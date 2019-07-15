|15:52 В Кочкоре создали "Штаб по защите Сапара Исакова" (проворовавшегося экс-премьера Киргизии)
15:49 Cкончался представитель правительства в Жогорку Кенеше Киргизии Ашырбек Темирбаев
13:47 Ветер с Кипра дул: РФ выступает против санкций ЕС в отношении Турции
13:45 Сайт о технологиях в Китае TechNode выходит на русскоязычный рынок
13:41 Алматы продолжают "чистить" от проституток. Чем обидели путаны нового акима?
13:39 Кто и зачем атакует Китай в Синьцзяне и Гонконге? - В.Павленко
13:38 Бегут, бегут! Кто, когда и почему покинул Кыргызстан
13:33 Кто и зачем угнал и угробил малазийский "Боинг" над Тихим океаном? Загадка рейса MH-370
13:30 Пожары, разрушения, убийства: фанаты сборной Алжира громят Францию
13:25 Социально-экологические проблемы Прикаспия, - К.Каландаров
08:59 Казахстан на первом месте по количеству самоубийств в ЦА (по итогам 30 лет исследований)
08:53 Бахриддин Валиев - новый старый прокурор Ташкента
08:47 Русские ракеты и китайские приветы - главные проблемы Вашингтона, - К.Душенов
08:45 Ясно, что "конец истории" будет другой. Фукуямовский либерализм уже сейчас практически похоронен, - В.Овчинский
08:42 Конфликт вокруг системы ПРО грозит обостриться: выйдет ли Турция из НАТО? - Томас Егер
08:13 "Слуги" народа... КырПарламент на ремонт одного "Лексуса-470" потратит 254,4 тысячи сомов
07:48 Свадьба – не место для дебатов о нормах шариата, - Ф.Адилов
07:07 Злобные фурии. Демократы обвинили Трампа в расизме за коммент в адрес женщин-конгрессвуменш
07:04 В букварьном смысле: переход на латиницу в Казахстане затянется, - Э.Байназаров
06:48 Политэкономия возвращений. Перенос из Азии заводов вместе с рабочими не сделает Америку снова великой
06:45 ЧП в Арысе: казминобороны Ермекбаев отделался "стргачом"
06:41 Китай применил оружие США. Пекин готовится ввести санкции против американских компаний
01:55 Фейковые новости могут привести к войне в Персидском заливе, - "НГ"
01:01 В США нелепо погиб легендарный боксер 90-х, экс-чемпион мира в четырех весах Пернелл Уитакер
00:51 "Экотерроризм" как форма политического самовыражения, - О.Никифоров
|21:19 За неуважение к портрету президента Кыргызстана молодые чиновники будут строго наказаны
20:56 Международный Суд взыскал с Пакистана рекордные $5,8 млрд в пользу мутного канадо-британо-чилийского СП
20:48 Противостояние между Атамбаевым и Жээнбековым может создать нестабильность в ЦентрАзии, - В.Панфилова
19:38 С-400 – символическая месть Турции американцам? - Мира Гасанова
19:32 Гран-при "Славянского базара" получил певец из Казахстана Адильхан Макин
18:34 Сохранит ли власть президент Грузии Зурабишвили? - С.Тарасов
15:51 Кремль беспокоит транзит наркотиков через Кыргызстан
15:29 Блэкаут в Алматы: могла ли повлиять сильная жара?
15:20 РосКланы. Транзит власти и схватка "всех против всех", - М.Хазин
11:52 Негры темной ночью: трагедия американского аболиционизма. Новый роман К.Уайтхеда
11:49 Израиль выдавит Турцию из Сирии, перекрыв доступ к дешевой нефти, - Стив Браун
11:46 Штурм Бастилии, которого... не было (подлинная история)
08:48 "Дело блогерш-убийц": счет жертв пошел на сотни тысяч
07:50 Китай готовит капкан для военных промышленников США, - Вл.Скосырев
07:47 ЕС в полушаге от санкционного удара по Турции. Из-за кипрских шельфо-богатств, - Ф.Селимова
07:33 Интернет усиливает эффект ноцебо, зловредного близнеца плацебо? - Le Temps
07:15 Послом Казахстана в ЮАР поедет Тумыш
07:08 Первые сталевары появились в Центральном Казахстане, - профессор Жауымбаев и его Кентские находки
06:30 Уроки "Тенгиза" для Казахстана - пляска на граблях продолжается
06:26 В Душанбе возведут 9 новых "звездных" гостиниц. Рахмон повелел
06:21 Радикальный исламизм и наркотрафик: О чем Путин говорил с Жээнбековым
06:18 Поднебесная закладная. Китай - крупнейший теневой кредитор мира
06:15 В Кой-Ташском Штабе атамбаевского ополчения прошел концерт артистов кыргызской эстрады
06:12 КазСпикер Дарига Назарбаева отмывала деньги под фамилией экс-мужа Рахата Алиева, - доклад Eurasia Democracy Initiative
06:08 В Казахстане "активисты" создали новое правозащитное движение "Каhарман-Герой"
06:03 Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн
|Бахриддин Валиев - новый старый прокурор Ташкента
08:53 16.07.2019
Главу прокуратуры Бухарской области назначили прокурором Ташкента
В соответствии с приказом Генерального прокурора Республики Узбекистан Бахриддин Валиев назначен прокурором города Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Государственный советник юстиции 3 класса Бахриддин Валиев ранее занимал должность прокурора Бухарской области.
Ранее местные издания сообщали, что прокурор города Ташкента Шерзод Облокулов подал в отставку.
После того, как в июне этого года Отабек Муродов был снят с поста Генерального прокуратора, в системе прокуратуры наблюдаются кадровые изменения.
--------------------------------
Прим. ЦентрАзии
Б.Валиев уже занимал пост прокурора Ташкента в начале 2010-х гг.