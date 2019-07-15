Казахстан на первом месте по количеству самоубийств в ЦА (по итогам 30 лет исследований)

08:59 16.07.2019

Исследование: Казахстан на первом месте по количеству самоубийств в ЦА

15 Июль, 2019



Лекция по результатам 30-летних наблюдений о самоубийствах в странах региона была организована в отделении по культурному наследию и гуманитарным наукам Университета Центральной Азии в Душанбе.

На мероприятии с лекцией на тему "Самоубийства в Центральной Азии: Систематическое исследование рисков и факторов защиты" 3 июня выступила преподаватель американского университета Хьюстон-Даунтаун Шахназ Савани.

Как было отмечено в докладе, каждый год по всему мир около 1,5 миллиона людей кончают жизнь самоубийством. 76 процентов самоубийств происходят в странах с низким и средним доходом населения, а 60 процентов из них происходят в странах Азии.

В странах Центральной Азии больше всего людей кончают самоубийством в Казахстане (48,1), на втором месте Туркменистан (15,8), затем идут Узбекистан (13,6) и Кыргызстан (13,4). Несмотря на то, что Таджикистане (7,2) этот показатель ниже, чем в остальных странах, там наблюдается тенденция роста.



По мнению Шахназ Савани, даже тот факт, что население региона в основном исповедует религию ислам, не влияет положительно на попытки снизить показатели по самоубийствам. Причиной этому является то, что в исламе резко осуждаются и недостаточно обсуждаются, зачатую замалчиваются проблемы, в которые попадают нуждающиеся в помощи люди.



В Туркменистане статистические данные о самоубийствах не публикуются. Но местные наблюдатели и корреспонденты Азатлыка утверждают, что на самом деле ситуация может быть намного более удручающей, чем данные, предоставляемые туркменскими властями международным организациям.