Ветер с Кипра дул: РФ выступает против санкций ЕС в отношении Турции

13:47 16.07.2019

По мнению Москвы, односторонние ограничения противоречат нормам международного права



Екатерина Постникова

Эльнар Байназаров



Россия отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения в Средиземноморье. Об этом "Известиям" сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, подчеркнув, что такие шаги только усугубят многолетний неурегулированный конфликт в регионе. Вместе с тем это не означает, что российская сторона поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра свои буровые суда для дальнейшей добычи природного газа. В Анкаре уверены: ограничения повлияют не столько на экономическое положение республики, сколько на политические отношения Брюсселя с Анкарой. Под угрозой, в частности, может оказаться договоренность об ассоциации Турции и ЕС.



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15 июля совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел одобрил санкции в отношении Турции из-за действий Анкары в исключительной экономической зоне Кипра. С начала мая туда были направлены две турецкие буровые установки "Фатих" и "Явуз". ЕС сократит финансовую поддержку Турции и приостановит переговоры по соглашению о воздушных перевозках, говорится в заявлении совета.



Москва выступает против ограничительных мер в адрес Анкары. Как сказал "Известиям" замглавы российского МИДа Александр Грушко, односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета безопасности ООН. Кроме того, как правило, они не достигают своих целей.



- Напротив, они приводят к радикализации позиций, - подчеркнул дипломат. - Мы исходим из того, что, когда существуют неурегулированные конфликты, все должны воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, в том числе существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта.



Вместе с тем, как ранее заявили в МИД РФ, Москва также обеспокоена обострением в Восточном Средиземноморье. Там подчеркнули, что "нарушение суверенитета Кипра не может способствовать созданию условий для прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы".



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В турецком парламенте уверены, что санкции Евросоюза нанесут отношениям больше политический, нежели экономический ущерб.



- Гораздо больше вреда это окажет в политическом плане - Анкара может навсегда отказаться от ассоциации с Евросоюзом, - сказал "Известиям" депутат национального собрания Турции Озтюрк Йылмаз.



В ИЭЗ и на континентальном шельфе были обнаружены большие запасы углеводородов - в частности, в 2011 году американская компания Noble Energy открыла месторождение "Афродита" с объемом газа примерно 140 млрд куб. м. Руководство Турции оспаривает границы кипрской ИЭЗ и заявляет, что Анкара имеет право на природные ресурсы в регионе. Как сказали в МИД страны, буровые установки работают там по лицензии, выданной руководством Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), которую, к слову, из всех стран мира признает только Турция. В ведомстве подчеркнули, что республика "сохраняет свои права на континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье и будет продолжать защищать права турецкой общины Кипра" на эти ресурсы. Таким образом, Турция намерена проводить геологоразведочные работы вплоть до 3 сентября 2019 года.



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Евросоюз с самого начала проявил солидарность с позицией Кипра, который поднял этот вопрос еще в начале мая на саммите ЕС в румынском городе Сибиу. 11 июля сообщалось, что, кроме приостановки переговоров о воздушном транспорте и сокращении финансовой поддержки Турции на 2020 год, речь шла о пересмотре сотрудничества Европейского инвестиционного банка с этой страной и об отказе от встреч на высоком уровне.



К слову, это не единственные ограничения, которые в ближайшее время могут быть введены против Турции. Так, из-за поставок Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400 санкции в отношении этой страны готовится ввести Вашингтон. В Госдепартаменте еще до начала поставок Турции напомнили о законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций" и подчеркнули, что республику "ждут реальные и негативные последствия, если они примут С-400". По данным агентства Bloomberg, официально о введении мер Вашингтон объявит к концу недели. В чем они будут заключаться, пока неизвестно.



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В этом году исполнилось 45 лет с того момента, как противоречия между Кипром и Турцией разделили остров на южную и северную части. Образовавшаяся в 1974 году ТРСК, занявшая треть островной территории, до сих пор воспринимается большинством стран мира как оккупированная Турцией земля.



Урегулирование спорных вопросов здесь исторически ведут три стороны: Греция, Турция и Великобритания (на правах бывшей метрополии). Именно эти три государства являются гарантами независимости острова с 1960 года, когда он вышел из-под британского господства.



Москва настаивает на том, что решением кипрского вопроса должен вплотную заняться Совбез ООН. В частности, как сказал "Известиям" посол России в республике Станислав Осадчий, гарантами урегулирования могли бы стать постоянные члены СБ - а именно Британия, Китай, Россия, США и Франция. Что же касается двусторонних отношений с Кипром, то у РФ с южной его частью налажено хорошее взаимодействие и Москва рассчитывает, что оно таким и останется, подытожил дипломат.