения, - признается Жанар.

С 2013 года, когда Нурсултан Назарбаев впервые высказал идею о необходимости перевести казахский на латиницу, некоторые новостные сайты начали выпускать статьи одновременно на кириллической и латинской версии языка. Но тут же обнаружилась проблема: ресурсы использовали разные буквы для обозначения одних и тех же звуков. Твердую К кто-то писал как Q, кто-то просто добавлял к латинской К верхний апостроф. Окончательный вариант алфавита был утвержден лишь в феврале прошлого года.

Однако, сетует Жанар, новый алфавит уже сейчас вызывает большие вопросы.



- Да, конечно, моим родителям и даже бабушке это интересно, они учат казахскую латиницу как какой-то новый язык. Хотя бабушка еще помнит, как в детстве ее папа с мамой писали письма арабской вязью (до 1920-х годов казахский язык, равно как и татарский, узбекский и многие другие языки народов СССР использовал арабскую графику. - "Известия"). Но если дело будет касаться серьезных документов, тех же платежек за ЖКХ или кредитных договоров в банке, думаю, у них возникнут серьезные проблемы.



Русские, не бойтесь



Кандидат в президенты от партии "Ауыл", политик Толеутай Рахимбеков рассказал "Известиям", что запрос на перемены исходит от самого казахстанского общества, но процесс должен проходить без излишнего энтузиазма и уж точно без лозунгов вроде "пятилетку в четыре года".

- Полагаю, никакой революционности в этом шаге нет и не должно быть - нужна постепенная смена. Меня лично крайне волнует сохранение нашего литературного корпуса - как сохранить и не растерять книги, написанные на кириллице? - задался вопросом политик. - Мы ориентируемся на опыт наших соседей: вот Азербайджан успешно перешел на латиницу, она там используется везде. А в Узбекистане аналогичный эксперимент затянулся, новая графика не везде прижилась - в деревнях, например, народ все равно продолжает использовать кириллицу.



Но наибольший стресс новая языковая политика вызывает у русскоязычного населения севера Казахстана.

- У меня и моих детей проблем с латиницей не возникнет: мы общаемся дома, пишем в мессенджерах, читаем новости - все на русском, - поделился с "Известиями" Олег - программист из Павлодара.

Его родители приехали в республику из соседней Омской области поднимать целину и решили остаться. У взрослых, как отмечает Олег, переход действительно вызывает большую озабоченность.



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- Мама даже подумывает переехать назад в Тюкалинск, что под Омском, - рассказал собеседник "Известий". - У старшего поколения переход почему-то ассоциируется с отрывом от России, от русского мира. Они боятся, что вслед за латиницей начнется притеснение русской культуры, хотя я ничего такого не ощущаю.

Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко начал беседу с корреспондентом "Известий" с того, что напомнил: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал решение республики перейти на латиницу внутренним делом Казахстана. Он также не смог подтвердить информацию о том, что переход на новую графику может затянуться.



- Русский язык имеет официальный статус, это закреплено в нашей конституции. Он используется и продолжит использоваться на равных с казахским языком на всех уровнях. Семь лет мы вводили программу трехъязычия, чтобы наша молодежь говорила одновременно на казахском, русском и английском языках, - пояснил политик. - Наша цель - чтобы к 2025 году 95% населения владело казахским языком, аналогичный процент владел русским и как минимум 20% освоили английский.

На замечание некоторых русскоязычных жителей севера Казахстана, Роман Василенко отметил, что переход их затронет в меньшей степени.



- В соцсетях мне понравился комментарий: женщина из Алма-Аты признавалась, что не понимает настороженности со стороны русских, которые и так не знают казахский на кириллице. Какая им разница - они точно так же не будут его знать и на латинице, - с улыбкой процитировал политик. - Мы подчеркиваем, что русский язык имеет неоспоримый статус языка соседа, волноваться тут не о чем.



Интересно, что еще в начале 1920-х годов большевики всерьез обсуждали идею перехода русского языка на латиницу. В первые годы после революции кириллицу называли таким же пережитком прошлого, как аршин и юлианский календарь. Однако от идеи вскоре отмахнулись - слишком велико было недовольство рабочих, которые увидели в газетах вместо родных Ц и Ш написанные на романский лад Ts и Sch. Как приживется нынешний казахский алфавит - по азербайджанскому или узбекскому сценарию - очевидно, станет известно на исходе 2030-х годов.



16 июля 2019,

Эльнар Байназаров Источник - iz.ru

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