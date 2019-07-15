"Слуги" народа... КырПарламент на ремонт одного "Лексуса-470" потратит 254,4 тысячи сомов

08:13 16.07.2019

Юлия КОСТЕНКО



Жогорку Кенеш на ремонт одного "Лексуса-470" потратит 254,4 тысячи сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Планируется отремонтировать "Лексус-470 LX" 2003 года выпуска. Помимо работ по ходовой части, следует заменить лобовое стекло. В стоимость включены ремонтно-сервисные услуги.

Финансирование выделяется из республиканского бюджета.

Отметим, что своим постановлением Жогорку Кенеш запретил чиновникам за счет бюджетных средств покупать мебель и автомобили.

Как подчеркнул депутат Кенжебек Бокоев, чиновники не должны за счет бюджета покупать авто и содержать своих водителей. Однако это ограничение не должно касаться покупки машин скорой помощи.