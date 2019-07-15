 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пожары, разрушения, убийства: фанаты сборной Алжира громят Францию
13:30 16.07.2019

Во Франции и Англии прогремели беспорядки, связанные с победой сборной Алжира в полуфинале Кубка африканских наций. Есть человеческие жертвы

Сборная Алжира вырвала победу у команды Нигерии (2:1) в полуфинале Кубка африканских наций и вызвала убийственную радость у алжирских выходцев в Европе, которые громят Париж, Марсель и Лондон.

В Египте подходит к концу футбольный Кубок африканских наций. Уже известны финалисты престижного турнира - сборные Алжира и Сенегала. На пути к главному матчу алжирская команда буквально выгрызла победу у нигерийцев. На 95-й минуте полуфинала алжирский нападающий "Манчестер Сити" Рияд Марез ударом со штрафного принес своей национальной команде победу и выход в финал.

Футболисты сборной Алжира, радуясь победе, начали беспорядки уже на поле. Их болельщики вышли на улицы Парижа и Лондона и начали "жечь".




Сейчас в Европе достаточно большое количество выходцев из Алжира. Особенно их много во Франции и Англии. Жители столиц этой ночью не выходили на улицы, так как там творился полный хаос. За прошедшую ночь было арестовано порядка 300 алжирских болельщиков, не обошлось и без жертв.

Один из фанатов задавил на дороге в Монпелье мать на глазах ее детей, пострадал также годовалый ребенок убитой, но его удалось спасти. Наверняка это не единственная жертва гуляний фанатов, которые переворачивали автомобили, сжигали столики в летнем кафе и блокировали главные улицы Европы.

В Лондоне было спокойнее, чем в Париже и городах Франции. Обезумевшая от радости толпа алжирцев преградила путь транспорта, а также жгла файеры. Полицейские всеми силами пытались остановить это безумие, для этого они использовали слезоточивый газ. Но алжирцев было не остановить...

Сотрудникам правопорядка нужно готовится к беспорядкам в эти выходные. В пятницу состоится финал Алжир - Сенегал. При любом раскладе, фанаты вновь выйдут на улицу.

Дарья Сметанникова

Источник - МК
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