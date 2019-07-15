Злобные фурии. Демократы обвинили Трампа в расизме за коммент в адрес женщин-конгрессвуменш

07:07 16.07.2019

Демократы в Соединенных Штатах подвергли критике президента Дональда Трампа за его негативные комментарии в адрес нескольких женщин – членов Палаты представителей Конгресса.



Президент высказал мнение, что они должны не критиковать американскую администрацию, а помочь навести порядок в тех странах, откуда они родом.

В адрес Трампа звучат обвинения в расизме, поскольку к числу лидеров так называемого прогрессивного крыла Демократической партии относятся недавно избранные в Конгресс представительницы этнических, расовых или религиозных меньшинств, в частности Александрия Окасио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. При этом Трамп в своих твитах не назвал конкретных имен.

"Интересно наблюдать за "прогрессивными" демократическими женщинами – членами Конгресса, которые сначала приехали из стран, управление которыми –- настоящая катастрофа, которые являются самыми коррумпированными в мире [...> а теперь громко и злобно рассказывают людям в США – самой великой и сильной стране в мире, – как должно работать наше правительство", – написал Трамп в Твиттере, дав этим женщинам совет помочь странам, откуда они родом, навести порядок.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая по ряду вопросов сама спорит с "прогрессивным" крылом партии, обвинила Трампа в том, что он "хочет сделать Америку снова белой". Окасио-Кортес заявила в Твиттере, что страна, уроженкой которой она является, – это США. Кандидаты в президенты от демократов, в частности Джо Байден и Берни Сандерс, обвинили Трампа в расизме и ксенофобии.



Окасио-Кортес, как и ее отец, родилась в Нью-Йорке, ее мать родом из Пуэрто-Рико (ассоциированное с США государство). Ильхан Омар родилась в Сомали. Рашида Тлаиб родилась в штате Мичиган в семье палестинских эмигрантов.