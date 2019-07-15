Кто и зачем угнал и угробил малазийский "Боинг" над Тихим океаном? Загадка рейса MH-370

13:33 16.07.2019 Пассажиры пропавшего "Боинга" были мертвы через полтора часа после взлета

Французские следователи получили новые данные, которые рассказывают о том, как убивали пассажиров рейса MH370



ЯРОСЛАВ КОРОБАТОВ



Четыре года назад в Индийском океане бесследно исчез огромный лайнер "Боинг-777-200", следовавший по маршруту Куала-Лумпур - Пекин

Варианты последнего полета рейса MH370 8 марта 2014 года.



Человек, который угнал малайзийский "Боинг" и утопил его в Индийском океане, до последнего момента сохранял контроль над самолетом! К такому выводу пришли следователи из Франции, они получили доступ к "критически важным" полетным данным самолета. Напомним, что Франция единственная страна, до сих пор ведущая судебное расследование крушения "Боинга". На борту MH370 находилось трое граждан страны - жена и двое сыновей Гислена Ваттрело. Француз, потерявший семью, намерен во чтобы-то ни стало разобраться в том, что произошло на борту злополучного лайнера.



Следователи изучили полетную документацию, предоставленную производителем самолетов компанией Boeing и спутниковые данные компании Inmarsat. Источник в следственной группе сообщил изданию Le Parisien, что полученные сведения придают дополнительный вес версии о том, что злоумышленник до самого конца управлял штурвалом самолета.



- Об этом говорят некоторые детали полета, в частности, аномальные маневры уже обреченного "Боинга" перед самим падением, - рассказали следователи. - Они могли быть сделаны только вручную.



Скорее всего, этим "кто-то" был капитан лайнера 53-летний Захари Ахмад Шах. У следователей нет никаких оснований полагать, что в кабину пилотов мог попасть посторонний человек.



Летчики-самоубийцы, увы, не редкость



Убийцей 238 человек стал капитан-самоубийца? Разум отказывается в это верить. Возможно Захари Ахмад Шах и хотел свести счеты с жизнью, но зачем тащить за собой на тот свет две с лишним сотни ни в чем не повинных людей? Однако подобные случаи имели место в истории авиации.



- В 1997 году "Боинг" сингапурской компании SilkAir спустя 35 минут после взлета с высоты 10 650 метров резко перешел в вертикальное пикирование и рухнул в реку. Погибли 104 человека. Причина - самоубийство 41-летнего пилота Цу Вэймина, который из-за финансового кризиса попал в долговую яму.



- В 1999 году "Боинг" авиакомпании EgyptAir с 203 пассажирами на борту спустя 33 минуты после вылета из Нью-Йорка упал в воды Атлантического океана. Расшифровка черных ящиков показала, что катастрофу устроил второй пилот, воспользовавшись тем, что капитан лайнера вышел в уборную.



- в 2013 году самолет Embraer компании Mozambique Airlines разбился в Намибии. Расследование установило, что лайнер направил в землю командир воздушного судна 49-летний Эрминьо дос Сантос Фернандес. Летчик находился в глубокой депрессии: за год до этого у него погиб сын, дочь лежала в больнице из-за операции на сердце, кроме того, он переживал длительный бракоразводный процесс с женой. Погибли 33 невинных человека.



- В 2015 году 27-летний пилот Андреас Лубиц направил в гору Airbus А320 компании Germanwings. Погибло 150 человек.



Реконструкция событий



По свидетельству друзей, которые приводит издание The Atlantic, Захари Ахмад Шах тоже переживал сложный период в жизни. Они с женой, хотя и сохраняли брак, но жили врозь (у семьи было два дома). Захари поддерживал отношения с детьми, но они стали взрослыми и покинули родительский дом. Летчик тяжело переносил одиночество, самыми тяжелыми для него были дни между рейсами, когда он убивал время, меряя шагами пространство в опустевших комнатах.



Второй пилот 27-летний Фарик Абдул Хамид на роль самоубийцы совсем не подходит. Он был влюблен, готовился к свадьбе, а этот полет был для него последним испытанием перед получением сертификата на управление этим типом воздушного судна. И для Захари - а он был экзаменатором - ничего не стоило отослать Фарика из кабины под любым предлогом. Оставшись в одиночестве командир воздушного судна отключил системы связи и разгерметизировал пассажирский салон. В этом случае автоматически выбрасываются индивидуальные кислородные маски. Но запаса кислорода в них всего на 15 минут. Предполагается, что этого хватит, чтобы экипаж снизился до высоты около 3 километров, где содержание кислорода в атмосферном воздухе приемлемое. Однако "Боинг" не снижался, а наоборот, поднялся на предельную для себя высоту свыше 12 километров. По всей видимости, это было сделано, чтобы ускорить разгерметизацию самолета. Вероятно, через некоторое время, пассажиры, стюардессы и второй пилот потеряли сознание и погибли. Сам Захари мог перенести разгерметизацию без проблем: в кабине пилотов находилось четыре кислородные маски, которые обеспечивали экипаж кислородом на несколько часов.



Судя по полетным данным, спустя полчаса, когда живых в салоне не осталось, угонщик восстановил давление в самолете и включил бортовую электронику. Во всяком случае спутниковое оборудование самолета вновь заработало и автоматически отправило запрос на вход в систему Inmarsat, который был принят наземной станцией.



Самолет летел еще много часов с 238 мертвецами на борту. Но тот, кто управлял самолетом был жив. Кто бы это ни был, и какими бы мотивами не руководствовался, ему нет прощения.



ХРОНИКА ПОСЛЕДНЕГО ПОЛЕТА



12.42. Дальнемагистральный самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, вылетел из Куала-Лумпур и взял курс на Пекин. На борту находилось 227 пассажиров (включая пятерых детей) десять стюардесс и два пилота. За штурвалом находился второй пилот Фарик Абдул Хамид.



01.01. Капитан лайнера Захари Ахмад Шах сообщил диспетчеру, что борт MH370 занял свой эшелон на высоте 10600 метров.



01.19. Состоялся последний сеанс связи между экипажем и диспетчером в Куала-Лумпур. Лайнер покидал воздушное пространства Малайзии и диспетчер сообщил, что экипаж должен связаться с вьетнамской авиадиспетчерской службой в Хо Ши Мине и пожелал спокойной ночи. Захари подтвердил, что принял сообщение. Он назвал свой позывной "Малайзия 370" и в свою очередь пожелал диспетчеру спокойной ночи. Однако на связь с Хо Ши Мином не вышел. И не отвечал на попытки вьетнамских диспетчеров связаться с судном.



01.21. Через 5 секунд после того, как MH370 пересек воздушное пространство Вьетнама, был отключен транспондер лайнера (это самолетный радиолокационный ответчик, с помощью которого передвижения лайнера отслеживают с земли). Следователи считают, что злоумышленник взял лайнер под свой контроль именно в этот 20-минутный промежуток между 01.01 и 01.21. Затем угонщик должен был выключить автопилот, потому, что самолет совершил в узком коридоре настолько резкий разворот на юго-восток, что он мог быть сделан только вручную.



01.52. Самолет сделал крюк и приблизился к острову Пенанг (родина капитана Захари Ахмад Шаха). В этот момент наземной вышкой сотового оператора был зафиксирован исходящий звонок с сотового телефона второго пилота Фарика Хамида. Но соединение с абонентом не состоялось и было прервано. Затем самолет резко поднялся на предельную для него высоту в 12 тысяч метров. Следователи предполагают, что Захари разгерметизировал салон самолета, внутри резко упало содержание кислорода. Пассажиры потеряли сознание и в течение нескольких минут погибли без мучений.



02.40. Спутниковые данные говорят, что в этот момент самолет совершил последний маневр, повернув на юг в районе острова Суматры (Индонезия). Затем самолет летел по прямой в сторону Антарктиды.



06.32. Объявлена чрезвычайная ситуация. Начались поиски самолета в Южно-Китайском море. К этому времени, согласно расписанию "Боинг", должен был приземлиться в Пекине.



08.19. Последнее "рукопожатие" электроники лайнера со спутниковой системой Inmarsat. Спустя несколько минут MH370 на огромной скорости (она в 5-6 раз превышала скорость обычной посадки) врезался в воды Индийского океана, рассыпавшись на тысячи частей.



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Над одной из самых необычных авиакатастроф начала XXI века, похоже, начинает приподниматься завеса таинственности. Речь идет об исчезновении в марте 2014 года малазийского самолета "Боинг" 777-200, следовавшего по рейсу MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, который буквально "растворился" в Индийском океане без каких-либо следов. Как считают эксперты, собранные австралийским телеканалом 9Now, виной катастрофы стали умышленные действия пилота Захарии Ахмад Шаха, в результате чего погибли 227 пассажиров и 12 членов экипажа (подробности) Источник - КП

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