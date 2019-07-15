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|Cкончался представитель правительства в Жогорку Кенеше Киргизии Ашырбек Темирбаев
15:49 16.07.2019
Скончался постоянный представитель правительства в Жогорку Кенеше Ашырбек Темирбаев. Информацию подтвердили в пресс-службе кабмина.
Как сообщили, Темирбаев сегодня скончался в одной из больниц Бишкека. Ему было 67 лет. Другие подробности пока неизвестны.
Напомним, Темирбаев занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства - постпреда в Жогорку Кенеше с 2012 года.