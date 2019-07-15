Конфликт вокруг системы ПРО грозит обостриться: выйдет ли Турция из НАТО? - Томас Егер

08:42 16.07.2019

15 июля 2019 г.

Томас Егер | Focus



Покупка Турцией российской системы С-400 "заметно ухудшит и без того напряженные отношения между США и Турцией", пишет на страницах немецкого журнала Focus политолог Кельнского университета Томас Егер. "Ввести санкции против Турции в связи с покупкой ею вооружения у России президента Трампа обязывает закон. Он может отсрочить время вступления санкций в силу, но предотвратить их он не может", - отмечает эксперт.

"Президент Эрдоган, который после неудачного переворота, направленного против него, крайне скептически относится к США и с большим недовольством вынужден мириться с тем, что США не желают выдавать его заклятого врага Гюлена, может, в свою очередь, увидеть в президенте Путине более эффективную опору в случае, если попадет под внешнеполитическое давление. Помощь оказавшимся в сложной ситуации президентам стала сегодня отличительной чертой российской внешней политики", - говорится в статье.



"Если Турция выйдет из НАТО, это станет жестокой геополитической потерей для альянса. Совсем исключать этого более нельзя, и это зависит от того, насколько обострится конфликт вокруг системы ПРО; насколько сильным будет давление Вашингтона и Москвы и в какой расстановке сил президент Эрдоган увидит больше гарантий своего политического выживания, - полагает Егер. - Уже только поставка первых компонентов системы и их сборка российскими специалистами в Турции - огромная победа президента Путина. Его репутация в мире снова выросла, доступ к важным военным данным является большим преимуществом для российских органов безопасности, а сближение Турции с Россией стало бы международной сенсацией".



"Для Турции ситуация может стать более угрожающей. Отказ от тесной связи с США ради такой же тесной связи с Россией приведет к очень большим экономическим и политическим затратам, - считает эксперт. - Они могут быть настолько велики, что президенту Эрдогану действительно понадобится помощь Путина, чтобы остаться у власти".

"Такое развитие событий нанесет ущерб и НАТО. Ведь если Турция не выйдет из альянса по собственной воле, внутри него распространится недоверие между союзниками", - указывает политолог.



"Для стран Евросоюза это ситуация, в которой затрагиваются их жизненные интересы. В очередной раз приходится констатировать, что страны ЕС не имеют никакого влияния на происходящее", - подчеркивает Егер.

Источник: Focus