Алматы продолжают "чистить" от проституток. Чем обидели путаны нового акима?

13:41 16.07.2019

Задержание проституток на Сейфуллина засняли на камеру



За десять дней июля в Турксибском районе Алматы стражи порядка задержали 479 "ночных бабочек", большинство задержанных оштрафованы (размер штрафа - свыше 12 тысяч тенге), передает телеканал Almaty.



Активно бороться с проституцией в данном районе полицейские начали с 1 июля, после того как местные жители пожаловались на неприятное соседство новому акиму Алматы - Бакытжану Сагинтаеву.



Очередной ночной рейд сотрудники правопорядка провели в одной из гостиниц на улице Сейфуллина. В ходе задержания почти все девушки легкого поведения утверждали, что все происходящее не более чем обычное свидание влюбленных.









"Ничего не работаем, скоро мы собираемся жениться", - заявила одна из подозреваемых. Другая решилась поведать правду о своей нелегкой жизни.



"Да, я детдомовская, че мне делать теперь? Трое детей, как мне не работать? Трое детей есть, я буду работать, работала и буду работать, я никого не убиваю, я не ворую ничего. Я работаю и торгую своим телом. Что здесь такого плохого? Люди сами приходят сюда отдыхать", - разоткровенничалась молодая женщина. Впрочем, говорить на камеру многие отказывались, некоторые и вовсе проявляли агрессию. "Давай, давай дергай отсюда. Ты что по жизни сама творишь? Что сама делаешь? Такая умная, слушай", - обращалась к журналистке телеканала представительница древнейшей профессии.



По словам исполняющего обязанности начальника МПС УП Турксибского района Даурена Майлыкбаева, в рейдах по задержанию проституток по улице Сейфуллина задействовано 25 сотрудников полиции, 15 сотрудников СОБР и восемь "гранитов", которые ежедневно заступают в двусменном режиме и обеспечивают охрану общественного порядка. В полиции утверждают, что жалоб от местных жителей становится все меньше.



Вот что говорят опрошенные на улице люди: "Ну конечно, нужно бороться с такими девушками, разве можно? Это же стыд, позор такой, а вообще это плохо действует на нашу молодежь, они же видят это все, легкий труд, да и трудом это не назовешь, но все равно это некрасиво. Нужно бороться, я считаю. Это мешает нашему обществу". "Замечаем очень часто, девочек таких видим, и очень рады, что их уберут из нашего района. Почему? Знаете, вызывающие и очень грубые. И у меня вот старший сын, не хотелось бы, чтобы он на это смотрел".