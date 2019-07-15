 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сайт о технологиях в Китае TechNode выходит на русскоязычный рынок
13:45 16.07.2019

Китайские новости переведут на русский
В России запустится локальная версия издания TechNode

Сайт о технологиях в Китае TechNode выходит на русскоязычный рынок. Инвестором проекта стал владелец консалтинговой компании Eurasia Development и партнер "Додо Пицца" в Китае Андрей Прохорович. Информации о китайских стартапах в России мало, но это очень узкий рынок, предупреждают конкуренты.

Китайское медиа о технологиях TechNode выходит на русскоязычный рынок, рассказал "Ъ" владелец Eurasia Development Ltd Андрей Прохорович, ставший инвестором российской версии. По его словам, TechNode Russia будет писать о технологиях и стартапах в Азии, планируется, что через год пропорция переводного и собственного контента будет 50 на 50. Он рассчитывает, что основной аудиторией станут предприниматели, которые "работают или хотели бы работать с Китаем". Главным редактором TechNode Russia стал Лаврентий Климов, ранее - COO Eurasia Development. Редакция издания располагается в Китае, сейчас в ней семь человек.

Холдинг TechNode основан в 2007 году. Помимо собственного сайта компания развивает в Китае локальную версию американского ресурса TechCrunch. В июне у англоязычного сайта TechNode было 610 тыс. посещений, по данным SimilarWeb.

Eurasia Development занимается стратегическим консалтингом в Китае с 2012 года, среди клиентов - "Додо Пицца" и SkyEng.

TechNode Russia не планирует размещать рекламу, проект предполагает "косвенную монетизацию", уточняет Андрей Прохорович. Через год может быть введена платная подписка на отдельные материалы, также TechNode Russia планирует заниматься маркетинговыми исследованиями, мероприятиями и аналитикой инвестиций в китайские стартапы. Сейчас в России "нет ресурса, который бы рассказывал про технологии в Азии в фокусе", ближе всего как медиа к новому проекту - vc.ru и Rusbase, полагает господин Прохорович.

Объем инвестиций в проект не раскрывается. В любом СМИ, которое работает по франшизе, именно франшиза и составляет основные затраты, рассуждает совладелица агентства Vinci Agency, работающего на китайском рынке, Мария Лапук. На фонд оплаты труда, исходя из штата семь человек и зарплаты журналиста в Китае $3,5–4 тыс., может уйти около $300 тыс. в год, оценивает она.

Vc.ru не пишет про Китай системно, "снаружи сложно разобраться, что там происходит", подтверждает главный редактор vc.ru Константин Панфилов. "Любой проект, который борется за внимание предпринимателей новой волны,- наш потенциальный конкурент. Но мы становимся больше платформой b2b-сервисов, чем просто медиа, у нас с ними разная функция",- отмечает он.

Спрос на информацию о Китае в России есть, доходы от российских рекламодателей, которые оказывают услуги по работе с Китаем, могли бы окупить затраты на такой проект даже при 500 тыс. уникальных посетителей в месяц, оценивает господин Панфилов. В России недооценен инновационный потенциал Китая, наличие подобного СМИ "было бы очень полезным", подтверждает основатель вьетнамского браузера Coc Coc Виктор Лавренко.

Материалы о Китае - очень узкое направление, у которого есть риск быстро истощиться, как случилось с темой о криптовалютах, скептична гендиректор Rusbase Мария Подлеснова. "Это как продавать информацию о том, как устроен бизнес в России: в реальности красивые тексты и инструкции не имеют ничего общего с существующей коррупцией, бюрократией и другими тонкими настройками менталитета",- уверена она, резюмируя, что выживать подобные проекты могут при постоянной дотации акционеров и очень низких расходах.

Заинтересовать массового российского читателя узкой темой китайского бизнеса нельзя, согласен издатель N+1 Андрей Коняев. Технологические издания в России существуют давно, отмечает он, ниша "слишком хорошо разработана, чтобы вместить еще одно".

Валерия Лебедева

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563273900
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