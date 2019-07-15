Бегут, бегут! Кто, когда и почему покинул Кыргызстан

13:38 16.07.2019 Бывший секретарь Совета обороны и экс-глава ГКНБ Бусурманкул Табалдиев стал основным фигурантом уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Только накануне МВД объявило его в розыск, хотя о том, что он исчез из страны, было известно как минимум две недели назад. Расследование, напомним, возобновили в январе 2019 года. Обвинения предъявлены целой группе разномастных экс-чиновников, которых уже допросили. Некоторых из них арестовали.



Бусурманкул Табалдиев скрылся. По некоторым данным, генерал-полковник прячется в Турции. Сможет ли следствие добиться его экстрадиции - этот вопрос вызывает большие сомнения.



24.kg решило напомнить, кто еще из политиков и не только бежал из республики после объявленной главой государства Сооронбаем Жээнбековым борьбы с коррупцией в феврале 2018-го.



Омурбек Бабанов. А я иду, шагаю по Москве



Почти сразу после президентских выборов в 2017 году за границу уехал бывший лидер партии "Республика - Ата Журт" Омурбек Бабанов. В отношении него Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. В Оше 28 сентября во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона "Амир-Тимур" в выступлении Омурбека Бабанова прозвучала фраза, которая стала поводом для возбуждения уголовного преследования.



Второй эпизод - вместе с Канатом Исаевым он проходит обвиняемым по делу о попытке насильственного захвата власти. Позже дело Бабанова выделили в отдельное производство.



Есть еще уголовное дело, которое расследует Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. Омурбеку Бабанову инкриминируют какие-то незаконные дела в его банке "Кыргызстан".



Четвертое уголовное дело касается получения многомиллионного кредита для строительства торгово-развлекательного центра "Азия Молл", который, как известно, аффилирован с беглым политиком.



Несмотря на возбужденные дела, объявлять в розыск его власти Кыргызстана до сих пор не решились. Уже находясь за пределами родины, Омурбек Бабанов сложил полномочия лидера фракции и сдал депутатский мандат. А позже заявил, что и вовсе уходит из большой политики. Но вскоре передумал.



Известно, что сейчас он находится в Москве. Недавно с ним встречались два действующих депутата Жогорку Кенеша Канат Исаев и Торобай Зулпукаров. Бабанов объявил им, что вновь попытается вернуться в страну уже этим летом. Это не первая его попытка. В апреле он уже объявлял о своем возвращении, даже показывал билет на самолет, однако перед самым вылетом отменил решение.



Аскарбек Шадиев. Вброд в США



Сбежал из Кыргызстана еще один депутат от фракции "Бир Бол", а позже ставший бывшим вице-премьер-министром Аскарбек Шадиев. Он обосновался в США.



Шадиев покинул республику в июне 2018 года. Он вброд перешел границу с Таджикистаном, в Худжанде предъявил дипломатический паспорт, сел в самолет и улетел. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело по присвоению $30 тысяч. Эти средства были выделены для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Аскарбеку Шадиеву заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением.



В ноябре по решению руководства фракции "Бир Бол" его лишили мандата. В декабре суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Надира Сатыгул кызы. Гоа - второй дом



Еще одна беглянка - бухгалтер СДПК Надира Сатыгул кызы. Она покинула Кыргызстан после того, как всплыли данные о тратах в предвыборном штабе партии. Документ с суммами, кому и сколько платили в период выборной кампании социал-демократы, опубликовал в соцсетях адвокат Нурбек Токтакунов. Если верить бумагам, кандидат Сооронбай Жээнбеков потратил на предвыборку 1,1 миллиарда сомов и $6,8 миллиона вместо заявленных 158 миллионов сомов. По озвученным цифрам началась проверка. Однако, когда кинулись, главбуха партии власти уже и след простыл.



Пропал и ее сын Адилет Сатыгулов, в период президентских выборов работавший в ЦИК. В феврале Надира Сатыгул кызы опубликовала видеообращение, где рассказала, что за ней велась слежка, на телефон поступали непонятные звонки от неизвестных. И она была вынуждена покинуть страну.



"Я рассказала Алмазбеку Атамбаеву, и он мне посоветовал пока уехать из республики. Но я не сбегала. Я обязательно вернусь. Все документы я оставила Алмазбеку Атамбаеву", - сказала женщина.



По некоторым сведениям, хранитель социал-демократических финансовых тайн обосновалась на Гоа.



Икрамжан Илмиянов. Больше не рулит



Среди причин спешного отъезда Надира Сатыгул кызы также упоминала арест Икрамжана Илмиянова. Экс-руководителя аппарата президента задержали в России. Он тоже бежал из Кыргызстана, и его тоже объявили в розыск в октябре прошлого года.



Шофер бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева уехал из республики летом 2018-го. Тогда же стало известно, что в правоохранительные органы обратился представитель компании "Дизель комплект". В заявлении он указывал, что приближенный Атамбаева в бытность высокопоставленным чиновником вымогал у предпринимателя деньги для положительного решения вопроса о возбужденном уголовном деле. Следствие квалифицировало его действия сначала как коррупцию. Но позже переквалифицировало, и суд рассмотрит дело шофера, обвиняемого в мошенничестве.



Долго скрываться Икрамжан Илмиянов не смог, уже в октябре его нашли. Он прятался в Казани (Татарстан, Россия). Задержанного этапировали в Бишкек. Сейчас он в СИЗО ГКНБ дожидается начала судебного процесса.



Адамкул Жунусов. Нашли и вернули на родину



Экстрадировали на родину и бежавшего бывшего председателя Таможенной службы Адамкула Жунусова. Экс-глава ГТС доставлен в столицу Кыргызстана из Баку (Азербайджан) в декабре прошлого года.



Его объявила в розыск Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. Экс-чиновнику вменяется злоупотребление должностным положением. Дело на него возбудили в рамках объявленной Сооронбаем Жээнбековым борьбы с коррупцией.



"С 2013 по 2016 год, занимая должность председателя ГТС, он организовал устойчивую коррупционную связь с представителями одной из частных компаний и другими должностными лицами ведомства", - сообщают в следствии.



Сейчас Жунусов содержится в следственном изоляторе, несмотря на тяжелое состояние здоровья (перенес инсульт). Меру пресечения ему изменять суд отказывается.



Калыбек Эльтуйбасов. Жертва политических преследований



Калыбек Эльтуйбасов - близкий родственник экс-генерального прокурора Аиды Саляновой. Он хоть и не был высокопоставленным чиновником, но преследуют его по политическим мотивам. К такому выводу пришли власти США. Иммиграционный суд Америки вынес решение по заявлению Эльтуйбасова.



Он бежал из Кыргызстана после того, как его имя стали упоминать в связи с расследованием дела по факту убийства Камилы Дуйшебаевой. Преступление до сих пор не раскрыто, хотя совершено еще в 2014 году. Исчезновение и убийство девушки сопровождаются множеством странных обстоятельств, включая встречи 19-летней Дуйшебаевой с мужчинами, которые на много лет ее старше. По данным некоторых свидетелей, девушка постоянно выпрашивала у мужчин деньги на какие-то личные нужды.



Эльтуйбасов вынужден был уехать из страны. Он с семьей обосновался в США. Однако его задержала полиция за нарушение миграционного законодательства. КР попыталась добиться экстрадиции родственника Аиды Саляновой. Но американские власти отказали, объяснив свое решение тем, что "коррупция широко распространена в республике, что позволяет кабмину сфабриковать улики и обвинения для достижения желаемого приговора".



Эрнис Чоткараев. Прикарманил деньги и был таков



Неизвестно место нахождения судьи Эрниса Чоткараева. В марте 2019 года на него возбудили уголовное дело. Однако он еще раньше, зная, что по факту проводится проверка, скрылся, прикарманив приличную сумму - штрафы по 1 тысяче 350 делам об административных правонарушениях.



По версии следствия, Чоткараев вместе с сотрудниками Октябрьского райсуда Бишкека организовал целую схему по делам о нетрезвом вождении. Судья проводил судебные заседания по субботам, вызывал помощников, секретарей, рассматривал дела. Деньги от выплаченных штрафов присваивал. А дела уничтожал. Пропажу материалов объяснял тем, что они исчезли после потопа в архиве суда. Хотя никакого потопа не было.



Нурлан Ашимбеков. Сделка с совестью



Еще один служитель Фемиды также сбежал после возбуждения уголовного дела. Теперь уже бывший председатель Военного суда Нурлан Ашимбеков скрылся от следствия сразу после того, как суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.



Его обвиняют в вымогательстве взятки в $50 тысяч у бывшего заместителя СГО Данияра Дунганова за изменение ему меры пресечения и положительное решение при вынесении приговора.



Когда дело передали в суд, подсудимый не явился на заседание. В связи с этим Ашимбекова объявили в розыск.



Махинур НИЯЗОВА Источник - 24.kg

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