Русские ракеты и китайские приветы - главные проблемы Вашингтона, - К.Душенов

08:47 16.07.2019 Русские ракеты и китайские приветы

критическое отставание в гиперзвуковых технологиях и невозможность борьбы на два фронта – главные проблемы Вашингтона

Константин Душенов

15.07.19



Глобальный баланс мировых сил стремительно меняется. И главную роль в этих переменах играет, пожалуй, стремительное развитие новых видов перспективного оружия и военной техники. 29 июня 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, выступая на международном военном форуме "Армия-2019", заявил: "К наиболее перспективным направлениям развития вооружений относятся роботизированные системы, комплексы радиоэлектронной борьбы, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, гиперзвуковое вооружение и оружие на новых физических принципах".



Среди всего этого набора наибольшую тревогу у наших "заклятых друзей" за океаном вызывают сегодня русские гиперзвуковые и крылатые ракеты. 25 июня постоянный представитель США при НАТО Кей-Бейли Хатчисон, выступая в Брюсселе, в преддверии встречи министров обороны стран альянса, признала:"У нас сейчас нет систем защиты от русских крылатых ракет, но мы будем искать ответ на этот вызов в сфере новых разработок…"

Что касается гиперзвукового оружия, то на эту тему кратко и емко высказался Владимир Путин, выступая 6 июня на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Он сказал: "Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на длительную историческую перспективу. Мы сделали значительный шаг вперед. Надо прямо сказать: мы обогнали наших конкурентов по созданию систем гипероружия…"

Этот горький для США и для НАТО факт, по сути, ставит крест на всех мечтах Запада вернуть себе ускользающее величие и влияние на мировой арене. А ведь еще недавно эти мечты казались такими близкими, такими возможными! Так, 13 апреля 2018 года заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин, выступая на совещании с пафосным названием "Восстановление стратегического преимущества в эпоху конкуренции великих держав" заявил:

"Концепция военного паритета в целях поддержания международной безопасности и стабильности себя изжила. Россия и Китай, выступая в качестве альтернативной силы и противников американского влияния, на самом деле противопоставляют себя действующему мировому порядку, основанному на верховенстве права. Такое положение дел является неприемлемым для тех, кто придерживается западных принципов. В этой связи единственный способ сдерживания и сохранения мира – это быть настолько сильнее противника, чтобы он сам не верил в то, что сможет одержать победу в потенциальном конфликте. Этот подход является дорогостоящим, однако он дешевле войны, которой таким образом удастся избежать".



Впрочем, в другом своем выступлении Гриффин все же вынужден был признать: "Сегодня Соединены Штаты отстают от Китая и России в области гиперзвукового оружия, однако мы имеем возможность исправить ситуацию. Проведение оценочных испытаний должно завершится до 2023 года, с целью достижения гиперзвуковых возможностей в течение следующего десятилетия".



А вот теперь, внимание! "В течение следующего десятилетия после 2023 года" – это значит в 30-х годах XXI века. Учитывая, что наш первый гиперзвуковой ракетный комплекс "Искандер" был принят на вооружение в далеком уже 2007 году, это значит, что американцы отстали от нас в этом отношении как минимум на 25 лет! И это при том, что "Искандеры" постоянно модернизируются и сегодня по своим возможностям уже далеко ушли от своего первоначального прототипа.



Еще в январе 2017 г. генеральный конструктор Научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин заявил: "Предложения по модернизации оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" уже направлены нами в Минобороны, и они поддержаны. Мы продолжаем дальнейшую опытно-конструкторскую работу по созданию новых ракет для комплекса "Искандер-М". Он постоянно развивается. Создано еще несколько типов ракет. Внешне они не отличаются, но внутри – кардинально. Сейчас у него семь типов ракет, а может, и больше. Этот комплекс будет находиться в строю еще 25-30 лет…"



А в мае того же 2017 года начальник Ракетных войск и артиллерии, генерал Михаил Матвеевский подтвердил слова генерального конструктора, уточнив: "Представители Вооруженных сил России и оборонной промышленности обсудили перспективы боевого развития и усиления боевых возможностей комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет. У новых ракет будет увеличена дальность и точность. Специалисты уже практически отработали вопросы построения программ для эффективного применения высокоточного оружия большой дальности наземного базирования с целью успешного поражения объектов противника".



И это только "Искандер"- родоначальник линейки наших гиперзвуковых комплексов. Что уж тогда говорить о "Кинжале" с ракетой воздушного базирования Х-47М2, или о глобально-стратегическом "Сармате" с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард"! На этом фоне возможности всех американских систем противоракетной обороны, в которые дядя Сэм за последние 20 лет вбухал уже триллионы долларов, становятся просто нулевыми.



Тем не менее Белый Дом упорно старается делать хорошую мину при плохой игре. Так, 17 января 2019 года президент Трамп с большой помпой объявил о новой стратегии противоракетной обороны США. Он сказал: "В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет. Наша цель проста - обладать возможностью отследить и уничтожить любую ракету, запущенную с целью атаки по США из любой точки мира".

Своего шефа активно поддержал исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Он бодро заявил: "Новая стратегия предусматривает всеобъемлющий и эшелонированный подход к предотвращению и отражению ракетных нападений противника посредством комбинации сдерживания, активных и пассивных мер противоракетной обороны, а также наступательных операций в целях уничтожения атакующих ракет до запуска".



Стоит ли говорить, что все эти влажные мечты главнюков из Пентагона и Белого дома не имеют к современной реальности ровно никакого отношения! Впрочем, их можно понять. Они же не могут сказать своим избирателям: "Друзья, простите, мы обоср…сь! Русские опередили нас в передовых военных технологиях на четверть века, и мы теперь понятия не имеем, как это исправить, как восстановить стратегический паритет с Москвой…"



Тем более, что это не единственный стратегический провал Вашингтона. Второй кошмар его обитателей – крепнущий стратегический союз Москвы и Пекина. В той же стратегии развития американской ПРО говорится: "Россия и Китай разрабатывают передовые крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты, способные достигать исключительной скорости и летать по непредсказуемым траекториям, что бросает вызов нашим существующим оборонительным системам…"

А директор национальной разведки США Дэниэл Коутс 29 января 2019 года признал: "Для Соединенных Штатов и их союзников существует серьезная угроза распространения русского влияния. Стремление России к расширению глобального присутствия представляет для нас все более серьезную проблему…



Вторая проблема – крепнущий союз Москвы и Пекина. Россия и Китай в последнее время сотрудничают все более тесно. Их интересы и представления об угрозах совпадают, особенно в отношении США, которые они обвиняют в глобальном вмешательстве в дела суверенных государств, в продвижении демократических ценностей и прав человека. На этом фоне Китай и Россия расширяют сотрудничество, чтобы сформировать новые, выгодные для них правила и стандарты и стать глобальным противовесом США и другим западным странам. Москва будет и дальше уделять особое внимание стратегическим взаимоотношениям с Пекином, одновременно увеличивая свое присутствие на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке".



За три недели до этого, 9 января, впечатляющее признание сделал еще один знаковый американский персонаж, генерал Бен Ходжес, бывший главком войск США в Европе. Он сказал: "Я убежден, что мы находимся на пути к конфликту с Китаем. Еще несколько месяцев назад я думал, что война с ним будет лет этак через 15, но теперь я думаю, что она намного ближе - до нее 10 лет или даже меньше. Но у США сегодня нет сил и средств действовать на два фронта – воевать на Тихом океане против Китая и сдерживать Россию в Европе. Поэтому европейским странам придется заботиться о своей безопасности самостоятельно…"



Вот пусть и заботятся. А мы пока будем модернизировать свои гиперзвуковые ракеты и укреплять военно-стратегический союз Москвы и Пекина.

Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови! Источник - zavtra.ru

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