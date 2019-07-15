Бахриддин Валиев - новый старый прокурор Ташкента

08:53 16.07.2019

Главу прокуратуры Бухарской области назначили прокурором Ташкента



В соответствии с приказом Генерального прокурора Республики Узбекистан Бахриддин Валиев назначен прокурором города Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Государственный советник юстиции 3 класса Бахриддин Валиев ранее занимал должность прокурора Бухарской области.

Ранее местные издания сообщали, что прокурор города Ташкента Шерзод Облокулов подал в отставку.



После того, как в июне этого года Отабек Муродов был снят с поста Генерального прокуратора, в системе прокуратуры наблюдаются кадровые изменения.



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Прим. ЦентрАзии

Б.Валиев уже занимал пост прокурора Ташкента в начале 2010-х гг.